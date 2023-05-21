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Валенсія - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 травня 2023, 19:30 - Месталья . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
1 - 0
Оновити
46'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
33' Lopez Noguerol, Diego
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
33%
Нічия
33%
Реал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and Real Madrid when Valencia CF is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Valencia CF and Real Madrid is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 10 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 61-48 in favour of Real Madrid.
  • During the last 67 meetings, Valencia CF have won 14 times, there have been 15 draws while Real Madrid have won 38 times. The goal difference is 134-83 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Valencia CF (4-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Valencia CF scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Valencia CF haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • Valencia CF haven't scored in 4 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 3 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Justin Kluivert is Valencia CF's top scorer with 6 goals. Karim Benzema has scored 17 times for Real Madrid.
  • Yunus Musah has more yellow cards (9) than any other player at Valencia CF. Vinicius Junior has collected 10 for Real Madrid.
  • A year ago, Valencia CF were number 10 in the table with 43 points. Now they are number 14 with 37 points.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 31% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Valencia CF wins 31% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In LaLiga, Valencia CF has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Valencia CF scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Real Madrid is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Real Madrid is 0.8.
  • Valencia CF scores 1.5 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have lost 3 away matches in a row.
  • Valencia CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Валенсія
4
Перемог
25
Ігор
14
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 15:00 Сельта 1 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 20:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 15:00 Кадіс 2 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.04.2023 - 20:30 Валенсія 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 15:00 Ельче 0 - 2 Завершено Валенсія В
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал П
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Головні події
ГООЛ! Lopez Noguerol, Diego
33'
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
33%
Нічия
33%
Реал
33%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
24
Comert, Eray
22
Ozkacar, Cenk
2
Correia, Thierry
36
Guerra Moreno, Javier
21
Gonzalez, Nicolas
9
Kluivert, Justin
21
Almeida, Andre
40
Lopez Noguerol, Diego
21
Едінсон Кавані
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
19
Данiель Себальос
18
Tchouameni, Aurelien
21
Camavinga, Eduardo
11
Asensio, Marco
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 21
    Едінсон Кавані
    Форвард
  • 9
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 21
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 40
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
    33
  • 36
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 21
    Gonzalez, Nicolas
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 24
    Comert, Eray
  • 22
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 2
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
35%
Володіння м'ячем
65%
5
Штрафні
5
5
Фоли
4
5
Удари в отвір
1
2
Кутові
1
1
Сейви
4
Удари повз
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Гуерра та Лопес розірвали Реал у першому таймі настільки, що гості вже впали на третю сходинку турнірної таблиці. Команда Анчелотті не витримує тиск суперників та нічого не пропонує у власних атаках. Дуже слабка гра від Мадрида.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Небезпечний момент
Гуерра зайшов до правого флангу штрафного на дриблінгу, після чого пробив низом у Куртуа, а потім добивав відскок у дальній кут, але Куртуа потягнув і це!
43'
Офсайд
У офсайд на Вінісіуса пішла передача Камавінги до лівого флангу атаки.
41'
Небезпечний момент
Асенсіо виконав швидку подачу з правого флангу до зони перед воротарським, але Вінісіус головою пробив вище.
40'
Гуерра під час зміщення з правого флангу зіграв у стінку з партнером, після чого пробив у блок від Мілітао.
38'
Вінісіус на лівому фланзі штрафного заробив кутовий дриблінгом проти Коррея.
35'
Мамардашвілі перехопив переведення з правого флангу на Камавінгу до штрафного.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джемерт закинув на лівий фланг атаки на Гая, який зіграв до штрафного на Клюйверта, а той прострілив на дальню на Лопеса, який у падінні замкнув!
33'
Гая грав у повітрі на лівому фланзі атаки й під нього підліз Васкес.
31'
Небезпечний момент
Покотив Васкес зі штрафного на Бензема, а той потужно закрутив до рук воротаря в центрі воріт.
29'
Асенсіо збив Коррея на вході до правого флангу власного штрафного.
28'
Реал перехопив ініціативу, але загострення відсутні.
26'
Васкес виконав подачу з правого флангу, проте захисники забезпечили відскок м'яча до рук Мамардашвілі.
24'
Лопес зняв над штрафним до ауту подачу з правого флангу до центру штрафного.
22'
Тим не менш, у Реала 91% точності передач.
20'
Виключно через довгі передачі намагається грати Реал. Виглядає так собі.
18'
Реал усе так само важко виходить із власної половини.
16'
Небезпечний момент
Дальній постріл із лівого флангу від Алмейди пішов точно до рук Куртуа.
15'
У глибині власної половини розігрує м'яч Валенсія.
13'
Пас від Себальйоса з правого флангу Джемерт перевів до рук воротаря.
11'
Дженк завершував подачу зі штрафного з правого флангу, але головою перевів м'яч повз дальню стійку.
10'
Простріл Гая з лівого флангу на кутовий перевів Васкес.
8'
Ніко з правого флангу грав до штрафного на Кавані, але спрямував м'яч до рук Куртуа.
6'
Камавінга з глибини лівого флангу запускав Бензема, але Джемерт перехопив.
4'
Реал важкувато виглядає на старті, але намагається забрати м'яч.
2'
Гая виконав подачу з лівого флангу, але перед воротарським не встиг Лопес.
1'
Активний початок гри від Валенсії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Реал із рахунком 2:0.
Інфо
Валенсія йде шістнадцятою з 10 перемогами, 7 нічиїми та 17 поразками — 37 очок.
Інфо
Реал іде другим із 22 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 71 очко.
Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Альба, Вальєхо, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Одріосола, Родріго.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Чуамені, Камавінга, Себальос — Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Доменек, Лато, Муса, Сантамарін, Кастільєхо, Ліно, Пералес, Фулькьє, Х. Васкес, Перес, Москера, Марі.
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Джемерт, Дженк, Гая — Гуерра, Ніко — Лопес, Дуро, Клюйверт — Кавані.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Месталья (Валенсія, Іспанія) зіграють Валенсія та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Валенсія" - Реал 21.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 02.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Реал можна подивитися 21.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Воро

Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Сельта - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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