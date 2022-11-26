Верес - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Інгулець 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.06.2023

Час початку матчу: 15:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Верес у попередньому футбольному матчі 26.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Динамо - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Львів - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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