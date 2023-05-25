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ФК Львів - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2023, 14:00 - Арена Львов . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
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Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
33%
Нічия
35%
Чорноморець
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Chernomorets Odessa is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Lviv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 5 times. The goal difference is 9-3 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • FC Lviv have a losing streak of 10 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Lviv have lost 10 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 12 games.
  • FC Lviv have a losing streak of 5 matches at home.
  • FC Lviv have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Daniil Alefirenko has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Oleksandr Belyaev has assisted the most goals for FC Lviv with 2. Orest Kuzyk is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (4).
  • Roman Nykytyuk has more yellow cards (5) than any other player at FC Lviv. Volodymyr Salyuk has collected 8 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Lviv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 3% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 34% of their matches.
  • FC Lviv wins 3% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 2 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Lviv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 1, FC Chernomorets Odessa won 3, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Chernomorets Odessa is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Chernomorets Odessa is 0.4.
  • FC Lviv scores 0.77 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2019
23.02.2019 - 17:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018/2019
16.09.2018 - 19:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Показати більше
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
33%
Нічия
35%
Чорноморець
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 34
    Olkhovyi, Ilya
    Воротар
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 87
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 13
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 19
    Roman, Mikhailov
    Форвард
  • 27
    Romanovich, Mikhailov Vitaly
    Форвард
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 29
    Максим Білий
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 10
    Hadida, Guy
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бессмертный, Анатолий
  • Романс Григорчукс
LIVE
Трансляція матчу ФК Львів - Чорноморець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
"Чорноморець" (запасні): Непогодов, Варакута, Гладкий, Політило, Юсов, Селін, Штогрін, Черткоєв, Войтіховський
Інфо
"Чорноморець" (стартовий склад): Паст - Білий, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв, Авагімян, Кузик, Алефіренко, Брагару, Хадіда
Інфо
"Львів" (запасні): Шарун, Никитюк, Мудрий, Киричок, Сімінін, Вовкун, Мильченко, Богунов, Ременяк, Вашинський, Герич
Інфо
"Львів" (стартовий склад): Ольховий - Михавко, Сасовський, Кузик, Грисьо, Алібеков, Р. Михайлів, В. Михайлів, Бєляєв, Мишенко, Бугай
Львів'яни вже достроково вилетіли з УПЛ, тому не мають турнірної мотивації. Підопічні Григорчука поки посідають десяте місце, але можуть піднятися вверх.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 28-го туру УПЛ між "Львовом" та "Чорноморцем". Гра розпочнеться в 14:00.
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Анонс матчу ФК Львів - Чорноморець 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Чорноморець можна подивитися 25.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Рух - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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