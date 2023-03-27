Нідерланди - Хорватія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Нідерланди та командою Хорватія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Де Куип.
Дата проведення матчу: 14.06.2023
Час початку матчу: 21:45
Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Прошедший поединок команди Нідерланди був зіграний проти Гібралтар - 27.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий поединок команди Хорватія був зіграний проти Катар - 08.06.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Хорватія.
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