ФК Львів - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Інгулець 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 21.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Чорноморець - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Металіст 1925 - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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