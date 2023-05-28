Металіст 1925 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Інгулець - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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