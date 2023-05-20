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Ноттінгем Форест - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 травня 2023, 19:30 - Сити Граунд
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
1 - 0
Оновити
46'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
19' Awoniyi, Taiwo 25' Awoniyi, Taiwo 45' Niakhate, Moussa
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
25%
Нічия
33%
Арсенал
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Arsenal FC is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 11-9 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 13 meetings, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 27-11 in favour of Arsenal FC.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Morgan Gibbs-White has assisted the most goals for Nottingham Forest with 7. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (11).
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 30% of their matches, Arsenal FC in 51% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 30% of halftimes, Arsenal FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 52% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Nottingham Forest scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 3.2 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Arsenal FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Arsenal FC is 1.2.
  • Nottingham Forest scores 1.4 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 4 - 3 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон Н
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Головні події
Niakhate, Moussa
45'
Awoniyi, Taiwo
25'
ГООЛ! Awoniyi, Taiwo
19'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
25%
Нічия
33%
Арсенал
42%
Склади команд
12
Кейлор Навас
19
Niakhate, Moussa
38
Феліпе
4
Worrall, Joe
32
Lodi, Renan
22
Yates, Ryan
8
Mangala, Orel
24
Серж Ор'є
28
Oliveira, Danilo
10
Gibbs-White, Morgan
9
Awoniyi, Taiwo
13
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
15
Kiwior, Jakub
6
Magalhaes, Gabriel
34
Ґраніт Джака
10
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
5
Partey, Thomas
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
    25 19
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 32
    Lodi, Renan
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
    45
  • 38
    Феліпе
    Захисник
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 12
    Кейлор Навас
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
20%
Володіння м'ячем
80%
4
Штрафні
8
7
Фоли
3
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
4
2
Сейви
2
ЖК
Удари повз
4
1
Офсайди
1
Трансляція
Арсенал без мотивації — це якась суцільна ганьба. Команда Артети відмовляється грати в гострий футбол, а натомість контроль м'яча у 80+% просто завершується нічим. Ноттінгему потрібно більше, ось він і забив.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Сака не зумів один в один обійти Лоді на правому фланзі атаки.
45+1'
Жовта картка
Ніахате задовго готував аут на лівому фланзі захисту.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
44'
Інфо
Перемога залишить Ноттінгем у АПЛ. Ось і роблять усе для того.
42'
Сака з правого флангу штрафного піднімав до межі воротарського, але там був тільки Мангала.
39'
Інфо
Нікуди не поділись 83% контролю м'яча за Арсеналом.
37'
Фол від Парті проти Мангала на лівому фланзі захисту суперників у спробі зачепитись за м'яч.
34'
Пас із лівого флангу контратаки від Лоді пішов до офсайду на Авоньї в чужому штрафному.
31'
Лоді отримав по ногах на лівому фланзі захисту від Саки, який пішов у невдале відбирання.
29'
Штрафний на правому фланзі атаки для Форреста.
27'
Кутовий
Кутовий із правого флангу від Арсенала пішов до центру штрафного, де зльоту пробивав Троссар, але спрямував м'яч повз дальню стійку.
25'
Жовта картка
Відмашка ліктем від Габріеля в центрі поля у виконанні Мангала.
23'
Арсенал має великі проблеми з подоланням центру поля.
21'
Небезпечний момент
Жезус із правого флангу штрафного з-під захисника пробив до рук Наваса в ближній кут на завершення передачі Парті.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гіббс-Вайт устиг виштовхнути м'яч до правого флангу штрафного з центральної зони на Авоньї, а той переграв Рамсдейла!
18'
Лоді не пропустив Вайта до передачі на правий фланг атаки.
16'
Інфо
83% контролю м'яча за Арсеналом.
14'
На ногу Ніахате впав на правому фланзі атаки Едегор, травмувавши суперника.
13'
Жезус отримав передачу з правого флангу до штрафного від Вайта, але заробив лише кутовий.
11'
Троссар зіграв до правого флангу до штрафного на Жезуса, але Навас стрибнув супернику в ноги.
9'
Тримає м'яч Арсенал біля центральної лінії.
7'
Ківьор на лівому фланзі штрафного зупинив просування Гіббс-Вайта.
5'
Дуже пересмикують темп команди без жодного змісту.
3'
Парті від центральної лінії грав уперед, але Жезус не втримав м'яч перед штрафним.
1'
Фол проти Жоржиньйо біля лівого флангу штрафного Арсенала від Єтса.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Арсенал із рахунком 5:0.
Інфо
Арсенал іде другим із 25 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 81 очко.
Інфо
Ноттінгем Форест іде шістнадцятим із 8 перемогами, 10 нічиїми та 18 поразками — 34 очки.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Волтерс, Сміт-Роу, Вієйра, Бандейра, Козьє-Дьюберрі, Нкетіа.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Джака — Едегор, Жоржиньйо, Парті — Сака, Жезус, Троссар.
Запасні: Геннессі, Тоффоло, Болі, Куяте, Фройлер, Сарридж, Джонсон, Денніс, Аю.
Ноттінгем Форест: Навас — Воррелл, Феліпе, Ніахате — Ор'є, Мангала, Єтс, Лоді — Гіббс-Вайт, Данило — Авоньї.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сіті Граунд (Ноттінгем, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Арсенал 20.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Арсенал можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Челсі" - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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