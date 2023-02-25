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РБ Лейпциг - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Кубок Німеччини - 03 червня 2023, 21:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 0
Оновити
перерыв
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
38%
Нічия
33%
Айнтрахт
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RB Leipzig and Eintracht Frankfurt when RB Leipzig is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RB Leipzig and Eintracht Frankfurt is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with RB Leipzig playing at home, RB Leipzig have won 4 times, there have been 3 draws while Eintracht Frankfurt have won 0 times. The goal difference is 10-4 in favour of RB Leipzig.
  • During the last 15 meetings, RB Leipzig have won 4 times, there have been 7 draws while Eintracht Frankfurt have won 4 times. The goal difference is 20-17 in favour of Eintracht Frankfurt.
  • RB Leipzig have a winning streak of 6 matches.
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Eintracht Frankfurt have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • RB Leipzig wins 1st half in 48% of their matches, Eintracht Frankfurt in 39% of their matches.
  • RB Leipzig wins 48% of halftimes, Eintracht Frankfurt wins 39%.
  • The winner of their last meeting was RB Leipzig.
  • On their last meeting RB Leipzig won by 1 goals.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than Eintracht Frankfurt's.
  • In the last 5 meetings RB Leipzig won 1, Eintracht Frankfurt won 1, 3 draws.
  • RB Leipzig scores 0.8 goals in a match against Eintracht Frankfurt and Eintracht Frankfurt scores 1.4 goals against RB Leipzig (on average).
  • Average number of goals in meetings between RB Leipzig and Eintracht Frankfurt is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RB Leipzig and Eintracht Frankfurt is 1.
  • RB Leipzig scores 2.38 goals when playing at home and Eintracht Frankfurt scores 1.59 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
РБ Лейпциг
4
Перемог
15
Ігор
4
Перемог
Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.02.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Айнтрахт 4 - 0 Завершено РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
20.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершено Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 2 Завершено Шальке В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Баварія 1 - 3 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Вердер В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
06.05.2023 - 16:30 Фрайбург 0 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Кубок Німеччини 2022/2023
02.05.2023 - 21:45 Фрайбург 1 - 5 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 Айнтрахт 2 - 1 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.05.2023 - 16:30 Шальке 2 - 2 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
13.05.2023 - 16:30 Айнтрахт 3 - 0 Завершено Майнц В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
06.05.2023 - 16:30 Хоффенхайм 3 - 1 Завершено Айнтрахт П
Кубок Німеччини 2022/2023
03.05.2023 - 21:45 Штутгарт 2 - 3 Завершено Айнтрахт В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
38%
Нічия
33%
Айнтрахт
29%
Склади команд
21
Blaswich, Janis
23
Halstenberg, Marcel
6
Orban, Willi
16
Лукас Клостерманн
39
Бенджамін Хенріхс
21
Olmo, Dani
8
Haidara, Amadou
27
Конрад Лаймер
17
Szoboszlai, Dominik
18
Крістофер Нкунку
11
Тімо Вернер
12
Кевін Трапп
35
Володимир Тутаров
20
Макото Хасебе
2
N Dicka, Evan
24
Buta, Aurelio
17
Себастьян Роде
15
Sow, Djibril
32
Філіпп Макс
15
Kamada, Daichi
27
Маріо Ґьотце
12
Kolo Muani, Randal
Стартовий склад
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 21
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 8
    Haidara, Amadou
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 23
    Halstenberg, Marcel
  • 6
    Orban, Willi
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Захисник
  • 39
    Бенджамін Хенріхс
    Півзахисник
  • 21
    Blaswich, Janis
    Воротар
  • 12
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 27
    Маріо Ґьотце
    Півзахисник
  • 24
    Buta, Aurelio
    Захисник
  • 17
    Себастьян Роде
    Півзахисник
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 32
    Філіпп Макс
    Форвард
  • 35
    Володимир Тутаров
    Захисник
  • 20
    Макото Хасебе
    Півзахисник
  • 2
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 12
    Кевін Трапп
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росе
  • Glasner, Oliver
Статистика матчу
65%
Володіння м'ячем
35%
1
Удари в отвір
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
7
Штрафні
5
Офсайди
2
Сейви
1
5
Фоли
5
LIVE
Трансляція матчу "РБ Лейпциг" - Айнтрахт
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Нічия - закономірний результат після першого тайму. На гол команди не награли. Більш активними були номінальні господарі, але у заключній третині поля не вистачало конструктиву.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
43'
Нкунку пробивав з меж штрафної у ближній кут, але м'яч з рикошетом від захисника полетів на кутовий.
