  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Сельта - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 червня 2023, 22:00 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
0 - 1
Оновити
15'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
27%
Нічия
41%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona when RC Celta de Vigo is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 2-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 8 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 43-37 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 49 meetings, RC Celta de Vigo have won 10 times, there have been 14 draws while FC Barcelona have won 25 times. The goal difference is 102-60 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 3-3 (RC Celta de Vigo at home) and 3-1 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • RC Celta de Vigo haven't won in their last 6 games.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 2 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Iago Aspas is RC Celta de Vigo's top scorer with 12 goals. Robert Lewandowski has scored 23 times for FC Barcelona.
  • Unai Nunez has more yellow cards (8) than any other player at RC Celta de Vigo. Gavi has collected 10 for FC Barcelona.
  • RC Celta de Vigo have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 55% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 55%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • RC Celta de Vigo scores 1.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 1.8.
  • RC Celta de Vigo scores 1.32 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 10 in the table with 46 points. Now they are number 17 with 40 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
5
Перемог
24
Ігор
12
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершено Сельта
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Кадіс 1 - 0 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 15:00 Сельта 1 - 2 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 23:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Сельта П
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
27%
Нічия
41%
Барселона
32%
Склади команд
22
Villar, Ivan
17
Galan, Javi
4
Nunez, Unai
26
Dominguez, Carlos
3
Mingueza, Oscar
5
Oscar
8
Beltran, Fran
24
Veiga, Gabriel
23
De la Torre, Luca
22
Харіс Сеферовіч
7
Perez, Carles
1
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
19
Kessie, Franck
24
Garcia, Eric
21
De Jong, Frenkie
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 23
    De la Torre, Luca
  • 22
    Харіс Сеферовіч
    Форвард
  • 7
    Perez, Carles
  • 5
    Oscar
    Півзахисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 24
    Veiga, Gabriel
  • 17
    Galan, Javi
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 26
    Dominguez, Carlos
    Захисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 22
    Villar, Ivan
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карлос Карвалхал
  • Xavi
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Штрафні
1
Сейви
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Сельта - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Вейга зумів хитнути Крістенсена перед правим флангом чужого штрафного, але здалеку пробив до рук тер Штегену.
12'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Відскок пішов до центру штрафного в офсайд на Кесс'є.
11'
Небезпечний момент
ГОЛ! Передачу Алонсо з лівого флангу перехопив захисник, Левандовські з підбирання пробив у захисника, після чого м'яч відскочив у центр штрафного на Кесс'є, а той переграв воротаря.
10'
Офсайд
А тут уже в офсайді Вейга під час передачі з лівого флангу до штрафного на хід.
9'
Офсайд
Офсайд! Закидання на правий фланг атаки з власної половини вивело Рафінью на побачення з Вільяром, бразилець перекинув воротаря, але до цього заліз до офсайду.
8'
Дуже слабкий початок матчу від Барси.
6'
Карлес прискорювався правим флангом атаки, але його збили.
4'
На правому фланзі атаки Рафінья не втримав м'яч у ногах під час дриблінгу.
3'
Небезпечний момент
Тер Штеген якось дивно парирував перед собою дальній постріл із правого флангу від Вейги, але потім забрав відскок.
2'
М'яка подача з правого флангу від Карлеса була перехоплена на дальньому виході тер Штегеном.
1'
Сельта одразу відправилась на пошуки гола.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: І. Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Гаві, Торре, Унаї, ГуЇ, Прім, Д. Родрігес.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Гарсія, Крістенсен, Алонсо — Роберто, де Йонг, Кесс’є — Рафінья, Левандовські, Торрес.
Запасні: Карільйо, Санчес, Мальо, Пасієнсія, Аспас, Серві, Тапіа, Ларсен, Сведберг, Васкес, Соларі, М. Родрігес.
Сельта: Вільяр — Мінгеса, Карлос, Унаї, Галан — Бельтран — Карлес, Вейга, Оскар — Лука, Сеферович.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Барселоні від цього матчу нічого не потрібно. Вона вже чемпіон.
Інфо
Якщо Сельта програє, а Вальядолід переможе або зіграє внічию проти Хетафе вдома, то команда з Віго вилетить.
Інфо
У першому колі Барселона перемогла з рахунком 1:0.
Інфо
Барселона йде першою з 28 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 88 очок.
Інфо
Сельта йде четвертою з кінця з 10 перемогами, 10 нічиїми та 17 поразками — 40 очок.
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Балаідос (Віго, Іспанія) зіграють Сельта та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:33 - Сьогодні Осасуна Осасуна 2 Жирона Жирона 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Генк Генк 2 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 1 Брюгге Брюгге 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Реал Реал 1 Атлетік Атлетік 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Севілья Севілья 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Сельта - "Барселона" 04.06.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Сельта у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - "Барселона" можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Предыдущий поединок команди Сельта був зіграний проти Кадіс - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Сельта - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.