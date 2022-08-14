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Марсель - Брест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 27 травня 2023, 22:00 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Стефани Фраппарт
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
До початку
00 : 00 : 00
Брест
Брест
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
33%
Брест
38%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 4 times, there have been 1 draws while Stade Brest 29 have won 1 times. The goal difference is 11-5 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 12 meetings, Olympique Marseille have won 7 times, there have been 3 draws while Stade Brest 29 have won 2 times. The goal difference is 21-11 in favour of Olympique Marseille.
  • Last season's matches: 1-2 (Olympique Marseille at home) and 1-4 (Stade Brest 29 at home).
  • In Ligue 1, Olympique Marseille have 3 successive home wins.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 5% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Stade Brest 29 scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Olympique Marseille have won 3 home matches in a row.
  • Olympique Marseille haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 18 home matches in Ligue 1 this season.
  • Stade Brest 29 haven't scored in 6 of their 18 away matches in Ligue 1 this season.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 14 goals. Jeremy Le Douaron has scored 10 times for Stade Brest 29.
  • Valentin Rongier has more yellow cards (8) than any other player at Olympique Marseille. Pierre Lees Melou has collected 9 for Stade Brest 29.
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 37% of their matches, Stade Brest 29 in 23% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 37% of halftimes, Stade Brest 29 wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Stade Brest 29 leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Stade Brest 29 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than Stade Brest 29.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Stade Brest 29's.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 games against Stade Brest 29 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 3, Stade Brest 29 won 1, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Stade Brest 29.
  • Stade Brest 29 have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2.4 goals in a match against Stade Brest 29 and Stade Brest 29 scores 1.4 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Stade Brest 29 is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Stade Brest 29 is 1.4.
  • Olympique Marseille scores 1.69 goals when playing at home and Stade Brest 29 scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • In Ligue 1, Stade Brest 29 has better performance than Olympique Marseille.
  • Stade Brest 29's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
Особисті зустрічі
Марсель
6
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Брест
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.08.2022 - 21:45 Брест 1 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
13.03.2022 - 21:45 Брест 1 - 4 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
04.12.2021 - 18:00 Марсель 1 - 2 Завершено Брест
Чемпіонат Франції 2020/2021
13.03.2021 - 18:00 Марсель 3 - 1 Завершено Брест
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Лілль 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.05.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.05.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ліон 1 - 2 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Брест
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.05.2023 - 16:00 Брест 2 - 1 Завершено Клермон В
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Брест 1 - 0 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
07.05.2023 - 16:00 Лор’ян 2 - 1 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Брест 2 - 0 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 0 Завершено Брест Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
33%
Брест
38%
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Брест
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Марсель: Лопес, Вітінья, Байї, Клаусс, Ронж'є, Санчес, Балерді, Верету, Мбемба, Гендузі, Ундер. Брест: Бізот, Перейра, Белькебла, Брассьє, Дюверн, Лала, Ле Дуарон, Ле Мелу, Маньєтті, Муньє, Шардонне.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - Брест.
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Останні матчі
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Анонс матчу Марсель - Брест 27.05.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Брест (Брест) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 27.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Брест (Брест):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брест та Марсель у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти "Лілль" - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Брест (Брест)
Рік заснування Брест (Брест): 1950
Країна: Франция
Тренер: Эрик Руа

Предыдущий поединок команди Брест був зіграний проти Клермон - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.

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