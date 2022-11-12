Арсенал - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Вулверхемптон" 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.05.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Евертон - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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