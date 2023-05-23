Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - ФК Олександрія 24.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 24.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Верес у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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