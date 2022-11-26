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Верес - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:02 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
24'
Інгулець
Петрово
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Хід матчу
20' Геннадій Пасіч
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Верес
40%
Нічия
24%
Інгулець
36%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 7 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 5. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (3).
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 7 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 18% of their matches, FC Ingulets Petrove in 21% of their matches.
  • Veres Rivne wins 18% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 7 matches with 0 scored goals.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 4 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 2, FC Ingulets Petrove won 1, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1.5 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.5 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Ingulets Petrove is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Ingulets Petrove is 1.75.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.13 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.88 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
23.04.2017 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
13.09.2016 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:04 ФК Львів 0 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець П
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Головні події
Геннадій Пасіч
20'
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Верес
40%
Нічия
24%
Інгулець
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Кутові
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Верес - Інгулець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
22'
Небезпечний момент
Оце так момент. Метрів з 40 зі штрафного у верхній кут пробивав Блізніченко, але голкіпер парирував цей удар.
20'
Жовта картка
За грубий підкат у центрі поля перше попередження у нашому матчі отримує Генадій Пасіч. Для нього це 12 жовта у сезоні.
17'
У ці хвилини більше контролюють м'яч гості, але гра у нас поки що без воріт.
15'
Багато порушень правил на початку матчу і це суттєво збиває темп. Проте, поки що без попереджень від арбітра.
13'
Підопічні Ковальця прогнозовано грають другим номером, адже нічия їх влаштовує.
11'
Господарі налаштовані якомога швидше відкрити рахунок, але поки що без моментів у нашому матчі.
9'
Контроль м'яча не приносит зиску футболістам "Вереса". У господарів проявляються проблеми з позиційним футболом.
7'
Складно зараз віддати комусь ініціативу. Ніхто із суперників не хоче ризикувати і це не дивно, якщо враховувати відповідальність результату.
5'
Кухарук намагався з лівого флангу пробити після розіграшу штрафного, але влучив у захисника.
3'
На початку зустрічі прогнозовано багато боротьби. Більше тримають м'яч підопічні Вірта, але без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався! Очікуємо цікавий футбол.
Інфо
"Інгулець" (запасні): Білик, Коробенко, Сидоренко, Резепов, Ченбай, Кравчук, Поспєлов, Одарюк, Осипенко, Козиренко
Інфо
"Інгулець" (стартовий склад): Паламарчук - Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Запорожець, Кухарук, Павлов, Сітало, Козак
Інфо
"Верес" (запасні): Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Лебеденко, Шух, Годя, Дахновський, В.Шарай, Шестаков, Вадовський, Поворознюк
Інфо
"Верес" (стартовий склад): Когут - Балан, Гагун, Вовченко, Курко, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, С.Шарай, Пасіч, Гайдучик
"Інгулець" випереджає рівненський клуб на три очки. Втім, навіть перемога не обов'язково гарантує, що команда з Петрового уникне участі у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ. У "Вереса" ситуація така сама, бо все залежить від результатів матчів конкурентів.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу останнього туру УПЛ між "Вересом" та "Інгульцем". Гра розпочнеться о 15:00.
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Анонс матчу Верес - Інгулець 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Інгулець, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Верес у попередньому футбольному матчі 26.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Інгулець можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Динамо - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Львів - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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