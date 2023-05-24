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Манчестер Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 травня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
20'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
6' Карлос Каземiро
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
43%
Нічия
31%
Челсі
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC when Manchester United is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 12 times, there have been 14 draws while Chelsea FC have won 7 times. The goal difference is 45-35 in favour of Manchester United.
  • During the last 77 meetings, Manchester United have won 22 times, there have been 32 draws while Chelsea FC have won 23 times. The goal difference is 93-93 in favour of Manchester United.
  • Chelsea FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester United at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • In Premier League, Manchester United have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Chelsea FC in their last 9 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 7 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 13-3-1.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 16 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 9. Raheem Sterling is Chelsea FC's biggest assister (3).
  • Luke Shaw has more yellow cards (8) than any other player at Manchester United. Conor Gallagher has collected 9 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 44% of their matches, Chelsea FC in 26% of their matches.
  • Manchester United wins 44% of halftimes, Chelsea FC wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 0, Chelsea FC won 0, 5 draws.
  • Manchester United scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Chelsea FC is 1.2.
  • Manchester United scores 2.08 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
7
Перемог
27
Ігор
8
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челсі 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
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Головні події
ГООЛ! Карлос Каземiро
6'
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
43%
Нічия
31%
Челсі
25%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
1
Кепа Аррiзабалага
28
Сезар Аспiлiкуета
14
Трево Чалоба
33
Fofana, Wesley
67
Hall, Lewis
30
Chukwuemeka, Carney
24
Fernandez, Enzo
23
Gallagher, Conor
31
Madueke, Noni
29
Havertz, Kai
15
Mudryk, Mykhailo
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    6
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 30
    Chukwuemeka, Carney
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 14
    Трево Чалоба
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Удари повз
2
1
Штрафні
1
Кутові
Фоли
1
56%
Володіння м'ячем
44%
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Не вдалося точно пробити Марсьялю після прострілу Антоні з флангу.
15'
Тьяго Сілва виконав ідеальне переведення на правий фланг атаки на Мадуеке, але той не зміг прийняти м'яч і випустив його за лицьову.
13'
Кілька хвилин позиційно атакували гості, однак все завершилося різким контрнаступом МЮ з неточним дальнім ударом Антоні.
10'
Мудрик на лівому фланзі пішов відразу на двох гравців і втратив м'яч.
9'
Санчо розігнав атаку, віддавав у центр на хід Фернандешу, але той не зміг обробити не надто зручний пас. А був шанс у португальця вийти ледь не сам на сам з голкіпером.
8'
Інфо
Переглядали судді момент з VAR на предмет офсайду у бразильця, але він все зробив у межах правил.
6'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! А Манчестер Юнайтед забиває! Каземіро переправив у ворота навіс Еріксена зі стандарту.
4'
Небезпечний момент
Мудрик! Не реалізовує момент українець... Голл прострілив у центр на Михайла, він був перед самісінькими воротами і лише де Хеа стояв перед ним. Вінгер не влучив по м'ячу!
Свисток
Матч розпочався!
Челсі: Кепа - Аспілікуета, Чалоба, Фофана, Голл - Чуквуемека, Енцо, Галлагер - Мадуеке, Гаверц, Мудрик.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Перед цим матчем МЮ посідає четверте місце, а Челсі іде на 12 позиції.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас пряму трансляцію перенесеного матчу 32-го туру, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Челсі.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" 25.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" можна подивитися 25.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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