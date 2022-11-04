ФК Львів - Ворскла онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 04.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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