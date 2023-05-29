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ФК Львів - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:02 - Арена Львов
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Інгулець
Петрово
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
29%
Нічия
36%
Інгулець
36%
Цікаві факти
  • FC Lviv have a losing streak of 11 matches in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Lviv have lost 11 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 13 games.
  • FC Lviv have a losing streak of 6 matches at home.
  • FC Lviv have played 7 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove have lost 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 7 games.
  • FC Lviv haven't won any of their last 3 games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Lviv haven't scored in 7 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Belyaev has assisted the most goals for FC Lviv with 2. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (3).
  • FC Lviv have not managed to score in their last 5 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 7 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 3% of their matches, FC Ingulets Petrove in 22% of their matches.
  • FC Lviv wins 3% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Lviv.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 4 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Lviv won 0, FC Ingulets Petrove won 3, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Lviv scores 0.5 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.25 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Ingulets Petrove is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Ingulets Petrove is 1.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Lviv scores 0.71 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
29%
Нічия
36%
Інгулець
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 34
    Olkhovyi, Ilya
    Воротар
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 3
    Сергій Сімінін
    Захисник
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 87
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 9
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 11
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Бессмертный, Анатолий
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Трансляція
Інфо
"Інгулець" (запасні): Білик, Клименко, Смоляков, Сидоренко, Резепов, Ченбай, Кравчук, Поспєлов, Павлов, Головкін
Інфо
"Інгулець" (стартовий склад): Паламарчук - Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Мельничук, Коробенко, Запорожець, Козиренко, Блізніченко, Козак, Сітало
Інфо
"Львів" (запасні): Рибка, Герич, Бєляєв, Алібеков, Киричок, Мудрий, В. Михайлів, Р. Михайлів, Вишинський, Михавко
Інфо
"Львів" (стартовий склад): Ольховий - Никитюк, Грисьо, Сасовський, Сімінін, Богунов, Вовкун, Мильченко, Мишенко, Бугай, Ременяк
Львів уже достроково фінішує на останньому місці. Для того щоб убезпечити себе від перехідних матчів футболісти "Інгульця" мають сьогодні перемагати, адже вони мають перевагу над "Вересом" й "Рухом" лише в особистих зустрічах.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 29-го туру УПЛ між "Львовом" та "Інгульцем". Гра розпочнеться в 15:00.
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Анонс матчу ФК Львів - Інгулець 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 21.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Інгулець можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Чорноморець - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Металіст 1925 - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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