  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Інгулець - Металіст 1925 Дивитися онлайн
У тренді

Інгулець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2023, 14:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 2 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 3 times. The goal difference is 9-6 in favour of FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, FC Ingulets Petrove have not lost to FC Metalist 1925 Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 8 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 2-8-4.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 3. Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (5).
  • Oleksandr Kozak has more yellow cards (5) than any other player at FC Ingulets Petrove. Yaroslav Martinyuk has collected 7 for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 6 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 23% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 20% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 23% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Metalist 1925 Kharkiv won 3, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.6 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.73 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • FC Ingulets Petrove have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove have lost 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 6 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Інгулець
Первая лига Украины 2021
03.11.2019 - 15:00 Інгулець 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Кубок України 2019/2020
27.08.2019 - 18:00 Інгулець 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Показати більше
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 4
    Kovalenko, Ivan
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Эдмар
Трансляція
На полі вже команди
Інфо
Запасні Інгульця: Білик, Блізніченко, Одарюк, Кухар, Осипенко, Запорожець, Нагієв, Мельничук, Сітало, Кравчук, Павлов, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Сидоренко, Ковальов, Кучеренко, Смоляков, Коробенко, Клименко, Козиренко, Головкін, Козак, Резепов
Інфо
Запасні Металіста 1925: Сидоренко, Потімков І., Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Ткачук А., Дмитренко, Кравченко, Ногейра, Островський
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Коваленко, Габелок, Русин, Вачиберадзе, Мартинюк, Ременюк, Чирук
Обидві команди знаходяться внизу турнірної таблиці. Металіст 1925 знаходиться на 9 місці з 30 очками. У Інгульця 27 балів та 14 позиція
Інфо
Матч пройде у Петровому та розпочнеться о 14:00. Головний суддя поєдинку – Віталій Романов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Інгулець прийме Металіст 1925.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Нубленсе Нубленсе 1 Фламенго Фламенго 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Аргентінос Хуніорс Аргентінос Хуніорс 0 Corinthians Paulista Corinthians Paulista 0 Завершено 03:00 - Сьогодні Депортиво Перейра Депортиво Перейра 1 Бока Хуніорс Бока Хуніорс 0 Завершено 01:00 - Сьогодні Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Палмейрас Палмейрас 3 Завершено 01:00 - Сьогодні Ліверпуль Ліверпуль 1 Independiente del Valle Independiente del Valle 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Інгулець - Металіст 1925 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Металіст 1925 можна подивитися 25.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Металіст - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.