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Барселона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 травня 2023, 20:00 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 0
Оновити
60'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хід матчу
1' Fati, Ansu 14' Ndiaye, Amath 17' Balde, Alejandro Вийшов: Серхi Роберто 24' Fati, Ansu
46' Gaya, Josep Вийшов: Клеман Греньє
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
27%
Нічия
35%
Мальорка
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RCD Mallorca when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 13 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 3 times. The goal difference is 44-19 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 39 meetings, FC Barcelona have won 27 times, there have been 5 draws while RCD Mallorca have won 7 times. The goal difference is 84-33 in favour of FC Barcelona.
  • RCD Mallorca's last away win against FC Barcelona was in 2008.
  • Last season FC Barcelona won both games against RCD Mallorca (2-1 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, RCD Mallorca have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that RCD Mallorca scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • RCD Mallorca have lost 3 away matches in a row.
  • RCD Mallorca haven't won any of their last 10 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to RCD Mallorca in their last 8 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 8 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 14-3-1.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 23 goals. Vedat Muriqi has scored 13 times for RCD Mallorca.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 7. Lee Kang-in is RCD Mallorca's biggest assister (5).
  • Gavi has more yellow cards (10) than any other player at FC Barcelona. Inigo Ruiz De Galarreta has collected 12 for RCD Mallorca.
  • A year ago, RCD Mallorca were number 18 in the table with 33 points. Now they are number 11 with 47 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, RCD Mallorca in 27% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, RCD Mallorca wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RCD Mallorca.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, RCD Mallorca won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.6 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 2.07 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.16 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
8
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.05.2023 - 20:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Альмерія 3 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.05.2023 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 20:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Атлетік Н
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Новини команд
Головні події
46'
Gaya, Josep
Вийшов: Клеман Греньє
ГООЛ! Fati, Ansu
24'
Balde, Alejandro
Вийшов: Серхi Роберто
17'
14'
Ndiaye, Amath
ГООЛ! Fati, Ansu
1'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
27%
Нічия
35%
Мальорка
38%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
10
Fati, Ansu
9
Роберт Левандовскі
7
Усман Дембеле
13
Greif, Dominik
15
Пабло Маффео
29
Gaya, Josep
24
Valjent, Martin
6
Copete
18
Коста Хауме
14
Rodriguez, Dani
12
Baba, Iddrisu
11
Morlanes, Manu
23
Ndiaye, Amath
18
Muriqi, Vedat
Стартовий склад
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
    24 1
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
    17
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 23
    Ndiaye, Amath
    Форвард
    14
  • 18
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 14
    Rodriguez, Dani
  • 12
    Baba, Iddrisu
  • 11
    Morlanes, Manu
    Півзахисник
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
  • 29
    Gaya, Josep
    Захисник
    46
  • 24
    Valjent, Martin
    Захисник
  • 6
    Copete
  • 18
    Коста Хауме
    Захисник
  • 13
    Greif, Dominik
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Агуирре, Хавьер
Статистика матчу
5
Удари в отвір
5
Штрафні
Фоли
5
ЧК
1
7
Блоковано ударів
10
Кутові
Сейви
3
5
Удари повз
81%
Володіння м'ячем
19%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Мальорка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
54'
Небезпечний момент
54'
Арбітр дав відмашку, Баба та Гаві можуть повернутися до гри.
52'
Баба в нокдауні після зіткнення з Гаві. Бригада медиків Мальорки вже на полі.
51'
Інфо
17-0 за ударами на користь Барселони, 5-0 за ударами в площину. Красномовна статистика.
47'
Небезпечний момент
Каркас воріт рятує Мальорку від третього пропущеного м'яча! Кунде після подачі з кутового влучив у поперечку.
46'
Заміна
У перерві Греньє замінив Гая.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Барселона швидко зняла питання про переможця, інтрига лише в тому, наскільки великим буде рахунок за підсумками другого тайму.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано дві хвилини.
