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Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 травня 2023, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
21'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 2 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times.
  • During the last 14 meetings, Arsenal FC have won 6 times, there have been 3 draws while Brighton & Hove Albion have won 5 times.
  • Last season's matches: 1-2 (Arsenal FC at home) and 0-0 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 13-3-1.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 11. Solly March is Brighton & Hove Albion's biggest assister (7).
  • Bukayo Saka has more yellow cards (6) than any other player at Arsenal FC. Moises Caicedo has collected 9 for Brighton & Hove Albion.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 51% of their matches, Brighton & Hove Albion in 36% of their matches.
  • Arsenal FC wins 51% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Arsenal FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Brighton & Hove Albion won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1.
  • Arsenal FC scores 2.66 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
4
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Склади команд
13
Ramsdale, Aaron
6
Tierney, Kieran
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
10
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
23
Steele, Jason
13
Паскаль Гросс
6
Colwill, Levi
5
Dunk, Lewis
30
Estupinan, Pervis
25
Caicedo, Moises
27
Gilmour, Billy
20
Enciso, Julio
20
Mac Allister, Alexis
22
Mitoma, Kaoru
28
Ferguson, Evan
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 20
    Enciso, Julio
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 27
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари в отвір
1
1
Штрафні
2
1
Кутові
1
Сейви
2
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
19'
Заміна
16'
Небезпечний момент
Дуже близьким був Едегор до того, щоб вразити ворота дальнім ударом. Стіл не дотягувався, але м'яч пройшов у лічених сантиметрах від штанги.
12'
Небезпечний момент
Енкісо розхитав Ківьора й одразу ж пробив у ближній кут. Рамсдейл витягнув м'яч з-під поперечки.
12'
Стіл ледь не привіз гол у свої ворота. Пощастило кіперу Брайтона, що Джака не перехопив його ризикований пас.
8'
Тепер уже сам Мартінеллі лежить на газоні та корчиться від болю після підкату Кайседо. Принаймні Медлі послідовний у своїх рішеннях.
5'
Мартінеллі свідомо влетів у голову Мітомі. Брудна гра, але арбітр вирішив не показувати картку.
2'
М'яч із близької відстані влучив у голову Едегору, тому виникла пауза.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Енді Медлі.
Запасні: Тернер (в), Вієйра, Волтерс, Нелсон, Нкетіа, Партей, Сміт-Роу, Троссард, Холдінг.
Інфо
Стартовий склад Арсенала (4-3-3): Рамсдейл — Тірні, Габріел, Ківьор, Вайт — Джака, Жоржинью, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Макгілл (в), Аярі, Буонанотте, ван Геке, Велбек, Моран, Оффіа, П'юпіон, Ундав.
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-2-3-1): Стіл — Еступіньян, Данк (к), Колвілл, Гросс — Гілмор, Кайседо, Макаллістер — Мітома, Фергюсон, Енкісо. Головний тренер — Роберто Де Дзербі.
У яскравому матчі першого кола Арсенал переміг Брайтон з рахунком 2-4.
Арсенал досі зберігає шанси на чемпіонство, але Манчестер Сіті поки не помиляється. Брайтон випав із зони єврокубків, але має цілих три матчі в запасі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру АПЛ Арсенал – Брайтон.
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Анонс матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон 14.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось со счетом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Евертон - 08.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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