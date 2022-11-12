Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гоооол! Ліверпуль! Намагалися вийти з-під пресингу святі у своїй штрафній, розіграли пару пасів, після чого Лавія просто котнув упоперек Жоті, який і пробив по порожніх воротах. 0:1. Ну, в цьому весь Саутгемптон цього сезону