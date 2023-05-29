ФК Львів - Інгулець онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 21.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Чорноморець - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Металіст 1925 - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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