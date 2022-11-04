ФК Львів - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Ворскла 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 14.05.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 04.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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