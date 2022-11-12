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Арсенал - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 травня 2023, 18:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 0
Оновити
26'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
11' Ґраніт Джака 14' Ґраніт Джака 14' Ґраніт Джака
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
35%
Вулверхемптон
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 6 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 1 times. The goal difference is 19-7 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 19 meetings, Arsenal FC have won 13 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 3 times. The goal difference is 38-14 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Wolverhampton Wanderers (2-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Arsenal FC scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • Wolverhampton Wanderers have lost 3 away matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 7 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Wolverhampton Wanderers have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 8 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 13-3-2.
  • Wolverhampton Wanderers's away record this season: 2-5-11.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 11. Joao Moutinho is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (2).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 8 in the table with 51 points. Now they are number 13 with 41 points.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 32% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Arsenal FC.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Wolverhampton Wanderers won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1.4 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.48 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.11 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
5
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
02.02.2021 - 20:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Головні події
ГООЛ! Ґраніт Джака
14'
ГООЛ! Ґраніт Джака
14'
ГООЛ! Ґраніт Джака
11'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
35%
Вулверхемптон
25%
Склади команд
13
Ramsdale, Aaron
15
Kiwior, Jakub
6
Magalhaes, Gabriel
4
White, Ben
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
10
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
12
Sa, Jose
22
Semedo, Nelson
17
Collins, Nathan
23
Kilman, Max
64
Bueno, Hugo
37
Traore, Adama
18
Маріо Леміна
35
Gomes, Joao
27
Nunes, Matheus
11
Hee-chan, Hwang
9
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
    11
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 9
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 37
    Traore, Adama
    Форвард
  • 18
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 35
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 17
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 64
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 12
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
1
Кутові
2
2
Удари в отвір
Трансляція
23'
Штрафной удар - ("Вулверхемптон" )
22'
Штрафной удар - (Арсенал)
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ґраніт Джака - (Арсенал)
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ґраніт Джака - (Арсенал)
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ґраніт Джака - (Арсенал)
10'
Кутовий
Угловой удар - ("Вулверхемптон" )
6'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Арсенал)
6'
Кутовий
Угловой удар - ("Вулверхемптон" )
5'
Штрафной удар - ("Вулверхемптон" )
3'
Штрафной удар - (Арсенал)
2'
Кутовий
Угловой удар - (Арсенал)
1'
Штрафной удар - ("Вулверхемптон" )
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Арсенал - "Вулверхемптон" 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Вулверхемптон" можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Евертон - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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