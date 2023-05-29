  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Чорноморець - Рух Дивитися онлайн
У тренді

Чорноморець - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:00 - Черноморец
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
1'
Рух
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
27%
Рух
30%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 30% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Rukh Lviv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 7 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 7 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (8) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Roman Didyk has collected 7 for FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 36% of their matches, FC Rukh Lviv in 20% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 36% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 4 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Rukh Lviv won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 2.25 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 4.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 1.5.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.73 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Чорноморець 4 - 3 Завершено Рух
Перша ліга України 2021
11.07.2020 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено Рух
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос В
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
27%
Рух
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 10
    Hadida, Guy
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Ponomarov, Vitaliy
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Чорноморець" вже не буде грати навіть у перехідних матчах, тому для нього поєдинок носить більше виставковий характер. Але для "Руху" ще нічого не вирішено у боротьбі за виживання, вони будуть зарядженими.
"Чорноморець": 44. Паст, 9. Путря, 79. Салюк, 3. Єрмаков, 45. Брагару, 7. Кузик, 23. Васильєв, 18. Демченко, 77. Штогрин, 11. Хадіда, 19. Алефіренко.
Інфо
"Рух": 79. Паньків, 73. Лях, 29. Дідик, 92. Слюбик, 93. Роман, 15. Підгурський, 63. Сапуга (к), 30. Таллес, 11. Соломон, 26. Альваренга, 7. Климчук.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Нашвилл Нашвилл 3 Коламбус Крю Коламбус Крю 1 Завершено 22:00 - Вчора Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 4 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 0 Мілан Мілан 1 Завершено 20:15 - Вчора Динамо Динамо 4 Гориця Гориця 1 Завершено 20:03 - Вчора Жирона Жирона 1 Бетіс Бетіс 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Чорноморець - Рух 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 07.12.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Рух можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Львів - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти ФК Минай - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.