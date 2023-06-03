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ФК Минай - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 1
Оновити
26'
Зоря
Луганск
Хід матчу
8' Rusyn, Nazary
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
33%
Нічия
31%
Зоря
35%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Minaj scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 5 goals. Nazary Rusyn has scored 11 times for FC Zorya Lugansk.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (10) than any other player at FC Minaj. Maksym Imerekov has collected 8 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Minaj wins 1st half in 20% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • FC Minaj wins 20% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Minaj.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Minaj won 0, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Minaj scores 0.5 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.5 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Zorya Lugansk is 2.
  • FC Minaj scores 0.73 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 14:00 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Зоря 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Головні події
8'
Rusyn, Nazary ГООЛ!
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
33%
Нічия
31%
Зоря
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 76
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 26
    Юрій Коломоєць
    Форвард
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    8
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
Удари в отвір
2
Удари повз
2
4
Штрафні
5
5
Фоли
3
Офсайди
1
1
Сейви
1
Кутові
Трансляція
22'
Офсайд у Антюха.
20'
Небезпечний момент
Бражко потужно приклався до м'яча з 14-ї зони, м'яч пройшов у сантиметрах від штанги.
17'
Булеца мав нагоду прицілитися, але його удар з-за меж штрафного проходить над поперечиною.
14'
М'яч поки що переходить від однієї команди до іншої. "Минай" намагається прийти до тями.
10'
Небезпечний момент
Русин міг робити дубль! Форвард забіг під передачу з глибини і потужно пробив із гострого кута. Кемкін перевів снаряд у штангу, а від стійки м'яч відскочив назад у поле.
8'
Гоооол!!!
Русин відкриває рахунок! Уся активність "Миная" на старті матчу нівелюється. Шахов врозріз знайшов Назарія, той обіграв голкіпера і проштовхнув м'яч у ворота.
6'
Коломоєць не зміг обробити проникаючу передачу в штрафний. А все почалося з того, що Булеца в простій ситуації втратив м'яч.
4'
Від Бутка м'яч прилітає в руки Сапутіну після подачі. "Минай" не соромиться активно розпочинати поєдинок.
2'
"Зоря" впоралася з підсумками пресингу "Миная" біля своїх воріт.
1'
Свисток
Поїхали, Романов дав стартовий свисток.
Інфо
Зоря (старт): Сапутін - Вантух, Імереков, Батагов, Бутко - Бражко, Шахов, Хахльов - Антюх, Русин, Булеца.
Інфо
Минай (старт): Кемкін – Трубочкін, Мельник, Нємчанінов, Кравчук, Рогозинський – Булеза, Шишка, Твердохліб, Гечев – Коломоєць
Інфо
"Минай" поки що посідає 8-му сходинку, але за підсумками чемпіонату цілком може потрапити в перехідні матчі (на запорізький "Металург"), посівши 13-ту позицію. Багато що залежить як від самого "Минаю", так і від сусідів знизу по таблиці.
Інфо
"Зоря" перебуває на третьому рядку в турнірній таблиці і звідти вже точно не впаде вниз, але може піднятися вгору. СК "Дніпро-1" випереджає луганців за додатковими показниками і приймає вдома "Кривбас". Інтрига!
Інфо
Добрий день! В останньому турі Української Прем'єр-ліги серед інших зіграють "Минай" і "Зоря". Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом на стадіоні "Минай". Арбітр поєдинку - Віталій Романов.
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Анонс матчу ФК Минай - Зоря 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Зоря можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Металіст - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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