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Реал - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 червня 2023, 19:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
38'
Атлетік
Бильбао
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Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
37%
Атлетік
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Athletic Bilbao when Real Madrid is playing at home is 3-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 24 times, there have been 3 draws while Athletic Bilbao have won 3 times. The goal difference is 79-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 64 meetings, Real Madrid have won 41 times, there have been 10 draws while Athletic Bilbao have won 13 times. The goal difference is 134-55 in favour of Real Madrid.
  • Athletic Bilbao's last away win against Real Madrid was in 2005.
  • Last season Real Madrid won both games against Athletic Bilbao (1-0 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Athletic Bilbao in their last 18 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 6 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 13-4-1.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 18 goals. Inaki Williams has scored 10 times for Athletic Bilbao.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 9. Oscar De Marcos is Athletic Bilbao's biggest assister (6).
  • Athletic Bilbao have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 41% of their matches, Athletic Bilbao in 45% of their matches.
  • Real Madrid wins 41% of halftimes, Athletic Bilbao wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Athletic Bilbao won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 1.2.
  • Real Madrid scores 2.18 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Athletic Bilbao has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
26
Ігор
3
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетік 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе В
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.05.2023 - 22:30 Осасуна 2 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 19:30 Вільярреал 5 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 23:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Бетіс П
Показати більше
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
37%
Атлетік
29%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
3
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
21
Camavinga, Eduardo
19
Данiель Себальос
20
Junior, Vinicius
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
1
Simon, Unai
18
Оскар де Маркос
3
Vivian, Dani
31
Paredes, Aitor
17
Berchiche, Yuri
6
Vesga, Mikel
23
Андер Еррера
9
Iньякi Вiльямс
8
Sancet, Oihan
11
Williams, Nico
12
Guruzeta, Gorka
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 23
    Андер Еррера
    Півзахисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 3
    Vivian, Dani
  • 31
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
Іньякі Вільямс пробив з гострого кута, Куртуа був на місці та відбив м'яч.
34'
Ніко Вільямс намагався розхитати Карвахаля та завдати удару, але нічого не вийшло. Захисник Реала відіграв надійно.
30'
Берчіче завдав потужного удару з-за меж карного майданчика, Куртуа зміг лише переправити м'яч на кутовий.
27'
Рюдігер завдавав удару з півкола, м'яч пройшов значно вище воріт.
24'
Вінісіус знайшов можливість пробити з-під декількох захисників. Сімон здійснив класний сейв на реакції.
18'
Непоганий навіс із флангу пішов на Ніко Вільямса, але Мілітан знімає другий поверх у своєму карному майданчику.
14'
Знову захисникам Атлетіка довелося відбиватися, цього разу вже після проходу Родріго флангом і подачі до карного.
13'
Вінісіус шведою стріляв уздовж воріт, в останній момент Вівіан перехопив м'яч.
10'
Незабитий пенальті
Куртуа потягнув удар Весги з одинадцятиметрової позначки. Блискучий сейв!
9'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Реала! Кроос незграбно діяв у своєму карному та зіграв рукою.
7'
Максимально спокійний початок. Атлетік трохи ініціативніший в атаці, але поки без конкретики.
2'
Іньякі Вільямс намагався вивести свого брата віч-на-віч із Куртуа, але передача ганця не пройшла.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Сьогодні Карім Бензема проведе свій останній матч у футболці Реала.
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас де Мера.
Запасні: Лунін (в), Азар, Алаба, Асенсіо, Вальверде, Вальєхо, Діас, Лукас, Менді, Модрич, Одріосола, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Реала (4-3-3): Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітан, Карвахаль — Кроос, Камавінга, Себальйос — Вінісіус, Бензема (к), Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Агірресабала (в), Джало, Біта, Саррага, Баленсіага, Беренгер, Венседор, Гарсія, Гомес, Капа, Лекуе Мартінес, Муньяїн.
Інфо
Стартовий склад Атлетіка (4-2-3-1): Сімон — Берчіче, Паредес, Вівіан, де Маркос (к) — Весга, Еррера — Ніко Вільямс, Сансет, Іньякі Вільямс — Гурусета. Головний тренер — Ернесто Вальверде.
У першому колі Реал переміг Атлетік з рахунком 0-2. Забивали Бензема та Кроос.
Реал напевно хоче фінішувати вище Атлетіко, але іншої мотивації у «вершкових» немає. Атлетік бореться за вихід у Лігу конференцій одразу з чотирма командами.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 38-го раунду Ла Ліги між Реалом і Атлетіком.
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Анонс матчу Реал - Атлетік 04.06.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Атлетік можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команди Атлетік був зіграний проти Ельче - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ельче.

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