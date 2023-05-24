Реал - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Райо Вальєкано 24.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 24.05.2023

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Райо Вальєкано, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 07.11.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Андони Ираола



Предыдущий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Еспаньол - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

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