ФК Минай - Зоря онлайн трансляція матчу

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"Минай" поки що посідає 8-му сходинку, але за підсумками чемпіонату цілком може потрапити в перехідні матчі (на запорізький "Металург"), посівши 13-ту позицію. Багато що залежить як від самого "Минаю", так і від сусідів знизу по таблиці.