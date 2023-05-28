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Металіст 1925 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:00 - Металлист . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
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1'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
33%
Кривбас
33%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 5% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Rifet Kapic has scored 6 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Yaroslav Martinyuk has more yellow cards (7) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Yevhen Banada has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 19% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 15% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 19% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 2 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.93 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металіст 1925 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 17:10 Кривбас 2 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
33%
Кривбас
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 69
    Potimkov, Yuriy
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 4
    Kovalenko, Ivan
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 17
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдмар
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Металіст 1925 - Кривбас
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Металіст 1925 — 2:0.
Інфо
Кривбас іде сьомим із 11 перемогами, 5 нічиїми та 12 поразками — 38 очок.
Інфо
Металіст 1925 іде десятим із 6 перемогами, 13 нічиїми та 9 поразками — 31 очко.
Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Вернидуб, Вілівальд, Карпусь, Кораблін, Шевченко, Кілєвий, Татарков.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Хомченовський, Капіч — Задерака, Дебелко, Соса.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Абдуллаєв, А. Ткачук, Бичек, Дмитренко, Сологуб, Ігор, Островьский.
Металіст 1925: Мозіль — Ю. Потімков, Безуглий, Курило, Коваленко — Вачіберадзе, Габелок, Кравченко — Русин, Чирук, Ременюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону НТК ім. В. Баннікова (Київ, Україна) зіграють харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Кривбас 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Кривбас можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Інгулець - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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