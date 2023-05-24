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Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 травня 2023, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 1
Оновити
перерыв
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
5' Sudakov, Georgiy 32' Євген Шахов
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
30%
Нічия
24%
Шахтар
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 2 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 14 times. The goal difference is 46-15 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 42 meetings, FC Zorya Lugansk have won 5 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 32 times. The goal difference is 105-35 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 7 matches.
  • FC Zorya Lugansk have won 6 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 11 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 10-3-0.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 9-3-1.
  • Nazary Rusyn is FC Zorya Lugansk's top scorer with 10 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Sergiy Buletsa has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 5. Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (8) than any other player at FC Zorya Lugansk. Lassina Franck Traore has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 35% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 36% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 35% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 1, FC Shakhtar Donetsk won 1, 3 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.06 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
5
Перемог
32
Ігор
23
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
20.09.2020 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар В
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Головні події
Євген Шахов
32'
5'
Sudakov, Georgiy ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
30%
Нічия
24%
Шахтар
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
    32
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
    5
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
3
Удари в отвір
5
4
Сейви
3
2
Удари повз
3
10
Штрафні
7
4
Кутові
2
7
Фоли
7
1
ЖК
45%
Володіння м'ячем
55%
Блоковано ударів
2
Офсайди
3
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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В ефірі
2+2
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершений!
45+2'
Після подачі зі стандарту Імереков головою пробив трохи вище воріт.
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр.
45'
Небезпечний момент
Хороший момент у Шахтаря! Конопля пролетів у штрафний майданчик, прострілив у центр на Судакова, але той не зміг пробити - продовжив далі. М'яч полетів до Криськіва, але той не влучив по воротах!
44'
Навіс Вантуха з лівого флангу полетів у руки Трубіну.
42'
Конопля розганяв контратаку Шахтаря, але Вантух фолом зірвав наступ гостей.
37'
Зменшилися атакуючі спроби обох команд. Гра більше іде в центрі поля.
Інфо
Герреро спостерігає за цим матчем з трибун. Також на матчі присутній капітан Динамо Сергій Сидорчук.
34'
Степаненко у підкаті перервав простріл Снурніцина. М'яч до рук забрав Трубін.
32'
Жовта картка
Кількома хвилинами тому Бражко зрізав Бондаренка, але арбітр його пожалів. Цього разу Артем все-таки заробив на собі "гірчичник" - Євгеній Шахов був попереджений.
31'
Йовічевич і Пятов активно спілкуються з арбітрами. Не подобаються їм рішення суддів.
28'
Конопля увійшов до штрафного і сам пробив - м'яч опинився в руках Сапутіна.
26'
Зубков прострілив у центр, а Батагов виніс м'яч в аут.
25'
Інфо
40% на 60% володіння м'ячем. 4:6 по ударах.
23'
Трубін парирував удар Булеци з-за меж штрафного.
22'
Шахтар пробує розіграти від свої воріт, але Зоря пресингує. Спочатку м'яч в аут вийшов від Вантуха, а потім від Коноплі.
18'
Небезпечний момент
Привезли самі собі момент гості. Трубін помилився при передачі, однак потім сам і виправив неточність - парирував удар Русина.
17'
Кутовий
Тепер Зоря виконала подачу з кутового. Акцентованого удару не було - після нього м'яч забрав Трубін.
16'
Кутовий
Після подачі з кутового м'яч на підступах до штрафного отримав Матвієнко і пробив повз ліву стійку. З першого погляду здавалося небезпечно.
13'
Сікан змістився з правого флангу і пробив лівою. М'яч опинився в руках Сапутіна.
9'
Ракіцький зупинив прохід Вантуха до воріт Шахтаря.
7'
Ще пробиває Судаков. Цього разу м'яч пролетів повз ліву стійку.
Інфо
Судаков забив свій п'ятий гол у чемпіонаті. Це найкращий показник для нього в кар'єрі.
5'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Забиває Шахтар! Зубков протягнув мʼяч правим флангом, віддав у центр на Судакова, а той пробив у правий кут з-за меж штрафного. Класно зловив Георгій круглого і завдав удару з двійничка.
4'
Зубков змістився з флангу у центр і пробив - без проблем для голкіпера.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Шахтар іде на першому місці з 66-ма очками, Зоря посідає третю позицію з 61-м балом в активі. Між ними розташувався Дніпро-1(64).
Інфо
Одного із лідерів Зорі Едуардо Герреро немає навіть у заявці.
Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан. Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Козік, Корнієнко, Тотовицький, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келсі, Борячук.
Зоря: Сапутін - Батагов, Імереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурніцин, Шахов, Антюх, Русин. Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Кисіль, Дришлюк, Мішньов, Полегенько, Почапський, Токар, Сміян, Хахльов.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 28-го туру АПЛ, у якому Зоря зустрінеться з Шахтарем.
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Анонс матчу Зоря - Шахтар 24.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Шахтар можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 20.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Верес - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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