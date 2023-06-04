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Металіст - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляція: UA-Футбол
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Оновити
26'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
25%
Нічия
28%
Чорноморець
47%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 6 times, there have been 5 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 24-11 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 23 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 10 times, there have been 10 draws while FC Chernomorets Odessa have won 3 times. The goal difference is 40-25 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv's last home win against FC Chernomorets Odessa was in 2013.
  • FC Metalist Kharkiv have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 29% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Metalist Kharkiv have lost 4 matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 9 goals. Daniil Alefirenko has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Orest Kuzyk is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (5).
  • Andriy Ralyuchenko has more yellow cards (7) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Volodymyr Salyuk has collected 8 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 35% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 17% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 1, FC Chernomorets Odessa won 1, 3 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.6 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Chernomorets Odessa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Chernomorets Odessa is 1.4.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.83 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.11.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Чорноморець 3 - 4 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 17:10 Кривбас 2 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
25%
Нічия
28%
Чорноморець
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 88
    Ryazantsev, Eugeniy
    Форвард
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 53
    Synchuk, Hennadiy
    Півзахисник
  • 21
    Bagachanskyi, Maksym
    Півзахисник
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 5
    Nikolyshyn, Oleksandr Vitaliiovych
    Захисник
  • 25
    Dihtiar, Kyrylo Serhiiovych
    Форвард
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
Удари в отвір
1
6
Штрафні
4
Кутові
3
1
Сейви
4
Фоли
5
Офсайди
1
1
ЖК
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст - Чорноморець
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
20'
Удар по воротах Металіста від Алефіренка, м'яч пішов набагато вище воріт.
19'
Знову Прядун з правого флангу прострілює у володіння Паста, однак ніхто з партнерів по команді на передачу не відгукнувся.
18'
Прядун на швидкості з правого флангу зайшов у карний майданчик суперника, Салюк в межах правил поклав суперника на газон, удар від воріт.
17'
Жовта картка
Перша жовта картка для Ралюченка за порушення правил в центрі поля проти Авагімяна, штрафний.
16'
Порушення правил в центрі поля проти Корраля, штрафний для харків'ян.
15'
Спроба організувати атаку від Металіста в центрі поля завершилась високим пресингом опонентів та втратою м'яча для господарів.
13'
Небезпечний момент
Небезпечний удар від Демченка з-за меж воротарського майданчика, м'яч летить вище воріт.
12'
Кутовий
Кутовий для гостей, подача до штрафного майданчика, захист виносить м'яч.
10'
Той самий Алефіренко фінтив на правому фланзі суперника, намагаючись обіграти Рязанцева, однак той після двох підкатів зумів винести м'яч в аут.
8'
Офсайд
Алефіренко отримав перспективний довгий пас зі своєї половини поля, однак заліз в оффсайд.
7'
Поки у грі домінує Чорноморець, команда більше тримає м'яч та часто навантажує правий фланг захисту суперника, кілька гострих атак пройшло через нього. Багато дрібного фолу в центрі поля від харків'ян.
5'
Небезпечний момент
Вагімян вивів Алефіренка один на один із Єрмоловим, нападник пробив, однак воротар зреагував і перевів м'яч на кутовий, який в підсумку небезпекою не завершився.
3'
Кутовий
Перший кутовий для номінальних гостей, подача в карний майданчик суперника, Єрмолов на виході забирає круглого.
2'
Команди розпочали гру зі взаємного порушення правил в центрі поля. Поки ініціативою не заволоділа жодна команда, однак з м'ячем більше працює Одеса.
1'
Свисток
Матч розпочато!
Інфо
До початку матчу залишаються лічені хвилини, отож варто згадати турнірне розташування команд. Одеський колектив посідає 10 позицію, маючи у своєму активі 32 очки. У харківської команди справи гірші - 15 позиція та 22 очки. Нижче Металіста у таблиці лише Львів (13 очок).
Інфо
Склад Чорноморця: Паст (В), Єрмаков, Салюк, Путря (К), Брагару, Васильєв, Демченко, Кузик, Штогрін, Алефіренко, Авагімян.
Інфо
Склад Металіста: Єрмолов (В), Мизюк, Дігтяр, Ніколишин, Коррал, Ралюченко (К), Багачанський, Синчук, Наумець, Прядун, Рязанцев.
Інфо
Доброго дня, шановні прихильники футболу! До вашої уваги текстова трансляція матчу Української Прем’єр-Ліги сезону 2022/2023 між командами Металіст (Харків) та Чорноморець (Одеса). Протягом наступних двох годин з вами буду я, журналіст спортивного порталу UA-Футбол Андрій Хижняк.
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Анонс матчу Металіст - Чорноморець 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Металіст у попередньому футбольному матчі 25.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Чорноморець можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти ФК Минай - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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