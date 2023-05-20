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Борнмут - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 травня 2023, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
38%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 0 draws while Manchester United have won 3 times. The goal difference is 8-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 11 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 8 times. The goal difference is 25-10 in favour of Manchester United.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 30% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't scored in 7 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 5 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Philip Billing is AFC Bournemouth's top scorer with 7 goals. Marcus Rashford has scored 16 times for Manchester United.
  • Dominic Solanke has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 8. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (9).
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Manchester United in 43% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Manchester United wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • AFC Bournemouth scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 2.4.
  • AFC Bournemouth scores 1.23 goals when playing at home and Manchester United scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Manchester United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Adam Smith has more yellow cards (10) than any other player at AFC Bournemouth. Luke Shaw has collected 8 for Manchester United.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
11
Ігор
8
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
04.07.2020 - 17:00 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
02.11.2019 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2018
30.12.2018 - 18:30 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
38%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед"
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Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Забарний зіграє у другому поспіль матчі АПЛ зі старту.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Лінделоф, Шоу - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Марсьяль.
Борнмут: Нето - Забарний, Сенесі, Келлі - Сміт, Кук, Лерма, Ентоні - Крісті, Брукс - Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Перед цим матчем МЮ іде на четвертій сходинці чемпіонату, а "вишеньки" посідають 14 позицію.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 37-го туру АПЛ, у якому Борнмут зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 20.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 03.01.2023 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Крістал Пелес - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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