Інгулець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Металіст 1925 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.05.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Металіст - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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