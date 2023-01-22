Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Вільярреал 20.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 20.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Кике Сетьен



Прошедший поединок команди Вільярреал був зіграний проти Атлетік - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

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