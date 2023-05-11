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СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2023, 12:57 . Трансляція: УНИАН ТВ
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 1
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53'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
31%
ФК Олександрія
25%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Новини команд
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
31%
ФК Олександрія
25%
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
52'
Перехопили ініціативу господарі, але поки без акцентованого удару.
50'
Ніхто із суперників поки не хоче ризикувати. Варто відзначити непоганий контроль м'яча гостей.
48'
Відразу після перерви навіть більше контролюють м'яч гості. Вся боротьба зараз йде в центрі поля.
46'
Заміна
Заміна у гостей. Замість Кожушка вийшов Мустафаєв.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Нічия - закономірний результат після першого тайму. Варто відзначити організовану гру гостей у захисті. До того ж, при першій можливості футболісти "Олександрії" вибігають в атаку. Багато питань до арбітра, який призначив дуже неоднозначний пенальті у ворота "Олександрії".
Свисток
Перший тайм завершився - 1:1!
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував й хвилину.
43'
Назаренко пробивав з-за меж штрафної, але дуже неточно. М'яч звалився з ноги хавбека.
41'
У ці хвилини агресивно в центрі поля грають гості. Непросто дніпрянам виходити із захисту.
39'
Жовта картка
Попередження за фол біля власного штрафного отримує Назаренко.
38'
Після помилки у центрі поля м'яч перехопив Довбик, але Артем пробив вище воріт. Треба обережніше грати гостям.
35'
Після передачі Бланко в один дотик пробивав Гуцуляк, але прямо в руки голкіперу. Занадто слабким був удар.
33'
Господарі зараз контролюють м'яч у центрі поля, але просунутися вперед не можуть.
31'
Футболісти "Олександрії" не притискаються до власних воріт і при першій можливості намагаються вибігати в атаку.
29'
Після пропущеного м'яча додали в активності підопічні Кучера, але варто відзначити організовану гру в захисті гостей.
26'
Гоооол!!!
Стандарт допоміг гостям відзначитися. Рибалка подав зі штрафного, а Кирило Ковалець головою пробив у кут - 1:1.
25'
Після пропущеного м'яча не можуть гості споукійно вийти із захисту в атаку. Зараз багато боротьби у центрі поля.
22'
Гоооол!!!
Довбик спокійно реалізував одинадцятиметровий. Відзначимо, що за надмірні емоції арбітр продемонстрував червону Ротаню.
20'
Небезпечний момент
Пенальті. Після подачі з флангу Скорко поклав руку на плече Назаренка і арбітр призначив одинадцятиметровий. Неоднозначний епізод.
18'
Кожушко на швидкості увірвався у штрафну, але точно віддати не зміг. Варто відзначити Сарапія, який перехопив цю передачу.
16'
Небезпечний момент
Відповідь від господарів. Довбик п'ятою скинув на Піхальонка, але хавбек пробив прямо в голкіпера.
15'
Небезпечний момент
Ось і перший момент. Денис Мірошніченко пробивав з лівої, але Рибак парирував цей удар.
14'
Кутовий
Рибалка подавав з правого фланга, але м'яч вибив захисник господарів. Поки що у нашому матчі без небезпечних моментів. Багато сумбуру.
12'
Дніпряни з початку протистояння взяли м'яч під свій контроль, але поки без ударів по воротам.
Свисток
Пролунав свисток арбітра. Матч поновився ударом від воріт СК "Дніпро-1".
Інфо
"Олександрія" (запасні): Єрмаков, Чубатий, Ващенко, Кулаков, Гунічев, Матюшенко, Бондаренко, Кобзар, Мустафаєв
Інфо
"Олександрія" (стартовий склад): Шевченко - Бабогло, Ковалець, Мірошніченко, Сігеєв, Кожушко, Літвінов, Скорко, Копина, Рибалка, Михайленко
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): Кінарейкін, Каплієнко, Матарріта, Гомес, Федорів, Пасіч, Хайнер, Пеглоу, Лучкевич, Танковський, Підлепенець, Когут
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): Рибак - Назаренко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Мінго, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик
Якщо "Дніпро-1" виграє цей матч, то вийде на перше місце, випередивши "Шахтар" за додатковими показниками. "Олександрія" у випадку успіху ще на крок наблизиться до того, аби гарантувати собі участь у єврокубках 2023/24.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу першого туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Олександрією. Відзначимо, що гра була зупинена на 9-й хвилині за рахунку 0:0.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія 11.05.2023, Прем'єр-ліга

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2024 .

Дата проведення матчу: 11.05.2023
Час початку матчу: 12:57

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія можна подивитися 11.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Чорноморець - 07.05.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 07.05.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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