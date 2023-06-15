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Мальта - Англія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 16 червня 2023, 21:46 - Национальный стадион Та'Кали . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Pajac, Igor
Рейтинг матчу:
Мальта
0 - 2
Оновити
31'
Англія
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Хід матчу
8' Apap, Ferdinando
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Мальта
35%
Нічия
22%
Англія
43%
Цікаві факти
  • Malta haven't won any of their last 4 games against England.
  • England have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Malta wins 1st half in 0% of their matches, England in 40% of their matches.
  • Malta wins 0% of halftimes, England wins 40%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 4 goals.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Malta is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Malta's.
  • England have lost just 0 of their last 4 games against Malta (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Malta won 0, England won 4, 0 draws.
  • Malta scores 0 goals in a match against England and England scores 3 goals against Malta (on average).
  • Average number of goals in meetings between Malta and England is 3.
  • Malta scores 1 goals when playing at home and England scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальта
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Англія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
01.09.2017 - 21:45 Мальта 0 - 4 Завершено Англія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
08.10.2016 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Мальта
Останні матчі - Мальта
Міжнародні товариські матчі 2023
09.06.2023 - 21:15 Люксембург 0 - 1 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершено Італія П
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 1 Завершено Мальта П
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 21:00 Мальта 0 - 1 Завершено Ірландія П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 19:00 Мальта 2 - 2 Завершено Греція Н
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Останні матчі - Англія
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 21:00 Англія 3 - 0 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Уельс 0 - 3 Завершено Англія В
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Новини команд
Головні події
8'
Apap, Ferdinando ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Мальта
35%
Нічия
22%
Англія
43%
Склади команд
1
Bonello, Henry
6
Muscat, Zach
4
Borg, Steve
3
Apap, Ferdinando
22
Attard, Cain
10
Teuma, Teddy
6
Guillaumier, Matthew
11
Kristensen, Bjorn
77
Mbong, Joseph Essien
12
Jones, Jodi
22
Nwoko, Kyrian
1
Джордан Пікфорд
2
Кіран Тріпп'єр
5
Харрі Магуайр
6
Guehi, Marc
23
Shaw, Luke
66
Alexander-Arnold, Trent
41
Rice, Declan
14
Джордан Хендерсон
7
Saka, Bukayo
10
Kane, Harry
10
Maddison, James
Стартовий склад
  • 12
    Jones, Jodi
    Півзахисник
  • 22
    Nwoko, Kyrian
  • 22
    Attard, Cain
    Захисник
  • 10
    Teuma, Teddy
    Півзахисник
  • 6
    Guillaumier, Matthew
    Півзахисник
  • 11
    Kristensen, Bjorn
    Півзахисник
  • 77
    Mbong, Joseph Essien
    Форвард
  • 6
    Muscat, Zach
    Захисник
  • 4
    Borg, Steve
    Захисник
  • 3
    Apap, Ferdinando
    8
  • 1
    Bonello, Henry
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 10
    Kane, Harry
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишель Марколини
  • Гарет Саутгейт
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
Удари в отвір
1
Кутові
1
1
Сейви
35%
Володіння м'ячем
65%
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Мальта - Англія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Пенальті. Захисник збірної Мальти збиває Кейна.
28'
Гоооол!!!
Гості збільшують свою перевагу. Александр-Арнольд наважився на удар з-за меж штрафної і влучив у дальній кут - 0:2.
28'
Занадто повільно рухається м'яч у футболістів збірної Англії. Вони поки що не намагаються грати агресивно в атаці.
25'
Воротар збірної Англії у першій половині тайму сумує. Мальтійці не можуть наблизитися до чужої половини поля.
22'
Медіссон отримав пошкодження у боротьбі з Апапом. Пауза у нашому матчі.
20'
Варто віддати належне гравцям збірної Мальти, які не притискаються до власних воріт, а намагаються пресингувати в центрі поля.
18'
Александр-Арнольд намагався закинути м'яч за спину захисникам, але помилився. Темп гри поки що невисокий.
16'
Швидкий забитий м'яч дуже допоміг гостям, які зараз грають дуже спокійно та солідно. Футболісти збірної Мальти із захисту вийти не можуть.
13'
Сака з меж штрафної пробивав у верхній кут, але вище воріт. Дуже активний на початку зустрічі гравець "Арсенала".
11'
Англійці продовжують контролювати м'яч. У ці хвилини непросто оборонятися захисникам збірної Мальти.
9'
Гоооол!!!
Після прострілу Саки з правого флангу м'яч у власні ворота зрізав Апап - 0:1.
7'
Кейн потужно пробивав з меж штрафної, але прямо в руки голкіперу. До того ж, потім було зафіксовано порушення правил з боку гравця гостей.
5'
Вся основна боротьба зараз йде у центрі поля. Господарі намагаються не поступатися у боротьбі.
3'
Англійці прогнозовано взяли м'яч під свій контроль, але поки що без просування вперед.
Свисток
Гра розпочалася! Англія вперше з 2021 року грає без футболістів "Манчестер Сіті".
Інфо
"Англія" (стартовий склад): Пікфорд - Шоу, Гехі, Магуайр, Тріппьєр, Александр-Арнольд, Райс, Хендерсон, Меддісон, Кейн, Сака
Інфо
"Мальта" (стартовий склад): Бонелло - Аттард, С. Борг, Гуйом'є, Мбонг, Мускат, Крістенсен, Теума, Нвоко, Джонс, Апап
Мальта та Англія зіграють ушосте. Англія виграла всі п'ять попередніх матчів, останні два із загальним рахунком 6:0.
Англія виграла перших два своїх матчі відбору, Мальта двічі програла. Різниця м'ячів Англії 4:1, Мальти – 1:4.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу відбору на Євро-2024 між Мальтою та Англією. Зустрічаються лідер та аутсайдер. Матч розпочнеться о 21:45.
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Анонс матчу Мальта - Англія 16.06.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Мальта та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Национальный стадион Та'Кали.

Дата проведення матчу: 16.06.2023
Час початку матчу: 21:46

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мальта та командою Англія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Мальта залишилася з поразкою . Зіткнення Мальта та Англія у попередньому футбольному матчі 01.09.2017 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишель Марколини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальта - Англія можна подивитися 16.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Мальта - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальта
Країна: Мальта

Прошедший поединок команди Мальта був зіграний проти Люксембург - 09.06.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Мальта.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Україна - 26.03.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Мальта - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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