  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львів - Ворскла Дивитися онлайн
У тренді

ФК Львів - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 травня 2023, 13:00 - Skif Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
36%
Нічия
41%
Ворскла
23%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 2 times, there have been 3 draws while FC Vorskla Poltava have won 0 times. The goal difference is 6-3 in favour of FC Lviv.
  • During the last 14 meetings, FC Lviv have won 2 times, there have been 5 draws while FC Vorskla Poltava have won 7 times. The goal difference is 19-11 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Lviv at home) and 4-1 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Lviv have a losing streak of 8 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Lviv have lost 8 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 10 games.
  • FC Lviv have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Lviv have played 5 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, FC Lviv have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 5 encounters.
  • FC Lviv haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Taulant Seferi Sulejmanov has scored 11 times for FC Vorskla Poltava.
  • Roman Nykytyuk has more yellow cards (5) than any other player at FC Lviv. Artem Chelyadin has collected 8 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 4% of their matches, FC Vorskla Poltava in 28% of their matches.
  • FC Lviv wins 4% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Lviv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Lviv scores 0.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Lviv scores 0.83 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
ФК Львів
2
Перемог
12
Ігор
7
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Показати більше
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
36%
Нічия
41%
Ворскла
23%
LIVE
Трансляція матчу ФК Львів - Ворскла
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
У Ворскли все спокійно - 8 місце в таблиці та 30 очок на даний момент
Львів майже вилетів, але математичні шанси залишаються – треба перемагати львів'янам, аби хоч спробувати вилізти з останнього місця.
Інфо
Запасні Ворскли: Домолега, Крупський, Яворський, Рамірес, Черниш, Ізотов, Олійник, Кулаковський, Лопес
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефері, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане
Інфо
Запасні Львова: Ольховский, Сасовський, Михавко, Киричок, Сімінін, Алібеков, Михайлов Віталій, Михайлов Роман, Ременяк, Бєляєв, Бугай
Інфо
Стартовий склад Львова: Рибка, Грисьо, Габріель, Никитюк, Траоре, Богунов, Вовкун, Мільченко, Кузик, Мишенко, Свржняк
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме поєдинок Анатолій Абдула.
Добридень! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 26-го туру УПЛ, в якому Львів прийме Ворсклу
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 3 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 2 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 0 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 3 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу ФК Львів - Ворскла 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 04.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Ворскла можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.