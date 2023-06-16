Північна Македонія - Україна онлайн трансляція матчу

Матч між командою Північна Македонія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Tose Proeski National Arena.
Дата проведення матчу: 16.06.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Північна Македонія та командою Україна:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 17.06.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Stojanovski, Robert и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Прошедший матч команди Північна Македонія був зіграний проти Фарерські острови - 27.03.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Німеччина - 12.06.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився нічиєю.
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