Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу заключного туру АПЛ. Тут ми з вами будемо слідкувати за поєдинком між Брентфордом та Ман Сіті. Господарі все ще претендують на єврокубки, хоч ситуація для них непроста.