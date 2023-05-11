СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Нічия - закономірний результат після першого тайму. Варто відзначити організовану гру гостей у захисті. До того ж, при першій можливості футболісти "Олександрії" вибігають в атаку. Багато питань до арбітра, який призначив дуже неоднозначний пенальті у ворота "Олександрії".