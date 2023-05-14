Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 08.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 09.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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