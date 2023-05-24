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Колос - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2023, 13:40 - Колос . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 1
Оновити
перерыв
Динамо
Киев
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Хід матчу
9' Євген Волинець 27' Parris, Kaheem Anthony
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Колос
26%
Нічия
26%
Динамо
48%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 3 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 24-8 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 33% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 11 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 8 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 12 times for FC Dynamo Kiev.
  • Denys Bezborodko has more yellow cards (8) than any other player at Kolos Kovalivka. Serhiy Sydorchuk has collected 8 for FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 27% of their matches, FC Dynamo Kiev in 35% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 27% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 0, FC Dynamo Kiev won 3, 2 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • Kolos Kovalivka scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.4 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Dynamo Kiev is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Dynamo Kiev is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1.07 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
12
Ігор
7
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершено Динамо
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо В
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Головні події
27'
Parris, Kaheem Anthony
9'
Євген Волинець ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Колос
26%
Нічия
26%
Динамо
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
    9
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 15
    Parris, Kaheem Anthony
    Форвард
    27
  • 15
    Ерік Рамірес
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
6
Штрафні
3
3
Фоли
6
2
Удари повз
2
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
1
Кутові
4
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Колос - Динамо
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Ніби й моменти виникали час від часу, але все одно не вистачає цьому матчу якогось драйву. Помітно, що обидві команди просто дограють чемпіонат.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Дві хвилини додано до першого тайму.
45'
Небезпечний момент
І знову Буяльський не реалізував стовідсотковий момент! Зобов'язаний був добивати у порожні ворота капітан Динамо, але запустив м'яч над поперечкою. Просто не йде в нього сьогодні.
44'
Небезпечний момент
Нарешті кияни створили момент зі стандарту. М'яч після подачі з кута поля відскочив до Буяльського, але Віталій не зорієнтувався та втратив чудову нагоду забити.
43'
Тимчик вивів Перріса на ударну позицію, але Богданов в останній момент заблокував спробу ямайця. Буде кутовий.
40'
Небезпечний момент
Сумбурна атака Колоса, але вона могла стати результативною! М'якушко з району одинадцятиметрової позначки завдавав удару, Бущан встиг зреагувати.
39'
Буяльський злету пробивав у ближній кут, Волинець змістився та забрав м'яч. До цього захисники Колоса зірвали класну комбінацію «біло-синіх», яка могла бути значно небезпечнішою.
38'
Ковалівці могли вибігати у небезпечну контратаку, але суперник швидко повернувся в оборону й атака захлинулася.
35'
Ганебна симуляція від Буяльського з метою заробити пенальті. Завалився на газон через кілька секунд після мінімального контакту з Оріховським. Пасхал, на щастя, не повівся на цю провокацію. Можна було ще й жовту показати капітану Динамо.
34'
Буяльський отримав болісний удар по ногах, але вже готовий повернутися до гри.
31'
Вівчаренко виграв підбір після подачі з кутового, але пробив невдало. Сильно вище воріт пройшов м'яч.
30'
Динамо продовжує тиснути на ворота суперника, Колос час від часу відповідає у контратаках.
27'
Жовта картка
Перріс руками притримав суперника в боротьбі за м'яч. Насправді, Пасхал міг обійтися і без жовтої.
25'
Невеличка пожежа в карному Динамо виникла після прострілу Оріховського, Бущан у підсумку розібрався та забрав м'яч до рук.
22'
Декілька кутових поспіль подали динамівці, але створити проблеми для Волинця не вдалося.
17'
Небезпечний момент
Колос міг забивати! Болбат з кута карного цілив у ближній кут, киян врятувала штанга.
15'
Непогане закидання пішло на Ільїна, однак плеймейкер Колоса не зумів обробити м'яч.
9'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок! Перріс запресингував Волинця та посприяв взяттю воріт. Максимально курйозний гол! Скоріше за все, автогол запишуть на голкіпера Колоса.
7'
Ємець змістився з флангу в центр і пробив у ближній кут. Повз ворота, та й Бущан контролював ситуацію.
6'
Невдалий навіс виконав Вівчаренко, в Перріса не було шансів дістатися до м'яча.
5'
Рамірес отримав ліктем по голові у верховій боротьби. Отримав медичну допомогу та повернувся на поле венесуелець.
3'
Активний початок зустрічі, команди вже встигли обмінятися швидкими атаками. Без загрози воротам поки що.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Відбій повітряної тривоги. Початок матчу о 13:40.
Інфо
13:00. У Київській області оголошено повітряну тривогу. Команди не встигли розпочати гру.
Інфо
Арбітр — Ігор Пасхал.
Запасні: Фесюн (в), Пахолюк (в), Зозуля, Криворучко, Гусол, Велетень, Попов, Лисенко.
Інфо
Стартовий склад Колоса (4-2-3-1): Волинець (к) — Ємець, Чорноморець, Чоботенко, Золотов — Оріховський, Богданов — М'якушко, Ільїн, Болбат — Безбородько. Головний тренер — Ярослав Вишняк.
Запасні: Нещерет (в), Боль, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Царенко, Дубінчак, Беніто, Волошин, Рамадані.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-2-3-1): Бущан — Вівчаренко, Сирота, Дячук, Тимчик — Шепєлєв, Андрієвський — Кабаєв, Буяльський (к), Перріс — Рамірес. Виконуючий обов'язки головного тренера — Олександр Шовковський.
У поєдинку першого кола Динамо та Колос м'ячів не забивали.
Грають за престиж. Турнірної мотивації, за великим рахунком, не залишилося в жодної з команд.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Колосом і Динамо.
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Анонс матчу Колос - Динамо 24.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 13:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Динамо можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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