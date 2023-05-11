СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2024 .
Дата проведення матчу: 11.05.2023
Час початку матчу: 12:57
Історія протистоянь СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Чорноморець - 07.05.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 07.05.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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