ФК Минай - Зоря онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Зоря (Луганск):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Металіст - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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