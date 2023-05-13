Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Реал у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти Сельта - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.
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