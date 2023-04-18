Інгулець - Рух онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 19.04.2023
Час початку матчу: 13:06
Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Рух у попередньому футбольному матчі 18.04.2021 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Динамо - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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