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Нідерланди - Хорватія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 14 червня 2023, 21:45 - Де Куип . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Нідерланди
0 - 0
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30'
Хорватія
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Хід матчу
17' Матео Ковачіч 24' Маріо Пашаліч
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
26%
Хорватія
38%
Цікаві факти
  • Netherlands have won 3 home matches in a row.
  • Netherlands haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Croatia have a winning streak of 8 matches away from home.
  • Croatia have lost none of their last 9 away matches.
  • Netherlands wins 1st half in 60% of their matches, Croatia in 33% of their matches.
  • Netherlands wins 60% of halftimes, Croatia wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 3 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Croatia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Croatia is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Netherlands scores 2.14 goals when playing at home and Croatia scores 1.17 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Нідерланди
Евро 2024 2024
27.03.2023 - 21:45 Нідерланди 3 - 0 Завершено Гібралтар В
Евро 2024 2024
24.03.2023 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди П
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 21:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Аргентина П
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 17:00 Нідерланди 3 - 1 Завершено США В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 17:00 Нідерланди 2 - 0 Завершено Катар В
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Останні матчі - Хорватія
Міжнародні товариські матчі 2023
08.06.2023 - 19:00 Катар 0 - 1 Завершено Хорватія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Туреччина 0 - 2 Завершено Хорватія В
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Уельс Н
Чемпіонат світу 2022
17.12.2022 - 17:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
13.12.2022 - 21:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Хорватія П
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Новини команд
Головні події
24'
Маріо Пашаліч
17'
Матео Ковачіч
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
26%
Хорватія
38%
Склади команд
1
Bijlow, Justin
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
4
Geertruida, Lutsharel
2
Dumfries, Denzel
21
De Jong, Frenkie
7
Koopmeiners, Teun
20
Wieffer, Mats
7
Simons, Xavi
18
Gakpo, Cody
21
Malen, Donyell
40
Домінік Ліваковіч
18
Juranovic, Josip
37
Sutalo, Josip
21
Домагой Віда
14
Іван Перішич
10
Лука Модрiч
77
Brozovic, Marcelo
8
Матео Ковачіч
88
Маріо Пашаліч
27
Андрей Крамарич
7
Ivanusec, Luka
Стартовий склад
  • 7
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 1
    Bijlow, Justin
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
    24
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 7
    Ivanusec, Luka
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    17
  • 18
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 21
    Домагой Віда
    Захисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Златко Далич
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
5
1
Кутові
4
5
Фоли
3
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Хорватія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
29'
Сімонс намагався проштовхнути м'яч лівим флангом, але одразу двоє суперників його не пустили.
26'
Удар Гакпо зльоту на завершення ауту з правого флангу до штрафного пройшов повз ближню стійку.
24'
Жовта картка
Аке в центрі штрафного отримав удар ногою прямо в обличчя від Пашалича, який через себе замикав відскок від заблокованого удару Модрича.
22'
Крамарич із лівого флангу штрафного прострілив у блоку Думфріса. Заробив кутовий.
20'
Нідерланди спокійно тримають м'яч на чужій половині, але моментів не створюють.
18'
Красиве закидання на лівий фланг штрафного від ван Дейка Сімон просто перевів до рук голкіпера.
17'
Жовта картка
Ковачич у центрі поля не поладнав із власними ногами, після чого наступив на Віфера.
15'
Зайшов до штрафного через лівий фланг Перішич, але його простріл на кутовий блокував Думфріс.
14'
Тільки-но підійшов Юранович на правому фланзі захисту до Сімонса, як той йому дав по обличчю відмашкою.
12'
Нідерланди тримають м'яч на власній половині.
10'
Сімонс із лівого флангу виконував низьку подачу, але Шутало вибив м'яч до ауту.
8'
Мален прострілював із правого флангу, але на кутовий м'яч блокував Шутало.
6'
Тримає високою лінію пресингу збірна Нідерландів.
4'
Гакпо не пустив повз себе до м'яча на лівому фланзі штрафного Ковачича під пас на хід від Модрича.
3'
Простріл Крамарича з правого флангу штрафного на кутовий перевів захисник.
2'
Гра високою ногою від ван Дейка в центрі поля проти Крамарича.
1'
Гості розпочали з контролю м'яча в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Останнього разу команди поміж собою грали в товариській грі в 2008 році — 3:0, перемога Нідерландів.
Інфо
Нідерланди — учасники чвертьфіналу останнього мундіалю.
Інфо
Хорвати — володарі "бронзи" чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Інфо
Хорвати були першими в квартеті з Данією, Францією та Австрією.
Інфо
Нідерланди виграли групу з Бельгією, Польщею та Вельсом у складі.
Запасні: Лабрович, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Віда, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Іванушец.
Запасні: Флеккен, Нопперт, Тімбер, Блінд, Бергвейн, Вейналдум, Ланг, Ботман, де Рон, Маласія, Веерман, Вегхорст.
Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Гертрейда, ван Дейк, Аке — Віффер, Копмейнерс, Ф. де Йонг — Мален, Гакпо, Сімонс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА. На полі стадіону Де Кейп (Роттердам, Нідерланди) зіграють Нідерланди та Хорватія.
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Анонс матчу Нідерланди - Хорватія 14.06.2023, Лига Наций

Поединок між командою Нідерланди та командою Хорватія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Де Куип.

Дата проведення матчу: 14.06.2023
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Хорватія можна подивитися 14.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Прошедший поединок команди Нідерланди був зіграний проти Гібралтар - 27.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий поединок команди Хорватія був зіграний проти Катар - 08.06.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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