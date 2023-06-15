Мальта - Англія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Мальта та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Национальный стадион Та'Кали.
Дата проведення матчу: 16.06.2023
Час початку матчу: 21:46
Історія протистоянь между командами Мальта та командою Англія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Мальта та Англія у попередньому футбольному матчі 01.09.2017 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишель Марколини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мальта
Країна: Мальта
Прошедший поединок команди Мальта був зіграний проти Люксембург - 09.06.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Мальта.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Україна - 26.03.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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