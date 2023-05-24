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Реал - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 травня 2023, 20:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
10'
Райо Вальєкано
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
29%
Райо Вальєкано
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Rayo Vallecano when Real Madrid is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Rayo Vallecano is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 12 times, there have been 1 draws while Rayo Vallecano have won 1 times. The goal difference is 47-13 in favour of Real Madrid.
  • During the last 29 meetings, Real Madrid have won 24 times, there have been 1 draws while Rayo Vallecano have won 4 times. The goal difference is 78-27 in favour of Real Madrid.
  • Rayo Vallecano's last away win against Real Madrid was in 1996.
  • Last season Real Madrid won both games against Rayo Vallecano (2-1 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • In LaLiga, Rayo Vallecano have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Rayo Vallecano have lost 3 away matches in a row.
  • Rayo Vallecano haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Rayo Vallecano in their last 12 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 4 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 12-4-1.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 17 goals. Isi Palazon has scored 8 times for Rayo Vallecano.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 9. Sergio Camello is Rayo Vallecano's biggest assister (6).
  • Rayo Vallecano have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Rayo Vallecano in 22% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Rayo Vallecano wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Rayo Vallecano.
  • On their last meeting Rayo Vallecano won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Rayo Vallecano.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Rayo Vallecano won 2, 0 draws.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Rayo Vallecano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Rayo Vallecano is 1.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Real Madrid scores 2.18 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (10) than any other player at Real Madrid. Alejandro Catena has collected 11 for Rayo Vallecano.
  • Real Madrid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
15
Ігор
2
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Клубні товариські матчі 2019/2020
09.09.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Бетіс 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 17:15 Ельче 4 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
29%
Райо Вальєкано
35%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
6
Nacho
8
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
20
Данiель Карвахаль
21
Camavinga, Eduardo
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
21
Rodrygo
9
Карім Бензема
15
Федеріко Вальверде
1
Столе Дiмiтрiевскi
20
Balliu, Ivan
19
Lejeune, Florian
5
Catena, Alejandro
3
Garcia, Francisco
6
Comesana, Santi
23
Valentin, Oscar
7
Palazon, Isi
17
Lopez, Unai
18
Garcia, Alvaro
34
Camello, Sergio
Стартовий склад
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 17
    Lopez, Unai
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 6
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 23
    Valentin, Oscar
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 19
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 5
    Catena, Alejandro
  • 3
    Garcia, Francisco
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Андони Ираола
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Реал - Райо Вальєкано
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
9'
Дімітрієвські у воротарському перевів убік передачу Рюдігера з лівого флангу.
7'
Модрич віддав передачу до лівого флангу атаки за лицьову.
5'
Небезпечний момент
Оскар пробив із зони перед штрафним над воротами.
3'
Реал нікуди не квапиться з перших хвилин, тож навіть у пресинг не йде.
1'
Райо грає на м'ячі з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Морро, Ернандес, Трехо, Фалькао, Мартін, Санчес, Чавварія, Мумін, Сісс, Посо, Савельїч, де Томас.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья, Валентін — Паласон, У. Лопес, А. Гарсія — Камельйо.
Запасні: Лунін, Лопес, Мілітао, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Л. Васкес, Чуамені, Себальос, Менді, Альваро.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Алаба — Камавінга, Кроос, Модрич — Вальверде, Бензема, Родріго.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі Райо переміг із рахунком 3:2.
Інфо
Райо Вальєкано іде одинадцятим із 12 перемогами, 10 нічиїми та 13 поразками — 46 очок.
Інфо
Реал іде третім із 22 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 71 очко.
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридські Реал та Райо Вальєкано.
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Анонс матчу Реал - Райо Вальєкано 24.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Райо Вальєкано, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 07.11.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Райо Вальєкано можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Еспаньол - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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