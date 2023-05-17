Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

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Нагадаємо, що у минулому сезоні колективи також перетиналися на стадії півфіналу ЛЧ. Тоді обидві команди здобули по перемозі в основний час, а в додатковий - у Мадриді - Реал дотиснув Сіті і вийшов у фінал, де потім здобув трофей.