Металіст 1925 - Металіст онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Металіст (Харьков):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Зоря - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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