41'
Наближається до завершення перший тайм. Здається, що голів до перерви ми не побачимо.
39'
Футболісти обох команд багато помиляються у перехідних фазах. Ударів по воротах занадто мало.
37'
Результат відповідає тому, що у нас відбувається на полі. Команди на гол поки що не награли.
34'
Наприкінці тайму починають більш інтенсивно атакувати номінальні гості, але не вистачає останньої передачі.
31'
Коло Муані у боротьбі з захисником впав у штрафній, але арбітр порушення правил не побачив у цьому епізоді.
29'
Хочеться бачити більш осмислену гру команд у заключній третині поля, але поки що все занадто одноманітно.
26'
Інфо
За володінням м'ячем суттєва перевага у підопічних Розе - 65% проти 35%. Проте, футболісти "Айнтрахта" пробігли більше.
23'
Численні порушення у центрі поля суттєво збивають темп матчу, але поки що арбітр обмежується розмовами.
21'
Макс грубо зіграв проти Генріхса, але поки що без попереджень у нашому матчі.
19'
Темп матчу поки що невисокий, але це і не дивно. Ціна помилки є надзвичайно великою.
17'
А ось і відповідь підопічних Гласнера. Коло Муані пробивав у ближній кут, але у площину воріт не влучив.
15'
Підопічні Розе у ці хвилини грають активно. Футболісти "Лейпцига" демонструють свою рішучість якомога швидше забити.
14'
Команди по черзі володіють м'ячем, але вся основна боротьба поки що йде в центрі поля.
10'
У ці хвилини футболісти "Айнтрахта" більше тримають м'яч, але без просування вперед. Ніхто із суперників не ризикує.
8'
Після подачі зі штрафного захисник "Айнтрахта" Тута не зміг влучити у площину воріт.
7'
Номінальні гості зараз намагаються відсунути гру від власних воріт, але поки що без конструктиву у заключній третині поля.
5'
Небезпечний момент
Перший момент у нашому матчі. Після швидкої атаки пробивав з меж штрафної Вернер, але прямо в руки голкіперу.
2'
Футболісти "Лейпцига" на перших хвилинах більше контролюють м'яч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Айнтрахт" (стартовий склад): Трапп - Бута, Гетце, Камада, Коло Муані, Макс, Н'діка, Роде, Соу, Тута, Хасебе
Інфо
"Лейпциг" (стартовий склад): Блазвіх - Гальстенберг, Генріхс, Клостерманн, Лаймер, Нкунку, Ольмо, Вернер, Орбан, Собослай, Хайдара
"РБ Лейпциг" за 4 минулі сезони тричі доходив до фіналу, але виграти заповітний Кубок Німеччини вдалося лише минулого року. "Айнтрахт" теж має досвід успішних фіналів. Команда вигравала у 2018 році.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу фуналу Кубка Німеччини між "Лейпцигом" та "Айнтрахтом". Гра розпочнеться о 21:00.
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Анонс матчу "РБ Лейпциг" - Айнтрахт 03.06.2023, Кубок Німеччини

Противостояние між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Німеччини 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.06.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "РБ Лейпциг", тоді як команда Айнтрахт залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Айнтрахт у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росе и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Айнтрахт можна подивитися 03.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Німеччини. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Шальке - 27.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий поединок команди Айнтрахт був зіграний проти Фрайбург - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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