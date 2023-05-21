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Металіст 1925 - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 травня 2023, 15:00 - Колос
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
30'
Металіст
Харьков
Хід матчу
21' Kovalenko, Ivan
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
43%
Нічия
33%
Металіст
23%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist Kharkiv have lost 5 away matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Maksym Pryadun has scored 9 times for FC Metalist Kharkiv.
  • Rostyslav Rusyn has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 4. Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's biggest assister (3).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 20% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 16% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 20% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 16%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.86 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст П
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Головні події
Kovalenko, Ivan
21'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
43%
Нічия
33%
Металіст
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 4
    Kovalenko, Ivan
    Захисник
    21
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 28
    Michels Valencio, Samuel
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 44
    Vlaha Kyrylo, Andriiovych
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдмар
  • Перика Огньенович
Статистика матчу
Удари в отвір
2
3
Удари повз
5
Штрафні
2
2
Сейви
2
Фоли
4
1
Кутові
1
Офсайди
1
1
ЖК
1
Трансляція
28'
Ременюк заробив для своєї команди кутовий, але скористатися ним Металісту 1925 не вдалося. Фол в атаці було зафіксовано.
26'
Жовта картка
Ралюченко жорстко зустрів Вачіберадзе в центрі поля.
25'
Картушов виконав безадресну подачу з флангу, взагалі нікого не було в тій зоні, куди прийшов м'яч.
20'
Жовта картка
Коваленко пішов у безглуздий та грубий підкат проти Наумця у чужому карному. Стовідсоткова жовта.
18'
Цікаво розвивалася атака Металіста, але простріл Картушова перехопили захисники.
16'
Хороша позиція для удару була в Габелка, але капітан Металіста 1925 запустив м'яч над воротами.
12'
Ременюк змістився с флангу в центр та пробив по воротах. У площину влучив, але проблем для Костика не створив.
9'
Небезпечний момент
Металіст міг забивати! Наумець чудово відкрився під простріл Коррала та в дотик завершував атаку. Майже по центру пішов м'яч, Мозіль потягнув.
6'
Євген Ткачук відгукнувся на подачу з кута поля, але акцентовано пробити не зміг.
5'
Влага не дав Мартинюку завдати удару головою, буде кутовий.
4'
Безуглий в підкаті зупинив прохід Чідомере до карного майданчика.
2'
Наумець хитнув захисника та з робочої лівої пробив по воротах. Прямо по центру, без особливих проблем для Мозіля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Катерина Монзуль.
Запасні: Ігор Потімков (в), Іванніков, Рудавський, Юрій Потімков, Абдуллаєв, Андрій Ткачук, Дмитренко, Ногейра, Островський.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-3-3): Мозіль — Коваленко, Безуглий, Євген Ткачук, Жичиков — Габелок (к), Мартинюк, Вачіберадзе — Ременюк, Чирук, Русин. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
Запасні: Єрмолов (в), Панасенко, Коркішко, Бойчук, Рязанцев, Дігтярь, Багачанський, Ніколишин, Синчук, Кайдалов, Приходько.
Інфо
Стартовий склад Металіста (4-3-3): Костик — Коррал, Порох, Мизюк, Влага — Ралюченко (к), Самуель, Чайковський — Картушов, Чідомере, Наумець. Виконуючий обов'язки головного тренера — Періца Огнєнович.
У першому колі Металісти подарували нам нулі на табло.
Обидві команди зараз у зоні вильоту. І якщо клуб Ярославського може розраховувати хіба що на стикові матчі, то 1925 має всі шанси зберегти прописку за підсумками 30 турів.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру УПЛ Металіст 1925 – Металіст.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2023 о 14:50
Ярославцы не подкачайте--еще можно не вылететь
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Анонс матчу Металіст 1925 - Металіст 21.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Металіст можна подивитися 21.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Зоря - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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