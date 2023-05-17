Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 17.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 09.05.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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