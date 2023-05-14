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Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 травня 2023, 16:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 2
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
37' Ілкай Гюндоган 39' Haaland, Erling
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
41%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester City when Everton FC is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 12 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 34-30 in favour of Everton FC.
  • During the last 52 meetings, Everton FC have won 18 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 24 times. The goal difference is 79-55 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last home win against Manchester City was in 2017.
  • Last season Manchester City won both games against Everton FC (3-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 10 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC haven't won in their last 7 games.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 21 games.
  • Manchester City have lost none of their last 10 away matches.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 35 times for Manchester City.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 7. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (16).
  • Manchester City have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 25% of their matches, Manchester City in 51% of their matches.
  • Everton FC wins 25% of halftimes, Manchester City wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Everton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Everton FC scores 0.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester City is 0.8.
  • Everton FC scores 1.1 goals when playing at home and Manchester City scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
25
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал В
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Головні події
39'
Haaland, Erling ГООЛ!
37'
Ілкай Гюндоган ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
41%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
31%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
4
Holgate, Mason
2
Tarkowski, James
13
Єррі Міна
3
Patterson, Nathan
27
Gueye, Idrissa
37
Garner, James
7
McNeil, Dwight
21
Абдулайе Дукуре
18
Iwobi, Alex
9
Calvert-Lewin, Dominic
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
14
Laporte, Aymeric
16
Родрi
8
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 4
    Holgate, Mason
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    39
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    37
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
26%
Володіння м'ячем
74%
3
Штрафні
5
3
Кутові
5
4
Фоли
3
Удари в отвір
3
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Дуже велика перевага Ман Сіті, котра втілилася в голи. Евертон тримався, однак під тиском йому стало важко. Особливо виділяється Гюндоган - справжній лідер гостей сьогодні.
Свисток
Перерва!
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
43'
Ледь Пікфорд не привіз атаку невдалим виносом м'яча. Його підстрахував Холгейт. Альварес уже був готовий карати за помилку.
42'
Вокер з підбирання після невдалого стандарту пробив ще гірше, ніж Родрі подав.
Інфо
36-й гол Ерлінга у цьому сезоні АПЛ.
39'
Гоооол!!!
ГООООООООЛАНД! Ерлінг мовчав, і ледь не першим дотиком забив. Гюндоган прострілив у штрафну, звідти норвежець переграв Пікфорда.
37'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! А ось і відповідь! Сіті забиває. Гюндоган своїми вриваннями у глибину все-таки досяг свого. Марез передачею знайшов німця у штрафному, той прийняв м'яч і другим дотиком переграв голкіпера.
35'
Небезпечний момент
Втратили неймовірний шанс господарі! Після подачі з кутового м'яч дійшов до Холгейта перед самісінькими воротами, але той не зорієнтувався, як саме потрібно пробити!
33'
Альварес намагався втекти до чужих воріт, але захисники не дали пройти аргентинцю. Спочатку Міна нав'язав боротьбу, а далі Холгейт і Дукуре вдало зіграли у відборі.
29'
Інфо
Один раз Голанд торкнувся до м'яча від стартового свистка. Тарковскі з ним щільно грає.
27'
Паттерсон випередив Гюндогана, котрий міг пробивати з меж штрафного, і виніс м'яч.
24'
Кутовий
Розіграли кутовий гості. Гюндоган трохи поспішив з подачею і відправив м'яч за лицьову.
23'
Після навісу Мареза на Фодена гості заробили кутовий.
21'
Тут Гюндоган непогано вривався у штрафну і віддав передачу - її перехопив Міна.
18'
Інфо
Дуже сильний тиск Ман Сіті. Володіння м'ячем майже в чотири рази більше: 79% на 21%.
15'
Міна може викладати акторські курси. Він знову показав свою прекрасну гру після того, як Ляпорт зачепив його рукою.
14'
Альварес прострілом з правого флангу намагався знайти Голанда - Міна пас перехопив.
11'
Після передачі Макніла Гейе опинився перед чужим штрафним майданчиком, але втратив м'яч у боротьбі з двома опонентами.
8'
Марез прострілив зі стандарту, але Тарковскі вдало зіграв на випередження і перервав передачу.
5'
Дукуре закинув вперед на Калверта-Льюїна, але Едерсон вдало зіграв на випередження.
3'
Пікфорд зняв подачу Аканджі з лівого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Українець Віталій Миколенко пропустить цей матч через ушкодження, яка отримав на суботньому тренуванні.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аканджі, Ляпорт - Родрі, Гюндоган - Марез, Альварес, Фоден - Голанд.
Евертон: Пікфорд - Паттерсон, Міна, Тарковскі, Холгейт - Гарнер, Гує - Івобі, Дукуре, Макніл - Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 36-го туру АПЛ, у якому Евертон зіграє проти Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Сіті" 14.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 08.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 09.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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