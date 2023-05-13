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Металіст - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 травня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
36%
Нічия
32%
Зоря
32%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 8 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 1 times. The goal difference is 20-8 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 21 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 13 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 3 times. The goal difference is 45-23 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 5 matches.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv's home record this season: 1-5-5.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 9 goals. Nazary Rusyn has scored 9 times for FC Zorya Lugansk.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Sergiy Buletsa is FC Zorya Lugansk's biggest assister (5).
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 16% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 16% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 2, FC Zorya Lugansk won 2, 1 draws.
  • FC Metalist Kharkiv scores 1.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.88 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
36%
Нічия
32%
Зоря
32%
LIVE
Трансляція матчу Металіст - Зоря
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Інфо
Арбітр — Андрій Коваленко.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов — Коррал, Ралюченко, Мизюк, Романюк — Демченко (к), Чідомере, Панасенко — Картушов, Прядун, Наумець. Головний тренер — Періца Огнєнович.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков (к), Бутко — Бражко, Шахов, Булеца — Антюх, Герреро, Русин. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду УПЛ між Металістом і Зорею.
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Анонс матчу Металіст - Зоря 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Зоря можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти ФК Львів - 07.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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