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Марсель - Анже онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 14 травня 2023, 21:45 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Бенуа Мийо
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
1 - 1
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перерыв
Анже
Анже
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Хід матчу
19' Niane, Ibrahima 28' Sima, Abdallah 33' Bentaleb, Nabil 34' Алексіс Санчес
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
42%
Нічия
26%
Анже
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Angers SCO is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 4 times, there have been 3 draws while Angers SCO have won 2 times. The goal difference is 19-13 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 18 meetings, Olympique Marseille have won 8 times, there have been 7 draws while Angers SCO have won 3 times. The goal difference is 30-18 in favour of Olympique Marseille.
  • Angers SCO's last away win against Olympique Marseille was in 2015.
  • Last season's matches: 5-2 (Olympique Marseille at home) and 0-0 (Angers SCO at home).
  • Angers SCO have a losing streak of 4 matches in Ligue 1.
  • In Ligue 1, Angers SCO have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 5% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Angers SCO scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Angers SCO have lost 4 matches in a row.
  • Angers SCO have lost 5 away matches in a row.
  • Angers SCO haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to Angers SCO in their last 6 encounters.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 17 home matches in Ligue 1 this season.
  • Angers SCO haven't scored in 9 of their 16 away matches in Ligue 1 this season.
  • Angers SCO's away record this season: 1-2-13.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 9. Nabil Bentaleb is Angers SCO's biggest assister (4).
  • A year ago, Angers SCO were number 14 in the table with 35 points. Now they are number 20 with 14 points.
  • Angers SCO have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 37% of their matches, Angers SCO in 12% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 37% of halftimes, Angers SCO wins 12%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 3 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Angers SCO leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Angers SCO is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than Angers SCO.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Angers SCO's.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 games against Angers SCO (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 3, Angers SCO won 1, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Angers SCO.
  • Angers SCO have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2.4 goals in a match against Angers SCO and Angers SCO scores 1.2 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Angers SCO is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Angers SCO is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Olympique Marseille scores 1.73 goals when playing at home and Angers SCO scores 0.55 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Марсель
5
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Анже
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.09.2022 - 22:00 Анже 0 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Марсель 5 - 2 Завершено Анже
Чемпіонат Франції 2021/2022
22.09.2021 - 22:00 Анже 0 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Марсель 3 - 2 Завершено Анже
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.05.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ліон 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 21:45 Лор’ян 0 - 0 Завершено Марсель Н
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Останні матчі - Анже
Чемпіонат Франції 2022/2023
07.05.2023 - 14:00 Анже 1 - 2 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Ренн 4 - 2 Завершено Анже П
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Анже 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Клермон 2 - 1 Завершено Анже П
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.04.2023 - 18:00 Анже 1 - 0 Завершено Лілль В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Алексіс Санчес
34'
33'
Bentaleb, Nabil
28'
Sima, Abdallah ГООЛ!
19'
Niane, Ibrahima
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
42%
Нічия
26%
Анже
32%
Склади команд
16
Пау Лопес
23
Сеад Колашінац
5
Balerdi, Leonardo
21
Валентін Ронжьє
7
Clauss, Jonathan
6
Guendouzi, Matteo
27
Жордан Верету
17
Under, Cengiz
10
Payet, Dimitri
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
1
Bernardoni, Paul
92
Сада Тіуб
94
Valery, Yann
5
Blazic, Miha
25
Абдулайє Бамба
17
Kalumba, Justin-Noel
8
Bentaleb, Nabil
2
Mendy, Batista
10
Abdelli, Himad
7
Niane, Ibrahima
19
Sima, Abdallah
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
    34
  • 10
    Payet, Dimitri
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 27
    Жордан Верету
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 7
    Niane, Ibrahima
    Форвард
    19
  • 19
    Sima, Abdallah
    Форвард
    28
  • 8
    Bentaleb, Nabil
    33
  • 2
    Mendy, Batista
    Півзахисник
  • 10
    Abdelli, Himad
    Півзахисник
  • 92
    Сада Тіуб
    Форвард
  • 94
    Valery, Yann
    Захисник
  • 5
    Blazic, Miha
    Захисник
  • 25
    Абдулайє Бамба
    Захисник
  • 17
    Kalumba, Justin-Noel
    Форвард
  • 1
    Bernardoni, Paul
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Dujeux, Alexandre
Статистика матчу
6
Штрафні
10
5
Офсайди
5
Фоли
6
70%
Володіння м'ячем
30%
3
Удари в отвір
1
1
Удари повз
4
Кутові
Сейви
2
ЖК
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Анже
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
40'
Пайє знову завантажує круглого в штрафний з лівого флангу. Там ніхто не відгукується, і м'яч докочується до суперника.
37'
Марсель знову вирішив трохи потримати м'яч. Довго це робити не вдається, адже Анже несамовито пресингує.
34'
Гоооол!!!
Як же швидко зрівнює Марсель! Очікуваний гол забивають господарі! Клаусс виконав простріл у штрафний майданчик з флангу, де Алексіс Санчес замкнув його ударом під ліву стійку воріт. Воротар не зреагував.
32'
Жовта картка
Бенталеб отримує гірчичник за зрив атаки суперника.
29'
Гоооол!!!
А ось і перший гол! Забиває саме Анже, як не дивно. Абделлі непогано покотив на Сіма на межу штрафного, а той обіграє голкіпера і котить в кут. Непоганий м'яч забивають гості!
26'
Ундер віддав розрізну передачу в штрафний майданчик. Санчес не встигає до м'яча - голкіпер ловить до рук.
23'
Марсель комбінує в центрі поля. Досить складно зараз дається гра через пресинг Анже, але супернику мало що вдається.
19'
Жовта картка
Ніане отримує жовту. Досить грубо фолив нападник Анже.
16'
Сіма спробував відгукнутись на передачу врозріз між захисниками, але один із гравців Марселя вчасно блокує.
5'
Небезпечний момент
Навісну передачу в центр штрафного майданчика потужним ударом головою замкнув Дімітрі Пайє, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
12'
Пайє непогано покотив на Санчеса в центр штрафного, але нога Блажича блокує передачу - м'яч вибито.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався.
8'
Небезпечний момент
Санчес! Чилієць завдав непоганого удару по центру воріт, але Поль Бернардоні видав рефлективний сейв та не дозволив м'ячу влетіти в сітку.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Марсель: Лопес, Колашинац, Балерді, Ронж'є, Клаусс, Гендузі, Верету, Ундер, Пайє, Маліновський, Санчес. Анже: Бернардоні, Калумба, Бамба, Блажич, Валері, Тіуб, Менді, Абделлі, Бенталеб, Ніане, Сіма.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - Анже. В стартовому складі господарів зіграє український півзахисник Руслан Маліновський.
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Анонс матчу Марсель - Анже 14.05.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Анже (Анже) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Анже (Анже):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Анже залишилася з поразкою . Зіткнення Анже та Марсель у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Dujeux, Alexandre розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Анже можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Анже, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Ланс - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: Анже (Анже)
Рік заснування Анже (Анже): 1919
Країна: Франция
Тренер: Абдель Буазама

Прошедший поединок команди Анже був зіграний проти Монако - 07.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Анже онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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