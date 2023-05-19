Зоря - Інгулець онлайн трансляція матчу

Зоря йде третьою, має перевагу у вісім очок над Динамо і відстає на шість від Дніпра-1. Проте, як ми писали трішки нижче, у луганців одна гра в запасі у порівнянні з дніпрянами. Інгулець одинадцятий: лише в одному балі петрівці від зони перехідних матчів та у п'яти - від зони вильоту.