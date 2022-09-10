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Лілль - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 20 травня 2023, 22:00 - Пьер Моруа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жером Брисар
Рейтинг матчу:
Лілль
Лилль
0 - 0
Оновити
19'
Марсель
Марсель
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
36%
Нічия
41%
Марсель
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Lille OSC and Olympique Marseille when Lille OSC is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Lille OSC and Olympique Marseille is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Lille OSC playing at home, Lille OSC have won 10 times, there have been 5 draws while Olympique Marseille have won 9 times. The goal difference is 29-26 in favour of Lille OSC.
  • During the last 51 meetings, Lille OSC have won 14 times, there have been 12 draws while Olympique Marseille have won 25 times. The goal difference is 78-57 in favour of Olympique Marseille.
  • Last season's matches: 2-0 (Lille OSC at home) and 1-1 (Olympique Marseille at home).
  • In Ligue 1, Lille OSC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Lille OSC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Lille OSC have won 3 home matches in a row.
  • Lille OSC haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Lille OSC haven't scored in 1 of their 17 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 17 away matches in Ligue 1 this season.
  • Lille OSC's home record this season: 11-4-2.
  • Olympique Marseille's away record this season: 12-3-2.
  • Jonathan David is Lille OSC's top scorer with 21 goals. Alexis Sanchez has scored 14 times for Olympique Marseille.
  • Remy Cabella has assisted the most goals for Lille OSC with 9. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (10).
  • Benjamin Andre has more yellow cards (10) than any other player at Lille OSC. Valentin Rongier has collected 7 for Olympique Marseille.
  • Lille OSC wins 1st half in 42% of their matches, Olympique Marseille in 37% of their matches.
  • Lille OSC wins 42% of halftimes, Olympique Marseille wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Lille OSC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Lille OSC is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than Lille OSC.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Lille OSC's.
  • Lille OSC have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Lille OSC won 2, Olympique Marseille won 1, 2 draws.
  • Lille OSC have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Lille OSC.
  • Lille OSC scores 1.4 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 0.8 goals against Lille OSC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Lille OSC and Olympique Marseille is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Lille OSC and Olympique Marseille is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Lille OSC scores 2.1 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Lille OSC were number 10 in the table with 51 points. Now they are number 5 with 60 points.
  • Lille OSC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Лілль
5
Перемог
22
Ігор
11
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
10.09.2022 - 22:00 Марсель 2 - 1 Завершено Лілль
Чемпіонат Франції 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Марсель 1 - 1 Завершено Лілль
Чемпіонат Франції 2021/2022
03.10.2021 - 18:00 Лілль 2 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
03.03.2021 - 22:00 Лілль 2 - 0 Завершено Марсель
Останні матчі - Лілль
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.05.2023 - 18:05 Монако 0 - 0 Завершено Лілль Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.05.2023 - 20:00 Реймс 1 - 0 Завершено Лілль П
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.04.2023 - 18:00 Лілль 3 - 0 Завершено Аяччо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
22.04.2023 - 18:00 Осер 1 - 1 Завершено Лілль Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Лілль 2 - 1 Завершено Монпельє В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.05.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.05.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ліон 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Труа В
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Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
36%
Нічия
41%
Марсель
23%
Склади команд
30
Chevalier, Lucas
31
Ісмаїлі
35
Baleba, Carlos
15
Yoro, Leny
18
Diakite, Bafode
8
Жонас Мартен
21
Бенжамін Андре
20
David, Jonathan
28
Gomes, Andre
7
Bamba, Jonathan
22
Weah, Tim
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
7
Clauss, Jonathan
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
23
Сеад Колашінац
17
Under, Cengiz
70
Алексіс Санчес
18
Руслан Малиновський
Стартовий склад
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 20
    David, Jonathan
    Форвард
  • 28
    Gomes, Andre
  • 7
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 8
    Жонас Мартен
    Півзахисник
  • 21
    Бенжамін Андре
    Півзахисник
  • 31
    Ісмаїлі
    Захисник
  • 35
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 18
    Diakite, Bafode
    Захисник
  • 30
    Chevalier, Lucas
    Воротар
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фонсека, Паулу
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
4
Штрафні
4
4
Фоли
3
1
Удари повз
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Лілль" - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
12'
Ундер пробиває здалеку - захисник приймає на себе удар. Марсель отримує право на виконання стандарту.
8'
Небезпечний момент
Балеба розігнався і класно пробив з дальньої дистанції. Його удару буквально трохи не вистачало точності.
4'
Ундер виконав навісну передачу в штрафний майданчик. Там не було нікого з партнерів - пас в нікуди.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Лілль: Шевальє, Балеба, Йоро, Андре, Бамба, Веа, Гомеш, Девід, Діакіте, Ісмаілі, Мартен. Марсель: Лопес, Клаусс, Жиго, Балерді, Верету, Колашинац, Маліновський, Мбемба, Ронж'є, Санчес, Ундер.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Лілль - Марсель.
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Анонс матчу "Лілль" - Марсель 20.05.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Лілль" (Лилль) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Пьер Моруа.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Лілль" (Лилль) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда "Лілль" залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Лілль" у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лілль" - Марсель можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Лілль" - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944
Країна: Франция

Предыдущий матч команди "Лілль" був зіграний проти Монако - 14.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Анже - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу "Лілль" - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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