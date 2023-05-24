Колос - Динамо онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 13:40
Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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