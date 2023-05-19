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Зоря - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 травня 2023, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 0
Оновити
перерыв
Інгулець
Петрово
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Хід матчу
21' Brazhko, Volodymyr 33' Владислав Клименко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
46%
Нічия
25%
Інгулець
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 10-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Ingulets Petrove (1-0 at home and 5-1 away).
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 6 matches.
  • FC Zorya Lugansk have won 5 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 5 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 10-3-0.
  • Sergiy Buletsa has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 5. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (3).
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (8) than any other player at FC Zorya Lugansk. Oleksandr Kozak has collected 5 for FC Ingulets Petrove.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 5 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 33% of their matches, FC Ingulets Petrove in 24% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 33% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 24%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Ingulets Petrove won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Ingulets Petrove is 0.6.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.06 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
3
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 5 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Головні події
33'
Владислав Клименко
ГООЛ! Brazhko, Volodymyr
21'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
46%
Нічия
25%
Інгулець
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
    21
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
    33
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Штрафні
5
5
Фоли
2
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Удари в отвір
ЖК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Інгулець
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Інгульцеві вдається здорово гасити наступ Зорі. Однак це єдиний позитивний момент у грі петрівців сьогодні. Зоря контролює м'яч і поки не забила більше як раз через непогану оборону суперника. Втім, рахунок все ще слизький: другий тайм може подарувати сюрпризи.
45+1'
Свисток
Нічого за цей час не відбулося. Йдемо на перерву.
45+1'
Інфо
Хвилина додана.
44'
Інгулець розігнав свою непогану контратаку, Козак стряляв метрів з сімнадцяти - його удар заблокували.
44'
Кутовий
А з кутового м'яч просто прилетів до рук Білика.
43'
Контратаку "4 в 4" розганяли господарі, але в завершальній фазі наступу Русин на лівому краю штрафного витиснув лише кутовий.
40'
Офсайд
Герреро опинився в офсайді після ще однієї спроби розрізного пасу луганців до штрафного Інгульця.
38'
Луганці відбилися від атаки Інгульця та закинули м'яч вперед на Герреро. Панамець від центру поля тікав до воріт, прибрав по дорозі захисника, але з лінії штрафного пробив не найкращим чином: Білик впевнено впорався.
36'
Симпатична атака Зорі, але трішки перемудрили. Багатов віддав на правий край штрафного на Бутка, навіс Богдана виявився за дальню стійку, але там опинився Мишньов. Скидка до центру штрафного, де вже чатував той-таки Бутко та в дотик пробив вище.
33'
Жовта картка
Клименко отримав жовту за зрив атаки в центрі поля. Чи то підсковзнувся хавбек, чи то такий кумедний підкат в нього був: в будь-якому разі Антюх разом із ним опинився на газоні.
30'
Не вдаються поки луганцям розрізні передачі. Ще одна тільки що була від Бражка, Русина також випередив Білик.
28'
Офсайд
Сітало вибіг на побачення з голкіпером та впав після контакту з Сапутіним. Пролунав свисток, який зафіксував офсайд у форварда. Повтор показав, що "поза грою" дійсно було.
24'
Булеца намагався знову розрізною передачею знайти партнера на лінії штрафного Інгульця. Тепер Антюха. Але його випередив голкіпер.
21'
Гоооол!!!
Бражко з 11-метрового пробив між центром та правим кутом! Білик не вгадав напрямок удару. 1:0!
20'
Небезпечний момент
Білик звалив у власному штрафному Герреро! Це точка у ворота Інгульця!
19'
Подача Антюха - знову на користь захисників петрівців. Вже, мабуть, п'ятий навіс сьогодні, жоден із них не приніс хоча б гострого моменту.
17'
Захист Інгульця отримав декілька хвилин перевести подих: Зорю вдалося відсунути ближче до центру поля.
14'
Декілька подач до штрафного Інгульця, але або неточні, або другий поверх виграють гості.
11'
Булеца здорово вирізав між захисників для Русина, який міг вийти сам на сам, проте Білик вчасно вийшов з воріт.
8'
Кутовий
Тепер вже Інгулець розіграв кутовий. Через пас перевели м'яч до напівкола штрафного, звідки Запорожець другим дотиком пробив над рамкою.
6'
Герреро відкотив під удар Булеці, той в дотик з напівкола штрафного пробив вище.
4'
Кутовий
Луганці розіграли кутовий. Пішла подача з правого флангу, але засильна: шанс для загострення втрачено.
3'
Кухарук виконав подачу до штрафного Зорі, Бутко виграв верхову боротьбу та нейтралізував загрозу.
1'
Свисток
Зоря розіграла з центру поля.
Цікаво, що в першому колі перемогу в очному матчі здобув на власному полі Інгулець 1:0. Єдиний гол під кінець першого тайму забив Марусич.
Зоря йде третьою, має перевагу у вісім очок над Динамо і відстає на шість від Дніпра-1. Проте, як ми писали трішки нижче, у луганців одна гра в запасі у порівнянні з дніпрянами. Інгулець одинадцятий: лише в одному балі петрівці від зони перехідних матчів та у п'яти - від зони вильоту.
Інфо
Інгулець (старт): Білик – Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Павлов, Смоляков – Кухарук, Клименко – Запорожець, Козак – Сітало.
Інфо
Зоря (старт): Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Мишньов, Бражко, Булеца – Антюх, Русин – Герреро.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу 27 туру УПЛ. Зоря приймає Інгулець та має перемагати, якщо не хоче відпускати Шахтар та Дніпро-1, які свої матчі поточного туру виграли вчора.
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Анонс матчу Зоря - Інгулець 20.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Зоря у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Інгулець можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 13.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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