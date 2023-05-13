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Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 травня 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 2
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66'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
13' Awoniyi, Taiwo 45' Матео Ковачіч Вийшов: Рубен Лофтус-Чік
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
33%
Ноттінгем Форест
29%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 6 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 16-5 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 13 meetings, Chelsea FC have won 8 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 21-9 in favour of Chelsea FC.
  • Nottingham Forest's last away win against Chelsea FC was in 1995.
  • In Premier League, Nottingham Forest have lost their last 7 away matches.
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Chelsea FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Nottingham Forest have lost 8 away matches in a row.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 10 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Nottingham Forest in their last 7 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 10 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest's away record this season: 1-3-13.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Brennan Johnson has scored 8 times for Nottingham Forest.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 27% of their matches, Nottingham Forest in 31% of their matches.
  • Chelsea FC wins 27% of halftimes, Nottingham Forest wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Nottingham Forest won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.6 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 1.8.
  • Chelsea FC scores 1.12 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • Raheem Sterling has assisted the most goals for Chelsea FC with 3. Morgan Gibbs-White is Nottingham Forest's biggest assister (7).
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Chelsea FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 4 - 3 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Головні події
Матео Ковачіч
Вийшов: Рубен Лофтус-Чік
45'
13'
Awoniyi, Taiwo ГООЛ!
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
33%
Ноттінгем Форест
29%
Склади команд
16
Едуар Менді
67
Hall, Lewis
4
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
14
Трево Чалоба
23
Gallagher, Conor
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
17
Рахім Стерлінґ
11
Felix, Joao
31
Madueke, Noni
12
Кейлор Навас
4
Worrall, Joe
38
Феліпе
19
Niakhate, Moussa
24
Серж Ор'є
8
Mangala, Orel
28
Oliveira, Danilo
32
Lodi, Renan
22
Yates, Ryan
10
Gibbs-White, Morgan
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    45
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
    13
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 32
    Lodi, Renan
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 38
    Феліпе
    Захисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 12
    Кейлор Навас
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
1
Удари повз
3
Кутові
4
10
Штрафні
6
6
Фоли
8
72%
Володіння м'ячем
28%
2
Удари в отвір
1
3
Блоковано ударів
Сейви
1
Офсайди
2
Трансляція
62'
Гоооол!!!
2:2! Вау!
59'
Гоооол!!!
2:1, дубль Стерлінга! Прибрав Феліпе англієць зі свого шляху й акуратно поклав м'яч у дальній кут, по дузі.
58'
Тепер Фелікс стріляє здалеку. Над поперечиною м'яч летить.
56'
Дальній удар Галлахера. Ні, Навас не спить.
55'
Небезпечний момент
Подача Холла зі штрафного лягла на голову Фелікса, але Жоау влучив лише в бічну сітку.
53'
Данилу приклався до снаряду. Хтось на трибунах порадіє трофею.
51'
Гоооол!!!
"Челсі" зрівнює рахунок! Чалоба обігрався в широку стінку з Мадуеке, Трево прострілив у штрафний, де всі забули про Стерлінга. Розстріл, 1:1.
49'
Небезпечний момент
Подача з корнера ледь не завершилася голом "Ноттінгема", Ніакіте майже заніс м'яч у ворота Менді, не вистачило лічених сантиметрів.
48'
Бадьяшиль відтіснив Данилу у фланг і в підсумку заблокував його навіс у штрафний.
46'
Другий тайм розпочався.
45+3'
Свисток
Свисток на перерву. Стерильний і контролюючий м'яч "Челсі" + фартовий "Ноттінгем" у рамках гри другим номером = 0:1 у першому таймі.
45+1'
Три хвилини накинув Тірні. Тим часом Мадуеке фолить в атаці, штовхаючи суперника в спину.
44'
Заміна
Рубен Лофтус-Чік замінив Ковачича. У Матео травма, Канте в заявці немає, він отримав пошкодження на тренуванні.
43'
Пауза в грі через травму Ковачича, хорват таки залишає поле. Подивимося, хто замість нього вийде.
41'
На газоні тепер Ковачич, дісталося Матео.
38'
А зараз Жоау на нервах б'є м'ячем після свистка в Йєтса. Влучає в Галлахера. Влучив би в Йєтса - було б дуже сумно, претендував би на картку.
38'
Фелікс знову отримує по ногах, але до воріт аж надто далеко.
36'
М'яч переходить від однієї команди до іншої в центрі поля.
33'
Небезпечний момент
О, щось новеньке! Холл навісив, захисники гостей кинули Фелікса і Жоау пробив головою. Навас у стрибку м'яч зловив.
33'
"Ноттінгем" теж свій стандарт запоров, Менді на виході без перешкод м'яч забирає.
31'
Набагато вище воріт м'яч пролетів після удару зі штрафного.
31'
Фол на Феліксі, небезпечний стандарт для "синіх".
Інфо
Бракує "Челсі" розуміння того, як саме господарям необхідно відіграватися. Кожен сам за себе.
29'
Черговий простріл "Челсі" з флангу накрито.
25'
Стерлінг знайшов собі ударну позицію і пробив, накрили його залп захисники "Фореста".
24'
Корнер для "Ноттінгема". Гіббс-Вайт подав, Менді вибив кулаком.
22'
Небезпечний момент
Знову Мадуеке не проявив належної активності й обережності на своєму фланзі, привіз атаку на свої ворота. Чалоба накрив удар опонента.
19'
Холл теж до м'яча приклався, та сама доля.
18'
Небезпечний момент
Відмінна діагональ від Фернандеса, добре відкрився Стерлінг, але вийшовши на ворота, реалізувати момент Рахім не зміг, захисник заблокував удар.
17'
"Челсі" намагається відійти від шоку, "Ноттінгем" бігає по полю "Бриджа" на куражі.
Інфо
"Челсі" провалився на правому фланзі, звідти пішла подача чітко у воротарський: невдалий вихід Менді, погана гра двох захисників "синіх", які опікали Авоньї. Ну і відмінний стрибок форварда "Ноттінгема", 0:1!
13'
Гоооол!!!
Авоньї відкриває рахунок! На рівному місці забивають гості!
11'
Поки що контрольні точки в цьому поєдинку - це фоли "Фореста". Зараз ось Галлахер отримав у центрі по ногах.
9'
Авоньї підштовхнув у спину Бадьяшиля, тепер фол в атаці у "Ноттінгема".
8'
Тепер більш небезпечний стандарт для "Челсі", з флангу можна закрутити в штрафну. Навіс на дальню штангу на Фелікса, Жоау сфолив в атаці на Йєтсі.
6'
Фол на Феліксі, м'яч тримається у "Челсі".
4'
Корнер подав "Ноттінгем", Менді виб'є м'яч від воріт.
3'
"Челсі" нарешті втратив контроль над м'ячем, 3 хвилини катали снаряд господарі.
1'
Поїхали!
Інфо
"Ноттінгем": Навас, Воррелл, Мангаля, Авон'ї, Гіббс-Вайт, Ніакате, Йєтс, Ор'є, Данілу, Лоді, Феліпе
Інфо
"Челсі": Менді, Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Мадуеке, Фелікс, Стерлінг
Інфо
Добрий день! "Челсі" приймає "Ноттінгем Форест" на "Стемфорд Бридж", Михайло Мудрик почне матч на лавці запасних.
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Анонс матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест 13.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 01.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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