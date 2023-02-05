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Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 травня 2023, 22:00 - San Siro . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
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Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
32%
Нічия
39%
Інтер
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Inter Milano is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 11 times, there have been 12 draws while Inter Milano have won 12 times. The goal difference is 42-38 in favour of Inter Milano.
  • During the last 72 meetings, AC Milan have won 23 times, there have been 19 draws while Inter Milano have won 30 times. The goal difference is 101-88 in favour of Inter Milano.
  • AC Milan haven't lost in their last 9 games.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 6 games.
  • Inter Milano have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, AC Milan have not lost to Inter Milano in their last 3 encounters.
  • AC Milan have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 42% of their matches, Inter Milano in 40% of their matches.
  • AC Milan wins 42% of halftimes, Inter Milano wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • AC Milan scores 1.88 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.87 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
30
Ігор
15
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 16:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лечче В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Еллас Верона 0 - 6 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.04.2023 - 13:30 Інтер 3 - 1 Завершено Лаціо В
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 13:30 Емполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
32%
Нічия
39%
Інтер
29%
LIVE
Трансляція матчу Мілан - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Дзанотті, Брозович, Лукаку.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Запасні: Міранте, Нава, Балло, Ребич, Калулу, Орігі, Тіав, Мессіас, Побега, Габбія, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Крунич, Тоналі, Беннасер — Салемакерс, Жиру, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та міланський Інтер.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Завершено 21:45 - Вчора Партік Тісл Партік Тісл 4 Квінз Парк Квінз Парк 3 Завершено 23:15 - 08.05.2023 Арока Арока 0 Порту Порту 1 Завершено 22:00 - 08.05.2023 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 4 Саутгемптон Саутгемптон 3 Завершено 21:45 - 08.05.2023 Сассуоло Сассуоло 1 Болонья Болонья 1

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Анонс матчу Мілан - "Інтер" 10.05.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 10.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Мілан у попередньому футбольному матчі 05.02.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Інтер" можна подивитися 10.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Лаціо - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Рома - 06.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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