Металіст - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст - Зоря 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 14.05.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металіст (Харьков): 2020

Країна: Украина



Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти ФК Львів - 07.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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