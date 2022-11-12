Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 12.11.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Selles, Ruben и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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