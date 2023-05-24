Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Верес - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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