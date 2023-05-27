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Севілья - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 травня 2023, 20:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
30%
Нічия
40%
Реал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid when Sevilla FC is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Real Madrid is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 13 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 14 times. The goal difference is 56-49 in favour of Real Madrid.
  • During the last 63 meetings, Sevilla FC have won 16 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 41 times. The goal difference is 150-85 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season Real Madrid won both games against Sevilla FC (2-1 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Sevilla FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sevilla FC haven't lost in their last 6 games.
  • Real Madrid have lost 4 away matches in a row.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Sevilla FC haven't scored in 5 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 4 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Youssef En-Nesyri is Sevilla FC's top scorer with 8 goals. Karim Benzema has scored 17 times for Real Madrid.
  • Sevilla FC wins 1st half in 31% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • Sevilla FC wins 31% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Sevilla FC has better performance than Real Madrid.
  • Sevilla FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Sevilla FC scores 1.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Real Madrid is 1.2.
  • Sevilla FC scores 1.79 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, Real Madrid have lost their last 3 away matches.
  • Real Madrid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • A year ago, Sevilla FC were number 4 in the table with 66 points. Now they are number 9 with 49 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
6
Перемог
27
Ігор
19
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Ельче 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 19:30 Вальядолід 0 - 3 Завершено Севілья В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
30%
Нічия
40%
Реал
30%
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Реал — 3:1.
Інфо
Реал іде другим із 23 перемогою, 5 нічиїми та 8 поразками — 74 очки.
Інфо
Севілья йде десятою з 13 перемогою, 10 нічиїми та 13 поразками — 49 очок.
Запасні: Лунін, Фран, Вальєхо, Начо, Азар, Камавінга, Одріосола, Рюдігер, Альваро.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Менді — Кроос, Чуамені, Модрич — Вальверде, Родріго, Себальос.
Запасні: Дмитрович, Матіас, Теллес, Окампос, Сусо, Жордан, Корона, Ньянзу, Ен-Несірі, Торрес, Баде, Маркао.
Севілья: Буну — Монтіель, Гудель, Рекік, Акунья — Ракітич, Буено — Ламела, Гомес, Хіль — Мір.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сесар Сото Градо (Ріохо, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія) зіграють андалузька Севілья та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Севілья" - Реал 27.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 27.05.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Реал можна подивитися 27.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти Ельче - 24.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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