ФК Минай - Рух онлайн трансляція матчу

Боротьба за виживання у самому розпалі. Минай під керівництвом Шарана грає дуже організовано, але одна помилка може коштувати їм прописки. Рух, який знаходиться в зоні перехідних матчів, відстає від свого сьогоднішнього суперника всього на два очки.