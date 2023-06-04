Реал - Атлетік онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий поединок команди Атлетік був зіграний проти Ельче - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ельче.
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