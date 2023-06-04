Металіст - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Металіст (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Металіст у попередньому футбольному матчі 25.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти ФК Минай - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
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