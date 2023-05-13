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Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 травня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
49'
Хетафе
Хетафе
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Mata, Jaime 41' Camavinga, Eduardo
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
27%
Нічия
27%
Хетафе
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Getafe CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 16 times, there have been 1 draws while Getafe CF have won 1 times. The goal difference is 52-12 in favour of Real Madrid.
  • During the last 36 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 6 times. The goal difference is 82-28 in favour of Real Madrid.
  • Getafe CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season's matches: 2-0 (Real Madrid at home) and 1-0 (Getafe CF at home).
  • In LaLiga, Getafe CF have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Getafe CF scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Getafe CF have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Getafe CF in their last 14 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF haven't scored in 6 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 11-4-1.
  • Getafe CF's away record this season: 2-5-9.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 17 goals. Enes Unal has scored 14 times for Getafe CF.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Getafe CF in 19% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Getafe CF wins 19%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Getafe CF won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.15 goals when playing at home and Getafe CF scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
16
Перемог
21
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал П
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 23:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 19:30 Еспаньол 1 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 19:30 Мальорка 3 - 1 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Хетафе П
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Головні події
Camavinga, Eduardo
41'
28'
Mata, Jaime
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
27%
Нічия
27%
Хетафе
45%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
21
Camavinga, Eduardo
18
Tchouameni, Aurelien
19
Данiель Себальос
7
Еден Азар
11
Asensio, Marco
15
Федеріко Вальверде
13
Soria, David
21
Iglesias, Juan
21
Djene
23
Стефан Мiтровiч
15
Alderete, Omar
4
Alvarez, Gaston
9
Порту
20
Maksimovic, Nemanja
11
Alena, Carles
7
Mata, Jaime
19
Борха Майораль
Стартовий склад
  • 7
    Еден Азар
    Форвард
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
    41
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 9
    Порту
    Півзахисник
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 7
    Mata, Jaime
    28
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 21
    Djene
  • 23
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Бордалас
Статистика матчу
1
Удари повз
4
4
Блоковано ударів
1
13
Штрафні
5
Кутові
1
3
Фоли
10
2
Удари в отвір
2
Офсайди
3
Сейви
2
1
ЖК
1
66%
Володіння м'ячем
34%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Хетафе
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Не надто захоплюючий перший тайм. У другій половині гри хотілося б побачити більше бажання від обох команд.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано всього одну хвилину.
43'
Себальйос флангом увійшов до карного майданчика, трохи змістився в центр і пробив по воротах. М'яч зрикошетив від захисника та прийшов до рук Сорії.
41'
Жовта картка
Камавінга не встиг зіграти у м'яч і наступив супернику на ногу.
40'
Азар заробив для своєї команди штрафний, але скористатися стандартним положенням «вершковим» не вдалося.
36'
Іглесіас Санчес доправив м'яч до карного, але жоден з його партнерів не пішов замикати дальню штангу.
35'
Себальйос не приховує розчарування своїми діями. Дійсно, такий дальній удар нікуди не годиться.
34'
Офсайд
Мата на рівному місці заліз у положення поза грою.
33'
Майже нічого не відбувається на полі. Одні не хочуть активно діяти в атаці, інші не можуть.
28'
Жовта картка
Мата вдарив Себальйоса по ахілах. Жовта картка та пропуск наступного матчу.
25'
Аленья на газоні після відмашки Чуамені. Епізод ігровий, тому жовтої картки не буде.
23'
В останні хвилини м'яч повністю під контролем Реала. Але ніякого просування до воріт Хетафе немає, все на своїй половині поля.
20'
Навіс Асенсіо не знайшов адресата у карному майданчику.
15'
Офсайд
Вальверде вискочив віч-на-віч із воротарем, але Сорія не дав себе переграти. До того ж, після завершення епізоду лайнсмен підняв прапорець.
12'
Порту зачепився за верховий м'яч і скинув під удар Аленьї. Карлес пробив, але забракло точності.
7'
Асенсіо непогано відкрився між лініями, однак створити загрозу воротам не суперника не зумів. Захисники не дали Марко завдати акцентованого удару.
5'
Порту вивів на ударну позицію Аленью, але спробу 11-го номера Хетафе заблокував Начо.
4'
Іглесіас Санчес із зони підбору запустив м'яч на верхній ярус.
2'
Максимович дотягнув м'яч до межі карного та пробив. Поруч із ближньою штангою пройшов ігровий знаряд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Суперник влаштував футболістам Реала коридор пошани як тріумфаторам Кубка Іспанії.
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера.
Запасні: Лопес (в), Лунін (в), Вальєхо, Вінісіус, Діас, Кроос, Модрич, Одріосола, Рюдігер.
Інфо
Стартовий склад Реала (4-3-3): Куртуа — Менді, Начо (к), Мілітан, Васкес — Камавінга, Чуамені, Себальйос — Азар, Асенсіо, Вальверде. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Алькоадо (в), Касілья (в), Дуарте, Мунір, Альгобія, Амаві, Ангілері, Валенсіано, Вільяр, Мілья.
Інфо
Стартовий склад Хетафе (5-4-1): Сорія — Гастон, Альдерете, Мітрович, Дьєне (к), Іглесіас Санчес — Мата, Аленья, Максимович, Порту — Майораль. Головний тренер — Пепе Бордалас.
У першому колі «вершкові» мінімально перемогли завдяки голу Мілітана.
У Хетафе є шанс взяти важливі в боротьбі за виживання очки. Реал втратив турнірну мотивацію в чемпіонаті та повністю сфокусований на матчі-відповіді півфіналу ЛЧ.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Хетафе.
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Анонс матчу Реал - Хетафе 13.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Реал у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Хетафе можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти Сельта - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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