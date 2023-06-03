Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сельта - "Барселона" 04.06.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 04.06.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Сельта у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Карлуш Карвальял



Предыдущий поединок команди Сельта був зіграний проти Кадіс - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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