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Інгулець - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 квітня 2023, 13:06 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
1 - 0
Оновити
89'
Рух
Львов
Хід матчу
15' Kovalyov, Maksym 30' Roman Vasyliovych, Vitaliy Вийшов: Andriy, Kitela 30' Мар'ян Мисик Вийшов: Фабрісіо Альваренга 39' Solomon-Otabor, Viv 45' Олександр Кучеренко
48' Фабрісіо Альваренга 69' Rezepov, Denis Sergeevich Вийшов: Володимир Одарюк 72' Golovkіn, Ivan Вийшов: Pospelov, Dmytro 77' Pidgurskyi, Denys Вийшов: Karabin, Yaroslav
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
27%
Рух
38%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 5 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times. The goal difference is 6-5 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove's last home win against FC Rukh Lviv was in 2018.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Ingulets Petrove have not lost to FC Rukh Lviv in their last 4 encounters.
  • FC Rukh Lviv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 4-0-5.
  • FC Rukh Lviv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 26% of their matches, FC Rukh Lviv in 23% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 26% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Rukh Lviv won 1, 4 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.6 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.8 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Rukh Lviv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Rukh Lviv is 0.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.91 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.9 goals when playing away (on average).
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Рух
Первая лига Украины 2021
20.10.2019 - 16:30 Рух 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос П
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Головні події
77'
Pidgurskyi, Denys
Вийшов: Karabin, Yaroslav
Golovkіn, Ivan
Вийшов: Pospelov, Dmytro
72'
Rezepov, Denis Sergeevich
Вийшов: Володимир Одарюк
69'
48'
Фабрісіо Альваренга
Олександр Кучеренко
45'
39'
Solomon-Otabor, Viv
30'
Roman Vasyliovych, Vitaliy
Вийшов: Andriy, Kitela
30'
Мар'ян Мисик
Вийшов: Фабрісіо Альваренга
ГООЛ! Kovalyov, Maksym
15'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
27%
Рух
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
    45
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
    15
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
    72
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
    69
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
    30
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
    77
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
    30
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
    39
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
13
Штрафні
15
13
Фоли
12
5
Удари в отвір
Сейви
4
2
Офсайди
1
1
ЖК
2
4
Удари повз
3
9
Кутові
2
Трансляція
87'
Збилися футболісти "Руху" на подачах з флангів, а не намагаються комбінувати. Дивна стратегія.
84'
Жовта картка
Попередження отримують Кітела та Козак.
82'
Намагаються господарі потримати м'яч у центрі поля, щоб збити атакувальний натиск львів'ян.
79'
Кітела з правого флангу подавав на Климчука, але Нагієв першим опинився на м'яча. Схема в три центральні захисники приносить свої плоди.
76'
У ці хвилини домінують гості, але віддати завершульну точну передачу вони не можуть.
74'
Після перерви не так актвино пресингують футболісти "Інгульця". Вони намагаються зустрічати суперника ближче до власних воріт.
72'
Заміна
Замість Головкіна виходить Поспєлов.
71'
Небезпечний момент
Перший момент у гостей. Після подачі Ляха пробивав з вигідної позиції Климчук, але повз ворота.
69'
Заміна
Перша заміна у господарів. Замість Резепова виходить Одарюк.
66'
Темп матчу у другому таймі не пришвидшився. Багато боротьби у центрі поля, але обмаль конструктиву.
63'
Навіть не намагаються гості пресингувати у центрі поля. Захисники "Інгульця" почувають себе комфортно.
60'
З командною грою проблеми у гостей. Намагаються загострювати за рахунок індивідуальних дій, але захисники до такого готові.
57'
У ці хвилини перехопили ініціативу гості, але підопічні Ковальця поки що обороняються організовано.
55'
Гол Ковальова перервав безгольову серію господарів, яка тривала 195 хвилин.
53'
Підопічні Пономарьова намагаються грати за рахунок флангів, але зв'язати дві-три передачі у заключній третині поля в них рідко виходить.
50'
Продовжують грати першим номером підопічні Ковальця. Львів'яни дуже пасивні у цьому матчі.
