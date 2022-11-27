Колос - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - ФК Львів 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 04.06.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Колос у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Ворскла - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Інгулець - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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