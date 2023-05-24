ФК Минай - Рух онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Рух (Львов):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 21.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
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