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ФК Минай - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2023, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
перерыв
Рух
Львов
Хід матчу
17' Roman Vasyliovych, Vitaliy 18' Валерій Рогозинський
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
40%
Нічия
28%
Рух
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Minaj have won 0 times, there have been 4 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times.
  • Did you know that FC Minaj scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Rukh Lviv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Minaj haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj wins 1st half in 21% of their matches, FC Rukh Lviv in 21% of their matches.
  • FC Minaj wins 21% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 0, FC Rukh Lviv won 2, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Minaj scores 0.6 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Rukh Lviv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Rukh Lviv is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Minaj scores 0.79 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.79 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Minaj.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (10) than any other player at FC Minaj. Roman Didyk has collected 7 for FC Rukh Lviv.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Новини команд
Головні події
Валерій Рогозинський
18'
17'
Roman Vasyliovych, Vitaliy
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
40%
Нічия
28%
Рух
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
    18
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
    17
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
12
Штрафні
7
1
Офсайди
3
1
Сейви
1
1
ЖК
1
2
Удари повз
1
4
Кутові
2
6
Фоли
9
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Твердохліб міг забити перед самою перервою! Розібрався з захисниками і потужно пробив у дальній кут 22-й номер Миная, м'яч влучив у поперечку.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано одну хвилину.
44'
Небезпечний момент
Вітенчук ледь не припустився фатальної помилки! Бандура підстрахував свого партнера, в останній момент вибивши м'яч з-під ніг Климчука.
37'
Намагався через себе пробити Вишневський, але вийшло лише розвеселити публіку на стадіоні. Навіть не в напрямку воріт пішов м'яч.
35'
Дуже багато боротьби на полі і не завжди чистої. Гра фактично за шість очок, тому напруга відчувається.
32'
Альваренга виконав чистий підкат проти Булези, але латераль Миная невдало приземлився на газон. Медична бригада на полі.
29'
Небезпечний момент
Каркас рятує Рух від пропущеного м'яча! Петько продавив Сапугу на кутовому так, що капітан гостей ледь не відзначився автоголом.
28'
Рогозинський виконував подачу на дальню, де відкривався Твердохліб. Паньків кулаком вибив м'яч за межі карного майданчика.
25'
Гра перемістилася в центр поля. Значно менше моментів зараз виникає у порівнянні з першими хвилинами.
20'
Соломон-Отабор заробив для своєї команди штрафний, але виконав його не найкращим чином. Атака другим темпом також не вийшла.
18'
Жовта картка
Рогозинський двома руками хапав Климчука, щоб зірвати небезпечну контратаку. Не сперечається з попередженням вінгер Миная.
17'
Жовта картка
Роман у підкаті зіграв у ногу Вишневському. Арбітр не вагаючись показав жовту картку.
14'
Подача з кутового прийшла прямо на голову Кравчуку, але захисник Миная не зорієнтувався та завдав дуже невдалого удару.
13'
Офсайд
Ще один офсайд фіксує боковий арбітр, цього разу в Сапуги.
11'
Кравчук і Климчук вдарилися головами у верховій боротьбі. Після невеличкої паузи гра продовжилася.
9'
Минай провів швидку контратаку, Вітенчук завершував її ударом приблизно з межі карного. Вище воріт пройшов м'яч.
7'
Климчук головою пробив по воротах, скориставшись навісом Альваренги. Бандура уважно діє на лінії.
5'
Офсайд
Климчук заліз у положення поза грою.
3'
Рух починає першим номером, Минай робить ставку на високий пресинг.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Володимир Новохатний.
Запасні: Кемкін (в), Пеньков (в), Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоєць, Паламар, Трубочкін, Чуєв, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная (5-2-3): Бандура (к) — Булеза, Нємчанінов, Мельник, Кравчук, Гончар — Вітенчук, Петько — Рогозинський, Вишневський, Твердохліб. Головний тренер — Володимир Шаран.
Запасні: Ледвій (в), Веремієнко, Джефферсон, Карабін, Квасниця, Мисик, Притула, Рунич, Таллес, Холод.
Інфо
Стартовий склад Руха (4-1-4-1): Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Підгурський — Соломон-Отабор, Сапуга (к), Довгий, Альваренга — Климчук. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
Матч першого кола між цими командами завершився з рахунком 1-1.
Боротьба за виживання у самому розпалі. Минай під керівництвом Шарана грає дуже організовано, але одна помилка може коштувати їм прописки. Рух, який знаходиться в зоні перехідних матчів, відстає від свого сьогоднішнього суперника всього на два очки.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Минаєм і Рухом.
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Анонс матчу ФК Минай - Рух 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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