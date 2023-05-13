Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 01.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер
Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
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