48'
Жовта картка
Попередження за грубий підкат отримує Альваренга.
46'
Небезпечний момент
Уже на перших секундах другого тайму Резапов пробивав з меж штрафної, але Паньків зіграв блискуче.
Свисток
Другий тайм розпочався!
В першому таймі першим номером грали господарі, але моментів було обмаль. Мінімальна перевага "Інгульця" - спрведливий результат, адже у гостей взагалі нічого не ивходило в атаці.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
45+3'
Жовта картка
Попередження за грубу гру отримав Кучеренко.
45+2'
В атаці гості не можуть нав'язати свою гру. Багато помилок у перехідній фазі.
Інфо
Арбітр до першого тайму компенсував шість хвилин. Дуже багато пауз було у першій половині зустрічі.
41'
Пауза у нашій грі. Пошкодження отримав Підгурський.
40'
Жовта картка
Соломон отримає попередження.
39'
Нагієв увійшов до штрафної, але віддати точну передачу не зміг. Перспективна атака завершилася нічим.
37'
Таллес пробивав з меж штрафної з розвороту, але вище воріт. Перша акцентована атака гостей.
35'
Небезпечний момент
Після подачі з правого флангу пробивав Кучеренко, але Слюбик вибив м'яч з лінії воріт.
33'
З конструктивом у заключній третині поля у гостей суттєві проблеми. Не вистачає швидкості і нестандартних дій.
31'
Розіграли штрафний господарі, але атака завершилася без удару.
29'
Заміна
Альваренга і Кітела виходять замість Мисика та Романа.
28'
Темп матчу у нас повільний, але це і не дивно. Від протистояння цих суперників ми не очікували яскравого футболу.
25'
Здається, що зараз буде вимушена заміна у гостей. Отримали пошкодження Мисик та Роман.
24'
Підопічні Пономарьова намагаються розхитати захист суперників за рахунок флангів, але поки у них нічого не виходить.
22'
Варто відзначити якісний пресинг господарів. Підопічні Ковальця непогано рухаються без м'яча.
20'
Після забитого м'яча відали ініціативу підопічні Ковальця, але вони впевнено грають за рахунком.
17'
Чи зможуть гості знайти слабину у захисту суперників. Поки що грають львів'яни пасивно.
15'
Гоооол!!!
Одинадцятиметровий реалізував Ковальов.
14'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота львів'ян за гру рукою Романа.
13'
Багато боротьби у центрі поля, але поки що обмаль конструктиву. Зараз дещо змогли вирівняти гру гості.
9'
Львів'яни у ці хвилини не можуть вийти із захисту в атаку. Варто відзначити активний пресинг підопічних Ковальця.
6'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент створили господарі, але після подачі з флангу Резепов головою пробив повз ворота.
3'
На початку зустрічі команди приглядаються одна до одної. Перевагу нікому поки що віддати не можна.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Рух" (запасні): Ледвій, Руніч, Притула, Джеферсон, Едсон, Кітела, Альваренга, Холод, Столярчук, Михальчук, Карабін
Інфо
"Рух" (стартовий склад): Паньків - Роман, Слюбик, Слюсар, Лях, Підгурський, Таллес, Довгий, Мисик, Соломон, Климчук
Інфо
"Інгулець" (запасні): Білик, Павлов, Козиренко, Поспєлов, Коробенко, Мельничук, Одарюк, Осипенко, Кравчук, Сидоренко, Сітало
Інфо
"Інгулець" (стартовий склад): Паламарчук - Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Запорожець, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкін, Резепов
Підопічні Ковальця зараз переживають не найкращі часи. "Інгулець" програв два останні поєдинки, мінімально поступившись спочатку "Ворсклі", а після "Колосу". Львів'яни відчувають емоційне піднесення після нічиєї з "Динамо".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу десятого туру УПЛ між "Інгульцем" та "Рухом". Гра розпочнеться в 13:00.
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Анонс матчу Інгулець - Рух 19.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 19.04.2023
Час початку матчу: 13:06

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Рух у попередньому футбольному матчі 18.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Рух можна подивитися 19.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Динамо - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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