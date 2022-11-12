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Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 травня 2023, 18:30 - Сент-Мэри
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
1 - 2
Оновити
26'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
10' Jota, Diogo 14' Роберто Фiрмiно 19' Ward Prowse, James
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Liverpool FC is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 8 times, there have been 4 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 39-29 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 49 meetings, Southampton FC have won 12 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 92-48 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Southampton FC (4-0 at home and 2-1 away).
  • Southampton FC have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Southampton FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Southampton FC have lost 5 matches in a row.
  • Southampton FC haven't won in their last 12 games.
  • Southampton FC have a losing streak of 4 matches at home.
  • Southampton FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 10 games.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Southampton FC haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Southampton FC haven't scored in 7 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 7 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's home record this season: 2-4-12.
  • James Ward Prowse is Southampton FC's top scorer with 8 goals. Mohamed Salah has scored 19 times for Liverpool FC.
  • James Ward Prowse has assisted the most goals for Southampton FC with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (12).
  • Romeo Lavia has more yellow cards (9) than any other player at Southampton FC. Fabinho has collected 11 for Liverpool FC.
  • A year ago, Southampton FC were number 15 in the table with 40 points. Now they are number 20 with 24 points.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 22% of their matches, Liverpool FC in 35% of their matches.
  • Southampton FC wins 22% of halftimes, Liverpool FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Southampton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Southampton FC scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Southampton FC scores 1.04 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.61 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Саутгемптон
6
Перемог
23
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 4 - 3 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем В
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Новини команд
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АПЛ. Перемога Астон Вілли над Тоттенгемом, 90 хвилин Забарного в програному матчі Борнмута 13.05.2023 в 18:56 АПЛ. Перемога Астон Вілли над Тоттенгемом, 90 хвилин Забарного в програному матчі Борнмута А також підтверджений виліт Саутгемптона після поразки Фулгему
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Головні події
ГООЛ! Ward Prowse, James
19'
14'
Роберто Фiрмiно ГООЛ!
10'
Jota, Diogo ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Склади команд
1
McCarthy, Alex
2
Кайл Уокер-Пітерс
4
Lyanco
35
Ян Беднарек
14
Bree, James
45
Lavia, Romeo
8
Ward Prowse, James
24
Elyounoussi, Mohamed
26
Alcaraz, Carlos
32
Тео Уолкот
22
Sulemana, Kamaldeen
62
Kelleher, Caoimhin
66
Alexander-Arnold, Trent
2
Gomez, Joe
32
Жоель Матіп
21
Tsimikas, Kostas
3
Фабiньо
17
Jones, Curtis
7
Джеймс Мілнер
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фiрмiно
21
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 22
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 26
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 32
    Тео Уолкот
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 4
    Lyanco
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 14
    Bree, James
  • 1
    McCarthy, Alex
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
    14
  • 21
    Jota, Diogo
    10
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Selles, Ruben
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Удари в отвір
2
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Удари повз
Трансляція
25'
Жовта картка
Цімікас відверто прихопив суперника у центрі поля. Отримав жовту – першу у матчі
23'
Небезпечний момент
Ох як – після навісу зі штрафного Гомес мав замикати дальню, але після його удару м'яч полетві кудись у бік ауту.
22'
Льянко зачепив по коліну Салаха. Мо трохи шкутильгає
21'
Команди сьогодні дають грати супернику. Здається, сьогодні буде багато голів
19'
Гоооол!!!
Гоооол! Саутгемптон! Красивий гол!! Віялова атака з флангу, два переведення на лінії штрафнї, останній пас на Уорд-Прауса, який і пробив під дальню! 1:2!
17'
І знову в нас ніби все спокійно на полі
15'
Гоооол!!!
Гоооол! 2.0! Фірміно! Класно розіграли! Трент розрізав на Фабіньо, той трохи продовжив у штрафну на Фірміно, і Боббі смикнув на паузі двох захисників і котнув повз воротаря! Гарно вийшло!
13'
Якось із нічого вийшов у нас гол. Ну а тепер команди знову грають дир-дир у центрі поля
10'
Гоооол!!!
Гоооол! Ліверпуль! Намагалися вийти з-під пресингу святі у своїй штрафній, розіграли пару пасів, після чого Лавія просто котнув упоперек Жоті, який і пробив по порожніх воротах. 0:1. Ну, в цьому весь Саутгемптон цього сезону
7'
Салах набрав швидкість, зібрав на себе чотирьох суперників, але серед них і загруз
6'
Господарі сходили в перспективну атаку флангом, але крос пішов зовсім не в ту зону, де чекали партнери
5'
Поки що нічого особливо цікавого на полі не відбувається
3'
Поки що все спокійно. Ліверпуль більше контролює м'яч у центрі поля
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер, Александер-Арнольд, Гомес, Матіп, Цімікас, Мілнер, Фабіньо, Джонс, Салах, Фірміно, Жота
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Маккарті, Брі, Беднарек, Сілвейра, Уолкер-Пітерс, Уорд-Праус, Лавіа, Ельюнуссі, Алькарас, Сулемана, Уолкотт
Тим не менш, очікуємо, що команди без вантажу відповідальності покажуть хороший футбол та порадують глядачів
Обом командам, за великим рахунком, уже нічого не потрібно. Ліверпуль залишиться на 5-му місці у будь-якому випадку. Святі вже давно вилетіли, посідаючи останнє місце у таблиці.
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, головний суддя – Даррен Інгланд
Добрий вечір! Останній, 38-й тур АПЛ, й UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Саутгемптон - Ліверпуль!
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Selles, Ruben и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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