Металіст 1925 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Кривбас 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 29.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Інгулець - 25.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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