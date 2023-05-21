Валенсія - Реал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 02.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Воро
Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Сельта - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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