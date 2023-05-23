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Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2023, 15:00 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports +
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
39%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 4-6-3.
  • Andrii Bliznichenko is Veres Rivne's top scorer with 5 goals. Maksym Tretyakov has scored 7 times for FC Oleksandriya.
  • Veres Rivne wins 1st half in 19% of their matches, FC Oleksandriya in 31% of their matches.
  • Veres Rivne wins 19% of halftimes, FC Oleksandriya wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Veres Rivne.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 4 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 0, FC Oleksandriya won 1, 3 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • Veres Rivne scores 0.75 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 0.5.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Veres Rivne scores 1.07 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Veres Rivne scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2017/2018
21.10.2017 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2017/2018
22.07.2017 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
39%
ФК Олександрія
33%
LIVE
Трансляція матчу Верес - ФК Олександрія
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Давиденко, Матюшенко, Кобзар, Єрмаков.
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв, Ковалець, Кулаков.
Запасні: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Тишинінов, Шух, Дахновський, С. Шарай, В. Шарай, Шестаков, Годя, Вадовський.
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Лебеденко, Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі Олександрія перемогла з рахунком 3:2.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 10 перемогами, 12 нічиїми та 5 поразками — 42 очки.
Інфо
Верес іде третім із кінця з 7 перемогами, 6 нічиїми та 14 поразками — 27 очок.
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та Олександрія.
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Анонс матчу Верес - ФК Олександрія 24.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Верес у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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