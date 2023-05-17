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Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 травня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
23' Silva, Bernardo 37' Silva, Bernardo
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Реал
35%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings, Manchester City have won 4 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 18-18 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 4-3 (Manchester City at home) and 2-1 (Real Madrid at home).
  • Manchester City haven't lost in their last 22 games.
  • Manchester City have won 15 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Real Madrid in their last 4 encounters.
  • The result of the first leg: Real Madrid - Manchester City 1-1.
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Real Madrid won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Real Madrid is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Real Madrid is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Manchester City scores 3.28 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
07.08.2020 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія В
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Новини команд
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Манчестер Сіті – Реал. АУДІО онлайн трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів 17.05.2023 в 21:10 Манчестер Сіті – Реал. АУДІО онлайн трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Альтернативний коментар або звук для тих, хто не матиме змоги подивитися поєдинок
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Головні події
ГООЛ! Silva, Bernardo
37'
ГООЛ! Silva, Bernardo
23'
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Реал
35%
Склади команд
31
Едерсон
25
Мануель Аканджі
4
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
16
Grealish, Jack
16
Родрi
5
Джон Стоунз
20
Silva, Bernardo
8
Ілкай Гюндоган
17
De Bruyne, Kevin
9
Haaland, Erling
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
8
Давід Алаба
21
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
21
Rodrygo
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    37 23
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
79%
Володіння м'ячем
21%
4
Удари в отвір
6
Удари повз
1
5
Штрафні
5
Сейви
2
5
Фоли
5
4
Кутові
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Бернарду Сілва пробив в руки Курутуа.
44'
Тільки Сіті втрачає м'яч, так зразу іде в пресинг. Реалу важко вибігати в контратаку.
41'
Де Брюйне подачею зі штрафного заробив кутовий. З нього теж навіс не вийшов.
37'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! 2:0 на табло! Гюндоган пробив з меж штрафного, м'яч влучив у захисника і відскочив до Сілви. Португалець забив головою! Дубль.
35'
Небезпечний момент
Ох це момент! Кроос з метрів 25-ти розрядив гармату і влучив у поперечку! Едерсон зачепив м'яч кінчиками пальців.
33'
Родріго розрізною передачею ледь не вивів Бензема на побачення з голкіпером. Едерсон вчасно вийшов з воріт.
32'
Вінісіус на лівому фланзі намагався протиснути Волкера, але захисник чисто відібрав м'яч.
28'
Гріліш прорвався з лівого флангу у цнтр повз кількох гравців, але далі віддав дуже неточну передачу на Голанда.
27'
Голанд з-за меж штрафного пробив повз праву дев'ятку.
23'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Манчестер Сіті забиває! Які ж емоції від гравців господарів, які ж е-мо-ці-ї! Де Брюйне передачею розрізав оборону Реала, м'яч дійшов до Бернарду Сілви і той чудово розібрався з Куртуа!
21'
Небезпечний момент
Голанд знову виграв верхову боротьбу, але як ж грає Куртуа! Шикарний сейв на рахунку Тібо.
19'
Де Брюйне вирішив підловити Куртуа і замість подачі, яка читалася, зі стандарту пробив з метрів 30-ти. М'яч пролетів повз ліву стійку.
15'
Інфо
79% на 21% володіння м'ячем. Перевага господарів у стартові 15 хвилин колосальна.
13'
Небезпечний момент
Після подачі Гріліша головою пробив Голанд, але влучив у стегно Куртуа! Алаба відразу ж виніс м'яч зі стрічки воріт.
11'
Бензема отримав м'яч на своїй половині поля в оточенні кількох суперників і втратив його. Дуже потужний пресинг від Сіті.
10'
Мілітао зняв подачу де Брюйне до штрафного.
Інфо
Заводить Гвардіола трибуни. Палають емоції в іспанця.
7'
Небезпечний момент
Відразу ж Сіті відібрали м'яч і Родрі вийшов на ударну позицію. Якось він все легко зробив, однак з убивчої позиції пробив повз ворота.
7'
Небезпечний момент
Де Брюйне вивів Голанда ледь не сам на сам з голкіпером. Норвежець опинився під гострим кутом, обіграв Куртуа і прострілив в центр з лицьової лінії. Там нікого.
5'
Голанд опустився для підігравання партнерам глибоко на свою половину поля. Мілітао біг разом із ним. Контролює бразилець норвежця.
4'
Довга позиційна атака Сіті завершилася дальнім ударом Волкера вище воріт. Дуже неточно.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Нагадаємо, що у минулому сезоні колективи також перетиналися на стадії півфіналу ЛЧ. Тоді обидві команди здобули по перемозі в основний час, а в додатковий - у Мадриді - Реал дотиснув Сіті і вийшов у фінал, де потім здобув трофей.
Інфо
У першому поєдинку - на "Саньяго Бернабеу" тиждень тому - команди зіграли з рахунком 1:1.
Запасні гостей: Лунін, Вальєхо, Лукас, Асенсіо, Діас, Себальйос, Чуамені, Е. Азар, Менді, Начо, Одріосола, Рюдігер.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родріго, Бензема, Вінісіус.
Запасні господарів: Карсон, Ортега, Альварес, Фоден, Філліпс, Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюїс.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аканджі - Стоунс, Родрі - Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш - Голанд.
Інфо
Стали відомі склади команд.
Свисток
Головним арбітром матчу працюватиме Шимон Марчиняк. Цей польський суддя обслуговував також і фінал ЧС-2022 у Катарі.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому англійський Манчестер Сіті зіграє проти іспанського Реала.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Реал 17.05.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 17.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 09.05.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал можна подивитися 17.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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