45'
Небезпечний момент
Грейф здійснив якісний сейв! Витягнув м'яч з-під поперечки, не дозволивши Фаті оформити хет-трик у першому таймі.
44'
Складно сказати по одному повтору, чи був контакт. У будь-якому разі, арбітр пенальті не призначив.
43'
Левандовського вдарили ззаду по нозі, тому він не пробив по воротах з хорошої позиції. Невже це не пенальті? Хочеться побачити повтор.
40'
Барса грає у своє задоволення. Намагаються максимально красиво розігрувати та завершувати. Перевага в два голи та одного гравця на полі це дозволяє.
34'
Левандовський хотів піймати м'яч на ногу і злету запустити його в дальній кут, ще й з гострого кута. Не вийшло виконати такий складний удар.
33'
Дембеле змістився з флангу в центр і готував удар, але у вирішальний момент послизнувся та вратив рівновагу.
30'
Левандовський знайшов можливість пробити з-під двох захисників, але спрямував м'яч прямо по центру воріт.
27'
Пауза в грі. Дембеле влучив м'ячем у голову Хауме, іспанцю зараз надають допомогу.
24'
Гоооол!!!
Другий пішов! Левандовський продовжує розривати в ролі асистента. Поляк бездоганним пасом у дотик вивів Фаті віч-на-віч, а той упевнено переграв Грейфа.
21'
Крістенсен завдав удару по воротах суперника після подачі з кутового. Без особливої загрози.
19'
Дуже перспективна контратака вимальовувалася в Барселони, але Гая зупинив Фаті.
17'
Заміна
Роберто вийшов на поле замість травмованого Бальде. Алехандро уносили на руках.
14'
Червона картка
Амат пішов у необов'язковий та грубий підкат проти Бальде. Спочатку арбітр показав жовту, але після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив гравця.
11'
Дембеле заробив для своєї команди штрафний із небезпечної позиції, але Фаті не скористався можливістю забити.
9'
Знову класно комбінують каталонці. Гаві прийняв м'яч, який пропустив Левандовський, розвернувся та пробив. Лише по точності удару питання, Грейф легко парирував його.
4'
Гра під повним контролем Барселони. Всім складом Мальорка на власній половині поля.
1'
Гоооол!!!
Вже на першій хвилині Барселона відкриває рахунок! Левандовський блискучою прихованою передачею вивів Гаві на вбивчу позицію, а 30-й номер вирішив поділитися м'ячем із Фаті, який і вразив порожні ворота. Ідеальна комбінація!
1'
Свисток
Матч розпочався.
Сьогоднішній матч, скоріше за все, стане останнім для Хорді Альби та Серхіо Бускетса на Камп Ноу.
Інфо
Арбітр — Хорхе Фігейроа Васкес.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Торре, Алонсо, Гарсія, Кессьє, Рафінья, Роберто, Торрес.
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген — Альба, Кунде, Крістенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс (к), Гаві — Фаті, Левандовський, Дембеле. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Райкович (в), Рікельме (в), Фернандес Косар, Ллабрес, Мігеліто, Кінтанілья, Бастідас, Гарай, Гонсалес, Греньє, Кадевере, Анхель Родрігес.
Інфо
Стартовий склад Мальорки (5-3-2): Грейф — Хауме, Копете, Вальєнт, Гая, Маффео — Морланес, Баба, Родрігес (к) — Мурікі, Амат. Головний тренер — Хав'єр Агірре.
У першому колі Барселона обіграла Мальорку з рахунком 0-1. Єдиний м'яч забив Левандовський.
Претендент на Лігу конференцій приїхав у гості до Барселони, яка програла два поєдинки поспіль у статусі чемпіона.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 37-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Мальоркою.
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Анонс матчу "Барселона" - Мальорка 28.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Агуирре, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 23.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий поединок команди Мальорка був зіграний проти "Валенсія" - 25.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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