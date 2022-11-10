Чорноморець - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 13.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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