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Динамо - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
1'
Верес
Ровно
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
22%
Верес
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Dynamo Kiev have won 5 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 14-4 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season FC Dynamo Kiev won both games against Veres Rivne (4-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 2% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Veres Rivne haven't won any of their last 6 away matches.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 5 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to Veres Rivne in their last 3 encounters.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (8) than any other player at FC Dynamo Kiev. Gennady Pasich has collected 8 for Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 36% of their matches, Veres Rivne in 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 36% of halftimes, Veres Rivne wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 5, Veres Rivne won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.2 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and Veres Rivne is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and Veres Rivne is 1.4.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.28 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.35 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
6
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
22%
Верес
31%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Верес
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play sound
В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Перед цим матчем Динамо перебуває на четвертому місці, а Верес іде на 14. Кияни вже нікуди не зрушать до кінця сезону, а рівняни ще досі боряться за збереження прописки в УПЛ.
Інфо
Головний арбітр: Денис Шурман.
Інфо
Поєдинок відбуватиметься на стадіоні "Авангард" у місті Рівне.
Запасні рівнян: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Лебеденко, Шух, Дахновський, Годя, Шарай, Шестаков, Вадовський, Протасевич.
Верес: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, Шарай, Пасіч, Гайдучик.
Запасні киян: Нещерет, Боль, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Малиш, Тимчик, Царенко, Волошин, Рамадані.
Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Кабаєв, Беніто, Рамірес.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол для вас проведе текстову пряму трансляцію матчу 29-го туру УПЛ, у якому Динамо зіграє проти Вереса.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Верес 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Динамо у попередньому футбольному матчі 21.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Верес можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Колос - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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