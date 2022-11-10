Чорноморець - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - ФК Минай 20.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 20.05.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 13.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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