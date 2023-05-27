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Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 травня 2023, 18:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
26'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
35%
Нічия
35%
Борнмут
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 4 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 13-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 13 meetings, Everton FC have won 5 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 6 times. The goal difference is 26-23 in favour of AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Everton FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • AFC Bournemouth have lost 3 matches in a row.
  • Everton FC haven't won any of their last 4 games against AFC Bournemouth.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 9 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 7 goals. Philip Billing has scored 7 times for AFC Bournemouth.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 7. Dominic Solanke is AFC Bournemouth's biggest assister (8).
  • Amadou Onana has more yellow cards (9) than any other player at Everton FC. Adam Smith has collected 10 for AFC Bournemouth.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 23% of their matches, AFC Bournemouth in 25% of their matches.
  • Everton FC wins 23% of halftimes, AFC Bournemouth wins 25%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 3 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Everton FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, AFC Bournemouth won 4, 0 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 2.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 0.9 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 0.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
5
Перемог
14
Ігор
6
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021
26.07.2020 - 18:00 Евертон 1 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
15.09.2019 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
35%
Нічия
35%
Борнмут
30%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
7
McNeil, Dwight
2
Tarkowski, James
13
Єррі Міна
30
Coady, Conor
27
Gueye, Idrissa
11
Gray, Demarai
21
Абдулайе Дукуре
8
Onana, Amadou
37
Garner, James
18
Iwobi, Alex
23
Travers, Mark
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
29
Billing, Philip
8
Lerma, Jefferson
7
Девід Брукс
11
Christie, Ryan
28
Ouattara, Dango
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 7
    Девід Брукс
    Форвард
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 23
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Гари О'Нил
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Удари повз
1
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
22'
Макніл виконав високу подачу з лівого флангу на дальню стійку, яку Онана завершив ударом головою.
20'
Фол від Крісті відмашкою проти Тарковські на правому фланзі захисту.
18'
Кутовий на лівому фланзі заробив на лівому фланзі Макніл.
16'
Небезпечний момент
Кутовий із правого флангу завершився відскоком перед штрафним, звідки Грей зльоту пробив убік від правої дев'ятки.
15'
Грей прострілом із правого флангу штрафного заробив кутовий.
14'
Борнмут намагається закривати суперників на чужій половині.
13'
Інфо
Лідс пропустив від Тоттенгема. 0:1.
11'
Пікфорд уже не соромиться виконувати стандарти біля центральної лінії. Усі вперед!
8'
Висока подача з правого флангу від Сміта завершилась потраплянням м'яча до рук Пікфорда.
6'
Сміт із правого флангу подав до штрафного, де Уаттара поблизу скинув на Лерму, однак партнер зльоту пробив невдало.
4'
Гує розкривав чужий штрафний передачею з правого флангу, але вона пішла в спину Івобі.
3'
Перехоплено простріл від Грея з правого флангу до зони перед воротарським.
2'
Келлі абикуди запустив передачу через лівий фланг атаки.
1'
Пас на Біллінга через лівий фланг атаки перехопив Гує на чужій половині. Аут.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Борнмут із рахунком 3:0.
Інфо
Борнмут іде п'ятнадцятим із 11 перемогами, 6 нічиїми та 20 поразками — 39 очок.
Інфо
Евертон іде сімнадцятим із 7 перемогами, 12 нічиїми та 18 поразками — 33 очки.
Запасні: Рандолф, Стівенс, Мефам, Стейсі, Вінья, Кук, Мур, Ентоні, Саді.
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Біллінг, Лерма — Брукс, Крісті, Уаттара — Соланке.
Запасні: Бегович, Лонерган, Голгейт, Кін, Велш, МакАллістер, Паттерсон, Мопе, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коуді, Міна, Тарковські, Макніл — Гує — Гарнер, Онана, Дукуре, Грей — Івобі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Борнмут.
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Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Евертон у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Борнмут" можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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