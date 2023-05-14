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Лестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 травня 2023, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
0 - 2
Оновити
перерыв
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
33' Jones, Curtis 36' Jones, Curtis
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
33%
Нічия
29%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Liverpool FC when Leicester City is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leicester City and Liverpool FC is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 7 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 25-22 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 36 meetings, Leicester City have won 10 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 19 times. The goal difference is 57-40 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Leicester City at home) and 2-0 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Leicester City scores 29% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 8 games.
  • Leicester City haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 7 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Harvey Barnes is Leicester City's top scorer with 12 goals. Mohamed Salah has scored 19 times for Liverpool FC.
  • James Maddison has assisted the most goals for Leicester City with 9. Trent Alexander-Arnold is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • James Maddison has more yellow cards (10) than any other player at Leicester City. Fabinho has collected 10 for Liverpool FC.
  • A year ago, Leicester City were number 9 in the table with 46 points. Now they are number 18 with 30 points.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 16 matches.
  • Leicester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Leicester City wins 1st half in 28% of their matches, Liverpool FC in 33% of their matches.
  • Leicester City wins 28% of halftimes, Liverpool FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Leicester City.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • In the last 5 meetings Leicester City won 2, Liverpool FC won 3, 0 draws.
  • Leicester City scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Liverpool FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Liverpool FC is 1.6.
  • Leicester City scores 1.41 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
19
Ігор
11
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Фулгем 5 - 3 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
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Головні події
36'
Jones, Curtis ГООЛ!
33'
Jones, Curtis ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
33%
Нічия
29%
Ліверпуль
38%
Склади команд
31
Iversen, Daniel
27
Тімоті Кастань
6
Джонні Еванс
4
Faes, Wout
21
Рiкардо
42
Бубакарі Сумаре
25
Ndidi, Wilfred
8
Юрі Тілеманс
7
Barnes, Harvey
9
Джеймі Варді
11
Maddison, James
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
13
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
14
Джордан Хендерсон
3
Фабiньо
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
23
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 7
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
  • 11
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 42
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 6
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 21
    Рiкардо
    Воротар
  • 31
    Iversen, Daniel
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 23
    Diaz, Luis
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
    36 33
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Дин Смит
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
29%
Володіння м'ячем
71%
9
Штрафні
5
1
Кутові
2
2
Офсайди
3
3
Фоли
6
Блоковано ударів
2
Удари в отвір
3
Удари повз
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Лестер Сіті" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Господарі активніше розпочали гру, але підопічні Клоппа поступово перехопили ініціативу. Дубль Джонса забезпечив гостям комфортну перевагу.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:2!
Інфо
До першої половини зустрічі арбітр компенсував 4 хвилини. Відзначимо, що у нас двічі був перегляд VAR.
43'
Продовжують підопічні Клоппа контролювати м'яч, а футболісти "Лестера" вже очікують на перерву.
40'
Зараз нічого не виходить у господарів, а гості навпаки відчули кураж.
36'
Гоооол!!!
Продовжують грати першим номером гості і забивають вдруге. Після передачі Салаха в один дотик влучно пробив Джонс - 0:2.
33'
Гоооол!!!
Гості відкривають рахунок. Салах подав у штрафну, а Джонс у дотик пробив у кут. Для нього це другий гол у нинішньому чемпіонаті.
32'
Фабінью наважився на удар з-за меж штрафної, але вище воріт. Поки що ударів не так і багато у нашому матчі.
30'
Після активного старту очікувався більш цікавий футбол, але поки що ніхто не хоче ризикувати. Діас змістився в центр, але пробив повз ворота.
27'
Діас грубо зіграв проти Барнса, але без попередження. Гравець "Ліверпуля" зірвав швидку атаку суперників.
24'
Підопічні Клоппа починають грають першим номером. Пресинг гостей не дозволює суперникам виходити в атаку.
21'
Гра у нас поступово вирівнялася. У жодної із команд немає ігрової переваги.
18'
У ці хвилини багато боротьби у центрі поля, але хочеться бачити більш конструктивнйи футбол.
15'
Починають більше контролювати м'яч гості, але з позиційним футболом у них поки що проблеми. Підопічним Клоппа не вистачає нестандартних дій.
12'
Небезпечний момент
Барнс віддав на Варді, але його удар парирував Аліссон. Голкіпер знову вчасно вийшов з воріт і скоротив відстань до нападника.
10'
Меддіссон віддавав на Барнса, але вчасно з воріт вийшов Аліссон.
8'
Футболісти "Лестера" намагаються швидко доставляти м'яч до заключної третини поля. М'яч у центрі поля не затримується.
5'
Господарі зараз грають першим номером, а підопічні Клоппа змушені оборонятися.
3'
Меддіссон з лівого флангу подавав зі штрафного, але Еванс до м'яча не дотягнувся. Гості не встигали за захисником.
2'
Хороші швидкості на перших хвилинах. Обидві команди мотивовані забити швидкий м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Джонс, Діас, Гакпо, Салах
Інфо
"Лестер" (стартовий склад): Іверсен - Барнс, Кастань, Еванс, Фас, Перейра, Сумаре, Ндіді, Тілеманс, Варді, Меддіссон
"Ліверпуль" виграв шість останніх матчів Прем'єр-ліги, у "Лестера" всього одна перемога в 13 матчах."Лисам" бажано виграти двічі або хоча б набрати чотири очки в останніх трьох матчах.
Запрошуємо вас на текстову трансялцію 36-го туру АПЛ між "Лестером" та "Ліверпулем". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Ліверпуль" 15.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 15.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.12.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дин Смит и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Ліверпуль" можна подивитися 15.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 08.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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