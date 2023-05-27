Севілья - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Севілья" - Реал 27.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 27.05.2023

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти Ельче - 24.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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