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Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 травня 2023, 17:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
66'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
15' Costa, Diego 32' Антоні Марсьяль 36' Карлос Каземiро
46' Neto, Pedro Вийшов: Hee-chan, Hwang
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
39%
Вулверхемптон
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Wolverhampton Wanderers when Manchester United is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 8 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 1 times. The goal difference is 17-6 in favour of Manchester United.
  • During the last 23 meetings, Manchester United have won 14 times, there have been 4 draws while Wolverhampton Wanderers have won 5 times. The goal difference is 34-15 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 0-1 (Manchester United at home) and 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • In Premier League, Manchester United have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester United scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 6 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 7 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 12-3-1.
  • Wolverhampton Wanderers's away record this season: 2-5-10.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 8. Joao Moutinho is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (2).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 8 in the table with 49 points. Now they are number 13 with 40 points.
  • Manchester United wins 1st half in 42% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 30% of their matches.
  • Manchester United wins 42% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 27% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 0.6.
  • Manchester United scores 2.09 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Manchester United.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
6
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Брентфорд В
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Новини команд
Головні події
46'
Neto, Pedro
Вийшов: Hee-chan, Hwang
Карлос Каземiро
36'
ГООЛ! Антоні Марсьяль
32'
15'
Costa, Diego
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
39%
Вулверхемптон
28%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
19
Рафаель Варан
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
29
Wan-Bissaka, Aaron
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
25
Bentley, Daniel
22
Semedo, Nelson
15
Dawson, Craig
23
Kilman, Max
24
Gomes, Toti
27
Nunes, Matheus
18
Рубен Невеш
18
Маріо Леміна
7
Neto, Pedro
12
Cunha, Matheus
29
Costa, Diego
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
    32
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    36
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 29
    Costa, Diego
    Форвард
    15
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 18
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
    46
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 15
    Dawson, Craig
  • 23
    Kilman, Max
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 25
    Bentley, Daniel
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
6
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
3
Штрафні
5
3
Кутові
3
5
Фоли
3
1
ЖК
1
3
Удари в отвір
Сейви
2
Трансляція
46'
Заміна
Хван замінив Нету.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Вагома перевага у Манчестер Юнайтед. Вона і переросла в забитий гол. З часом гості змогли тільки вирівняти відсоток володіння м'ячем, однак за кількістю створеної небезпеки "вовки" поки дуже сильно поступаються "манкуніанцям".
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Невеш зі стандарту невдало закинув до чужого штрафного.
45'
Інфо
Дві хвилини переграють команди у першому таймі.
43'
Небезпечний момент
А кутовий міг принести МЮ результат. Після подачі Еріксена м'яч влучив у плече Куньї і полетів у площину - голкіпер врятував.
42'
Тепер запал гри трохи згас. Фернандеш піднявся аж до лицьової лінію пресингувати опонентів і зміг заробити кутовий.
39'
Інфо
11:1 статистика ударів на даний момент.
36'
Жовта картка
Жовта для Каземіро. Відвертий зрив атаки гостей, однак не жорсткий.
35'
МЮ продовжує володіти м'ячем. Санчо, Еріксен і Фернандеш намагалися втрьох розіграти комбінацію, але португалець віддав неточний пас.
Інфо
П'ятий гол Антоні у поточному сезоні АПЛ.
32'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Відкриває рахунок МЮ! Класну, різку атаку провели господарі. Фернандеш віддав праворуч на Антоні, а той покотив в центр. Марсьяль звідти пробив повз голкіпера.
30'
Ще шанс для господарів. Антоні міг завершувати комбінацію МЮ - бразилець після навісу Шоу пробив головою трохи вище воріт.
27'
Небезпечний момент
З непоганої позиції Фернандеш виконав стандарт прямим ударом. М'яч полетів у площину, але голкіпер з другої спробив накрив круглого.
23'
Спроба Варана пробити з дальньої відстані. Ну дуже неточно.
21'
Поодинока атака гостей пролетіла правим флангом. Після подачі звідти м'яч був вибитий зі штрафної МЮ.
19'
МЮ володіє значно перевагою. Вулвз важко підступитися не лише до чужих воріт, а й до половини поля господарів загалом.
15'
Жовта картка
Антоні заробляє на собі жовту. Його збив Дієго Коста.
14'
Ван-Біссака неточно прострілив у штрафну під час інтенсивної атаки МЮ.
13'
Знову Антоні на ударній позиції, але з-за меж штрафного б'є зовсім неточно.
9'
Небезпечний момент
Після передачі Доусона послизнувся Кілман - гості втратили м'яч. Антоні розігнав контратаку і відразу пробив з лінії штрафного. У ворота не влучив. А міг віддати на Марсьяля, який був у більш вигідній позиції.
7'
Еріксен з-за меж штрафного пробив значно вище воріт. Звалився у данця м'яч з ноги.
3'
Антоні вривався за спини захисникам: це побачив Каземіро і закинув на нього. Кілман перехопив.
Свисток
Матч розпочався!
Вулвергемптон: Бентлі - Семеду, Доусон, Кілман, Тоті - Нуньєс, Невеш, Леміна, Нету - Кунья, Коста.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Варан, Шоу - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головний арбітром зустрічі буде Джон Брукс.
Інфо
Перед цим поєдинком МЮ іде на четвертому місці чемпіонату, а "вулвз" посідають 13 місце.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 36-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Вулвергемптона.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" 13.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 07.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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