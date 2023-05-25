ФК Львів - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Чорноморець 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 25.05.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Рух - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 20.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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