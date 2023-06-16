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Північна Македонія - Україна онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 16 червня 2023, 21:45 - Tose Proeski National Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Лукас Фахндрих
Рейтинг матчу:
Північна Македонія
0 - 0
Оновити
32'
Україна
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Хід матчу
8' Ristovski, Stefan
Хто переможе?
103 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
10%
Нічия
21%
Україна
69%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, North Macedonia have won 1 times, there have been 1 draws while Ukraine have won 3 times. The goal difference is 5-2 in favour of Ukraine.
  • North Macedonia haven't won any of their last 3 games against Ukraine.
  • North Macedonia wins 1st half in 0% of their matches, Ukraine in 50% of their matches.
  • North Macedonia wins 0% of halftimes, Ukraine wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 1 goals.
  • When North Macedonia leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When North Macedonia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 5 games against North Macedonia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings North Macedonia won 1, Ukraine won 3, 1 draws.
  • North Macedonia scores 0.4 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1 goals against North Macedonia (on average).
  • Average number of goals in meetings between North Macedonia and Ukraine is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between North Macedonia and Ukraine is 0.8.
  • North Macedonia scores 1 goals when playing at home and Ukraine scores 2 goals when playing away (on average).
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than North Macedonia's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Північна Македонія
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Україна
Евро 2024 2021
17.06.2021 - 16:00 Україна 2 - 1 Завершено Північна Македонія
Евро 2014/2015
09.10.2015 - 21:45 Північна Македонія 0 - 2 Завершено Україна
Евро 2014/2015
12.10.2014 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Північна Македонія
Останні матчі - Північна Македонія
Міжнародні товариські матчі 2023
27.03.2023 - 19:00 Північна Македонія 1 - 0 Завершено Фарерські острови В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 1 Завершено Мальта В
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 15:00 Північна Македонія 1 - 3 Завершено Азербайджан П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 19:00 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Фінляндія Н
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Північна Македонія 0 - 1 Завершено Болгарія П
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Останні матчі - Україна
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна Н
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Шотландія Н
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 16:00 Вірменія 0 - 5 Завершено Україна В
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна П
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Новини команд
Головні події
Ristovski, Stefan
8'
Хто переможе?
103 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
10%
Нічия
21%
Україна
69%
Склади команд
1
Столе Дiмiтрiевскi
6
Alioski, Ezgjan
16
Musliu, Visar
26
Zajkov, Gjoko
13
Ristovski, Stefan
29
Ashkovski, Stefan
45
Ademi, Arijan
29
Bardhi, Enis
7
Elmas, Eljif
30
Nestorovski, Ilija
9
Trajkovski, Aleksandar
81
Trubin, Anatolii
24
Tymchyk, Oleksandr
27
Ілля Забарний
22
Микола Матвієнко
19
Віталій Миколенко
8
Віктор Циганков
6
Тарас Степаненко
8
Sudakov, Georgiy
15
Mudryk, Mykhailo
7
Андрій Ярмоленко
7
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 30
    Nestorovski, Ilija
    Форвард
  • 9
    Trajkovski, Aleksandar
  • 29
    Ashkovski, Stefan
  • 45
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
  • 29
    Bardhi, Enis
    Півзахисник
  • 6
    Alioski, Ezgjan
    Півзахисник
  • 16
    Musliu, Visar
    Захисник
  • 26
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 13
    Ristovski, Stefan
    8
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
  • 7
    Артем Довбик
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Stojanovski, Robert
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
Удари повз
1
1
ЖК
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Північна Македонія - Україна
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
31'
Гоооол!!!
29'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота збірної України!
24'
Чергова тривала пауза в грі через пошкодження в македонського футболіста. Зайков довго лежав на газоні, але зараз уже готовий продовжити поєдинок.
21'
Знову Циганков зіпсував перспективну атаку. Правіше був відкритий Ярмоленко, але 15-й номер збірної України просто врізався в захисника і втратив м'яч.
20'
Вільна зона була перед Циганковим, але замість того, щоб опустити м'яч донизу, Віктор дав свічку до воротарського майданчика. Дімітрієвський вийшов і впевнено забрав ігровий знаряд до рук.
20'
Не вражає Україна своєю грою у ці хвилини. Віддали ініціативу супернику, при цьому на контратаках взагалі нічого не можуть створити.
15'
Барді вирішив завдати прямого удару зі штрафного, хоча м'яч розташовувався більш ніж у 30 метрах від воріт. Жодної загрози володінням Трубіна не створив.
11'
Офсайд
Нестеровський зачепився за верховий м'яч у чужому карному, але лайнсмен зафіксував положення поза грою.
8'
Жовта картка
Капітан збірної Північної Македонії награв на жовту вже на старті зустрічі. У підкаті стрибнув у ноги Степаненку.
6'
Виконали подачу зі штрафного македонці, наші захисники впевнено відбилися.
4'
Рваний темп гри на початку. Багато жорстких зіткнень і, як наслідок, свистків арбітра.
1'
Україна одразу створює момент! Миколенко зустрівся з м'ячем на підступах до карного та приклався по воротах. Над поперечкою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Лукас Фандріх (Швейцарія).
Запасні: Ілієв (в), Шишковський (в), Атанасов, Бабунський Давід, Бабунський Доріан, Брдаровський, Велкоскій, Дімоскій, Дорієв, Елезі, Манев, Рістовський Мілан.
Інфо
Стартовий склад Північної Македонії (4-3-3): Дімітрієвський — Аліоський, Мусліу, Зайков, Рістовський Стефан (к) — Ашковський, Адемі, Барді — Ельмас, Несторовський, Трайковський. Виконуючий обов'язки головного тренера — Р. Стояновський.
Запасні: Бущан (в), Лунін (в), Буяльський, Ванат, Зубков, Ігнатенко, Конопля, Кривцов, Маліновський, Сваток, Сидорчук, Соболь.
Інфо
Стартовий склад України (4-2-3-1): Трубін — Миколенко, Матвієнко, Забарний, Тимчик — Судаков, Степаненко — Мудрик, Циганков, Ярмоленко (к) — Довбик. Головний тренер — Сергій Ребров.
Востаннє команди зустрічалися на минулому Чемпіонаті Європи. Тоді Україна перемогла з рахунком 2-1.
Наша збірна розпочала кваліфікацію з поразки від Англії. Македонці ж обіграли Мальту.
Офіційний дебют Реброва. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024 Північна Македонія – Україна.
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Коментарі(1)
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Vlad21 (Украина)
16.06.2023 о 21:46
Україна вперед!
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Швеція Швеція 4 Нова Зеландія Нова Зеландія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Україна Україна 2 Ірландія Ірландія 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 2 Словенія Словенія 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 0 Peru Peru 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Китай Китай 4 М'янма М'янма 0

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Анонс матчу Північна Македонія - Україна 16.06.2023, Евро 2024

Матч між командою Північна Македонія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Tose Proeski National Arena.

Дата проведення матчу: 16.06.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Північна Македонія та командою Україна:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 17.06.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Stojanovski, Robert и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Північна Македонія - Україна можна подивитися 16.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Північна Македонія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Прошедший матч команди Північна Македонія був зіграний проти Фарерські острови - 27.03.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Німеччина - 12.06.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Північна Македонія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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