Зоря - Інгулець онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Зоря у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 13.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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