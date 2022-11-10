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Чорноморець - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 травня 2023, 13:00 - Черноморец . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
48%
Нічия
22%
ФК Минай
30%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Minaj scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Daniil Alefirenko is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 5 times for FC Minaj.
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (8) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Oleg Gorin has collected 10 for FC Minaj.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 35% of their matches, FC Minaj in 22% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 35% of halftimes, FC Minaj wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 4 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Minaj won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Minaj is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Minaj is 1.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.79 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.69 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Minaj.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 30% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено Чорноморець
Первая лига Украины 2021
16.11.2019 - 17:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено ФК Минай
Первая лига Украины 2019/2020
10.08.2019 - 17:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
48%
Нічия
22%
ФК Минай
30%
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - ФК Минай
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Запасні Чорноморця: Варакута, Гладкий, Білий, Політило, Селін, Штогрін, Чорткоєв, Войтіховський, Авагімян
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Паст, Брагару, Єрмаков, Гучек, Путря, Васильєв, Демченко, Кузик, Алефіренко, Бадібанга, Хадіда
Минай продовжує свою боротьбу за виживання – 13 місце та 26 очок
Чорноморець зараз розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці з 29 балами
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 13:00. Головний суддя матчу – Анатолій Абдула
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 27-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Минай
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - ФК Минай 20.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ФК Минай можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 13.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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