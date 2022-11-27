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Колос - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Колос . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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26'
ФК Львів
Львов
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
38%
ФК Львів
24%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Kolos Kovalivka have won 4 times, there have been 0 draws while FC Lviv have won 2 times. The goal difference is 10-4 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • FC Lviv have a losing streak of 12 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 10 away matches.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka have lost 4 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Lviv have lost 12 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 14 games.
  • FC Lviv have lost 10 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 11 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 9 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-11.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 8 goals. Vladyslav Bugay has scored 4 times for FC Lviv.
  • FC Lviv have not managed to score in their last 6 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 25% of their matches, FC Lviv in 3% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 25% of halftimes, FC Lviv wins 3%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Lviv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Lviv has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 3, FC Lviv won 2, 0 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1.8 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Lviv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Lviv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 32% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Колос
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львів 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершено ФК Львів
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:04 ФК Львів 0 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
38%
ФК Львів
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 34
    Olkhovyi, Ilya
    Воротар
  • 24
    Maxim, Wise
    Захисник
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 13
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 27
    Romanovich, Mikhailov Vitaly
    Форвард
  • 19
    Roman, Mikhailov
    Форвард
  • 9
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Удари в отвір
1
Кутові
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Колос - ФК Львів
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Кутовий
Черговий кутовий для гостей матчу з правого флангу, Волинець виходить з воріт та вибиває м'яч
14'
Пауза у матчі, після фолу на Михайліві він опиняється на газоні
13'
Кутовий
Гравці ФК "Львів" подають з правого флангу, але господарі перехоплюють м'яч
11'
Хоча гравці ФК "Львів" й розпочали цей матч більш активно, але вже через 10 хвилин ініціативу перехопили гравці "Колоса"
10'
Небезпечний момент
Небезпечний штрафний у ворота львівян, але Ольховий виконує чудовий сейв
9'
Фол в декількох метрах від меж карного майданчика ФК "Львів"
4'
Перші хвилини команди розпочали з розвідки та декількох проходів до чужих воріт, але без небезпечних моментів
Свисток
Матч розпочався
Інфо
Арбітр матчу - Кубряк Дмитро
1'
Роман та Данило Тишкевичі, сини загиблого Героя України символічно розпочинають цей матч
Запасні гравці "Колоса" Маханьков (в), Фесюн (в), Новак, Зозуля, Ємець, Криворучко, Смирний, Ільїн, Ісаєнко, Болбат, Безбородько, Попов
Інфо
Стартовий склад "Колоса": Волинець - Золотов, Чорноморець, Чоботенко, Кравченко - Мілько, Богданов, Оріховський, Мякушко, Велетень - Лисенко
Запасні гравці ФК "Львів" Ріпак (в), Бокало, Михайлів, Мендрук, Панчишин, Герич, Ювхимець, Шандра, Киричок, Бідзінський, Довбецький, Вишинський
Інфо
Стартовий склад ФК "Львів": Ольховий - Сасовський, Михавко, Вовкун - Мудрий, Алібеков, Михайлів В., Мильченко - Михайлів Р., Ременяк, Бугай
"Львів" вже перед початком матчу знає, що фінішує на останній сходинці турнірної таблиці, а от ситуація з "Колосом" менш зрозуміла, адже команда, яка ще досить недавно претендувала на єврокубки, все ще може вилетіти з найвищого українського дивізіону, але для цього потрібен значний збіг обставин.
До вашої уваги текстова трансляція матчу останнього 30-го туру УПЛ Колос - ФК Львів
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Анонс матчу Колос - ФК Львів 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Колос у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - ФК Львів можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Ворскла - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Інгулець - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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