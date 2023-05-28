Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Тоттенхем" - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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