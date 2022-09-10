Лілль - Марсель онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лілль" - Марсель 20.05.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Лілль" (Лилль) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Пьер Моруа.

Дата проведення матчу: 20.05.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Лілль" (Лилль) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда "Лілль" залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Лілль" у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лілль" (Лилль)

Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944

Країна: Франция



Предыдущий матч команди "Лілль" був зіграний проти Монако - 14.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Игор Тудор



Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Анже - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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