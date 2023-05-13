Металіст - Зоря онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Зоря (Луганск):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти ФК Львів - 07.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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