Валенсія - Реал онлайн трансляція матчу

Гуерра та Лопес розірвали Реал у першому таймі настільки, що гості вже впали на третю сходинку турнірної таблиці. Команда Анчелотті не витримує тиск суперників та нічого не пропонує у власних атаках. Дуже слабка гра від Мадрида.