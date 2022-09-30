Марсель - Анже онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Анже (Анже) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Анже (Анже):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Анже залишилася з поразкою . Зіткнення Анже та Марсель у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Dujeux, Alexandre розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Ланс - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.
Назва: Анже (Анже)
Рік заснування Анже (Анже): 1919
Країна: Франция
Тренер: Абдель Буазама
Прошедший поединок команди Анже був зіграний проти Монако - 07.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.
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