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Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 травня 2023, 18:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
26'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
35%
Цікаві факти
  • Last season Manchester City won both games against Brentford FC (2-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 12 matches in Premier League.
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 7% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City haven't lost in their last 25 games.
  • Manchester City have lost none of their last 12 away matches.
  • Brentford FC haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 9-7-2.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 9 goals. Erling Haaland has scored 36 times for Manchester City.
  • Bryan Mbeumo has assisted the most goals for Brentford FC with 7. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (16).
  • Manchester City have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 38% of their matches, Manchester City in 54% of their matches.
  • Brentford FC wins 38% of halftimes, Manchester City wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 56% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brentford FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 3 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Brentford FC won 1, Manchester City won 2, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 3 Premier League games against Manchester City.
  • Brentford FC scores 0.67 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.33 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Manchester City is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Manchester City is 1.33.
  • Brentford FC scores 1.64 goals when playing at home and Manchester City scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
35%
Склади команд
23
Raya, David
3
Henry, Rico
16
Бенжамін Ангуа
5
Pinnock, Ethan
22
Hickey, Aaron
24
Damsgaard, Mikkel
27
Janelt, Vitaly
15
Onyeka, Frank
13
Zanka
20
Wissa, Yoane
20
Mbeumo, Bryan
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
6
Натан Аке
14
Laporte, Aymeric
82
Lewis, Rico
17
Phillips, Kalvin
21
Gomez, Sergio
47
Foden, Phil
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
80
Palmer, Cole
Стартовий склад
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 20
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 22
    Hickey, Aaron
  • 23
    Raya, David
    Воротар
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 17
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
Удари в отвір
1
Кутові
2
1
Сейви
Удари повз
1
Штрафні
4
2
Офсайди
2
Фоли
Блоковано ударів
1
Трансляція
23'
Чотири хвилини катають м'яч гості. І навкруги чужого штрафного, і в центрі поля, і на своїй половині. Але на удар нікого вивести поки не вдалося.
19'
Як же здорово Брентфорд грає у відборі на чужій половині. Але поки не вистачає удару або останньої передачі.
17'
Брентфорд тікав у непогану контратаку, але її кінець не "докрутили". Дамсгору довелося бити з району правого кута штрафного - вище.
16'
Матч відновився і Сіті впевнено тримає за собою контроль м'яча. Попри те, що для гостей матч не має турнірного значення, вони все одно грають першим номером.
13'
Пауза у грі. Мі у боротьбі отримав удар по зубах. До нього вийшли медики.
10'
Офсайд
Божевільний шанс для Брентфорда! Вісса відірвався від захисників та відкрився на передачу з глибини, вийшов на побачення з голкіпером та з гострого кута пробив у дальню стійку! Але тут же лайнсмен підняв прапорець: нападник господарів знаходився у офсайді.
7'
Кутовий
Ще один корнер, тепер з протилежного флангу. Брентфорд сумбурно, але все ж відбився.
5'
Кутовий
Марез подавав з кутового на ближню стійку, але навіс виявився зручним для захисників.
4'
Палмер відповідає, пробиваючи з центру штрафного - Рая зреагував.
3'
Після перехоплення на чужій половині Брентфорд розвинув швидку атаку. Але останній пас на Мбемо до штрафного Сіті не пройшла.
1'
Свисток
Матч розпочався!
Сіті достроково виграв чемпіонат та точно фінішує першим. Брентфорд наразі посідає дев'ятий рядок та відстає від сьомої позиції, яка дає право зіграти у ЛК, два бали. Щоб наступного сезону зіграти у єврокубках, лондонцям необхідна поразка Вілли проти Брайтона та Тоттенгема проти Лідса.
Інфо
Брентфорд (старт): Рая - Генрі, Мі, Піннок, Хікі - Дамсгор, Янельт, Оньєка - Занка, Вісса, Мбемо.
Інфо
Ман Сіті (старт): Едерсон - Ляпорт, Аке, Вокер - Гомес, Фоден, Філліпс, Льюїс - Палмер, Альварес, Марез.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу заключного туру АПЛ. Тут ми з вами будемо слідкувати за поєдинком між Брентфордом та Ман Сіті. Господарі все ще претендують на єврокубки, хоч ситуація для них непроста.
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Анонс матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Тоттенхем" - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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