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Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 травня 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Валентин Пицарро Гомез
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
36%
Вільярреал
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Villarreal CF is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 0 draws while Villarreal CF have won 4 times. The goal difference is 8-5 in favour of Villarreal CF.
  • During the last 10 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 0 draws while Villarreal CF have won 6 times. The goal difference is 13-9 in favour of Villarreal CF.
  • Girona FC's last home win against Villarreal CF was in 2012.
  • In LaLiga, Girona FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Villarreal CF scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC have won 4 home matches in a row.
  • Girona FC haven't won any of their last 4 games against Villarreal CF.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 6 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, Villarreal CF in 36% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, Villarreal CF wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Villarreal CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Villarreal CF won 4, 0 draws.
  • Girona FC scores 0.2 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 0.4.
  • Girona FC scores 1.71 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Villarreal CF haven't lost in their last 4 games.
  • Valentin Castellanos is Girona FC's top scorer with 13 goals. Nicolas Jackson has scored 9 times for Villarreal CF.
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2020/2021
26.01.2021 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2018
14.04.2019 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
31.08.2018 - 23:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 19:30 Вільярреал 5 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 20:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 17:15 Вільярреал 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.04.2023 - 20:30 Вільярреал 4 - 2 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Вільярреал П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
36%
Вільярреал
27%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Вільярреал іде п'ятим із 17 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 57 очок.
Інфо
Жирона йде сьомою з 13 перемогами, 9 нічиїми та 12 поразками — 48 очок.
Запасні: Йоргенсен, Феменіа, Ж. Морено, Мохіка, Трігерос, Ло Чельсо, А. Морено, Карло, Хассан, Паскуаль.
Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді, Куенка, Педраса — Терратс, Капу — Чуквезе, Баена, Піно — Джексон.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернарду, Валері, Ернандес, Рейнір, Еррера, Рока, Артеру.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Хуанпе, Гутьєррес — Лопес — Коуту, Циганков, Мартін, Рікельме — Кастельянос.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Валентин Пісарро Гомес (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та Вільярреал.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Marítimo Marítimo 1 Візела Візела 0 Завершено 22:00 - Вчора Барнсли Барнсли 1 Болтон Болтон 0 Завершено 22:00 - Вчора Кадіс Кадіс 2 Вальядолід Вальядолід 0 Завершено 22:00 - Вчора Ліон Ліон 3 Монако Монако 1 Завершено 21:45 - Вчора Сассуоло Сассуоло 1 Монца Монца 2

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Анонс матчу Жирона - Вільярреал 20.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Вільярреал можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Прошедший поединок команди Вільярреал був зіграний проти Атлетік - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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